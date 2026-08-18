Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 18/08/2026

ADENIR PERES PETRI, 87 ano(s). Filiação: ALVIM BENTO PERES e TEREZA PERES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ADI ANDRETTA GUSSO, 88 ano(s). Filiação: YLIO ANDRETTA e OLIVIA ANDRETTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ADRIANO VIEIRA DO PRADO, 41 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: BENTO VIEIRA DO PRADO e CIRLEI MARIA DO ROCIO PEREIRA DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ALCEMIR MARTINS DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LAUREDI DIONISIO DA SILVA e ELZA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ANEZIO GOVEA, 94 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOAO GOVEA e ADELAIDE DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ANTONIO CARLOS VALLE, 62 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CERLI APARECIDA DA CRUZ VALLE. Filiação: JOSE DO VALLE e AUTILIA ROCHA DO VALLE. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ARACI KOLLER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO KOLLER. Filiação: PAULINO DE LIMA e GENOVEVA DE LIMA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ARLINDO AUGUSTO FURTADO JUNIOR, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: GENICE CAMILA DA AUGUSTO FURTADO. Filiação: ARLINDO AUGUSTO FURTADO e CLARICE HENRIQUE DE OLIVEIRA FURTADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:45h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
AROLDO KAZNOK, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MIGUEL KAZNOK e CAROLINA DE LOURDES KAZNOK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
CECILIA MELITA PLETSCH LAZZARIM, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: HONORIO LUIZ LAZZARIM. Filiação: JOSE CARLOS PETSCH e FILOMENA PLETSCH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ELIAS ARTIGAS MACHADO, 59 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ANTENOR ARTIGAS MACHADO e NEUZA MARIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 06:30h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ELIO ELMAR JASTER, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VILMA GOMES JASTER. Filiação: ERVIN EMMANOEL JASTER e IDA LITTER JASTER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
ELISABETE CONRADO QUARTAROLLI, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OTONIER CONRADO DE OLIVEIRA e DORVALINA MARQUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: SÃO MANOEL, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ELIZILDA DA CRUZ, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CAPITULINO ANTONIO DA CRUZ e CONCEICAO DE OLIVEIRA BARRETO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ERNANI BALTAZAR SANTOS BARBOSA, 91 ano(s). Filiação: BENJAMIM MACHADO BARBOSA e MARIA ASSUNCAO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
FABIO DE ALMEIDA, 40 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
FERNANDO PEREIRA KOSOP, 64 ano(s). Cônjuge: ELBIA RAMIREZ KOSOP. Filiação: LUIZ FERNANDO MARTINS KOSOP e CECILIA MARIA DA SILVA PEREIRA KOSOP. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
GASTAO LUIZ BUEST, 77 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: PLEAMAR DO ROCIO SCARPIN BUEST. Filiação: GUILHERME TEODORO BUEST e LEONOR CUBA BUEST. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
GISELA MAGERL PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIONOR DORNELLES PEREIRA. Filiação: PEDRO MAGERL e ANA MAGERL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
IRINEU GROSSKOPF, 84 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA MADALENA DA SILVA GROSSKOPF. Filiação: ARTHUR HENRIQUE GROSSKOPF e CATARINA IDA GROSSKOPF. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
IVONE NADALINI DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ADAO FRANCISCO DA SILVA. Filiação: ARTHUR NADALINI e CATARINA FERREIRA NADALINI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
IVONETE SANTOS NASCIMENTO, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: MARCELO ROBERTO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL SANTOS e MARIA DA LUZ AMARAL SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
JOAO ALTAIR BOCHENE, 88 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: PEDRO BOCHENE e CATARINA ATANCESKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
JOAO CARLOS CYRIACO SOBRINHO, 49 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Filiação: ANTONIO CYRIACO e FRANCISCA CYRIACO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
JOAQUIM AMARO, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZA SOARES AMARO. Filiação: JOSE AMARO e ORIDIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
JOAREZ ROSA DE SA, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ROSALI PUTEKOSKI DE SA. Filiação: DARCY LOPES DE SA e MARIA ROSA DE SA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
JORGE LUIS PINTO CAMPOS, 74 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: SANDRA MARIA RODRIGUES CAMPOS. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS e LURDES PINTO CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
JOSE MACHNICKI SOBRINHO, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: TEREZA MACHNICKI. Filiação: PRUDENTE MACHNICKI e FLORIANA MACHNICKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
JOSE SALVADOR LOPES PEDROSO, 74 ano(s). Filiação: HORACIO LOPES PEDROSO e MARIA OLINDA CARDOSO. Sepultamento: PINHO DE BAIXO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
JULIO CESAR MULINOFF, 55 ano(s). Profissão: COVEIRO. Filiação: BENEDITO MULINOFF e LIDIA ROSAS GRANITK MULINOFF. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
MARIA DE LOURDES MARTINS, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: FRANCISCO LINO MARTINS e MARIA WALTER MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/08/2026.
MARIA HELENA DO AMARAL ESPINOLA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO TOSCANO ESPINOLA e ALAIDE ANDRADE DO AMARAL ESPINOLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
MARILIA COSTA SANTOS, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREITAS DA LUZ SANTOS e MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
MARINA CONCEICAO SANTOS LIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO BEZERRA LIRA. Filiação: SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS e MARCELINA PIMENTA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
NELSON CUNHA, 73 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: VENANCIO CUNHA e YOSHIKA CUNHA. Sepultamento: CREMATORIO SANTA CATARINA, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
NILTON DARLI FRANCO, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIZABETE POMMERINING. Filiação: AYRTON ROEHRIG e NILDA ROEHRIG FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ODETE CASTILHO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADIR CASTILHO. Filiação: FRANCISCO CARDOSO MONTEIRO e TERESA LOPES MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
OSAVALDO VITORINO DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM VITORINO DE SOUZA e OLIMPIA RITA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO MOREIRA DA SILVA e MARIA DAS VIRGENS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
RAVI LUIZ DE SOUZA DA CRUZ, 6 mes(es). Filiação: LUIZ FERNANDO DA CRUZ e JHULIAN CRISTINI PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
REJANE DE CANDIDO FERREIRA SANTOS, 49 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: VALDEVINO GONCALVES DE CANDIDO e ESPEDITA NERI PEREIRA DE MELO CANDIDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 17/08/2026.
ROBERTO LEAL DA LUZ, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZA DE FATIMA GODOI. Filiação: VIDALVINO PINTO DA LUZ e LAUDEMIRA CORDEIRO DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
RODRIGO OTAVIO SILVA FALCAO BRANDAO, 67 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARIA ELIZABETE. Filiação: RODRIGO FALCAO BRANDAO e ESTELA SILVA BRANDAO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
SANDRA REGINA TOLDO DEMARCHI, 65 ano(s). Profissão: ANALISTA FINANCEIRO. Cônjuge: LAURO SERGIO DEMARCHI. Filiação: JOAO LAUDELINO TOLDO e MARIAMADALENA TOLDO. Sepultamento: CEMITERIO CRISTO REI, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
SERGIO LUIS SILVA, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: LAURO SILVA e OLIVIA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 11:20h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
SERGIO LUIZ CAMBRI, 63 ano(s). Profissão: DESENHISTA PROJETISTA. Filiação: MARINO CAMBRI e IRACY SASSO CAMBRI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
SILVANO DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Filiação: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA e HELENA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
SILVIA ESTER GODOI LEAL, 62 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: JACINTO PRETEL ACUJO. Filiação: ALTAMIRO RODRIGUES LEAL e MARIA ARANTES GODOI LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
TARCIZIO PAULO FONTANELA, 84 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: CLAUDILENE CONCEICAO DOS SANTOS FONTENELA. Filiação: LIDIO FONTANELA e JUREMA BRASIL FONTANELA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
TERESINHA DE JESUS SCZINDROWSKI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VLADEMIRO SCZINDROWSKI e VITORIA BUCIOR SCZINDROWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.
VITORIA DA SILVA ROCHA, 87 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: EUVALDO APARECIDO ROCHA. Filiação: JOSE BENEDITO DA SILVA e ADELIA AGOSTINHO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 18 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/08/2026.