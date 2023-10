Obituário Curitiba: Falecimentos desta terça-feira (17)

Ademir Antônio Ribeiro, 51 anos. Filiação: João Batista Ribeiro e Elisabeth Oliveira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ademir da Silva Gonçalves, 67 anos. Profissão: soldador. Filiação: João Maria Gonçalves e Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Adilson de Camargo, 83 anos. Filiação: Javer Camargo e Amanda Dinies de Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde CuritibaPR.

Adina Kopsch, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Emil Ploetz e Emília Ploetz. Sepultamento ontem.

Amarildo Silva, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Rodrigues da Silva e Alice da Silveira Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Amauri Cordeiro de Jesus, 63 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Flávio Cordeiro de Jesus e Alexandrina Rodrigues de Jesus. Sepultamento ontem.

Ana Alice Faccio, 68 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Júlio Xisto Faccio e Tereza Lunelli Faccio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Antônio Carlos Ribeiro, 74 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Pedro Ribeiro e Maria de Lourdes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Antônio Cruz, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Benedito Cruz e Maria Cruz. Sepultamento ontem.

Aracy de Lima, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Germano Antônio de Lima e Ottilia de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cmbq.

Benedito Batista, 74 anos. Filiação: João Batista Filho e Francisca de Lima Batista. Sepultamento hoje, em local a definir.

Carlos Alberto Zeni, 71 anos. Filiação: Waldemar Zeni e Lúcia Antoniacomi Zeni. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Carmen Josefina Leiva Ramos, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marsiso Antônio Leiva Gonzalez e Maria de Lourdes Ramos de Leiva. Sepultamento ontem.

Celina Milarch, 81 anos. Filiação: Emílio Milarch e Olga Milarch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Claudemir Luiz Toaldo, 54 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lauro José Toaldo e Nair Mercedes Ercole Toaldo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Daniel Antônio Salazar Campos, 48 anos. Filiação: Simon Salazar e Yanetsi Maria Campos de Salazar. Sepultamento ontem.

Francisca Castilha de Lima, 88 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Manoel Castilha e Thereza Ocanha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Luto Curitiba.

Francisca Pedra de Oliveira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oracio Ferreira de Oliveira e Maria Pedra de Oliveira. Sepultamento ontem.

Francisco Ferreira Cardoso, 80 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: José Ferreira Cardoso e Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Geraldo Manoel Pavani, 68 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Pavani e Maria Aparecida Camilo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Helena Hecke, 101 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ernesto Raimundo Hecke e Luíza Hecke. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 02 São Francisco de Paula.

Helma Lucila Liell, 87 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Pedro Liell e Olga Liell. Sepultamento ontem.

Iolanda Senegaglia Zen, 96 anos. Filiação: Augusto Senegaglia e Alzira Galvão Senegaglia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Isidoro Gobel, 91 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Pedro Gobel e Elsa Ana Gobel. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Jackson Harvey Lima, 64 anos. Filiação: Cicinio Lima e Cleonice Cachoeira de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

José Aroldo Pallu, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ivo Pallu e Josefina Pallu. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Carlos Ribeiro, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Ribeiro e Maria de Lourdes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Jurandyr Correa Salles Filho, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jurandyr Correa Salles e Anna Ferreira Salles. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04.

Lauro Stefunko, 80 anos. Filiação: Onofre Stefunko e Alzira Krailink Stefunko. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Luiz Rodrigues, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Rodrigues e Conceição Peres. Sepultamento ontem.

Malvina Ferreira, 84 anos. Filiação: Guilhermina Ferreira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo de Ass. de Deus – Cic.

Marcilia Biscaia dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Primitivo dos Santos Lima e Augusta Biscaia. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Maria Chaves Godoy, 96 anos. Filiação: José Godói Sobrinho e Joana Chaves de Godoy. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Martinha Bocardo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Jozefowicz e Verônica Jozefowicz. Sepultamento ontem.

Maria Noeli dos Santos, 71 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Clarimundo Gomes e Nilsa da Silva Gomes. Sepultamento ontem.

Maria Rebelato Quintana, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ângelo Rebelato e Paulina Ana. Sepultamento ontem.

Marisa Terezinha Ferreira, 58 anos. Filiação: Celisto Alves Ferreira e Deonilda Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marli Paulina de Lima, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Zetera e Maria Seruf Zatera. Sepultamento ontem.

Moacir Guedes Filho, 58 anos. Profissão: salgadeiro(a). Filiação: Moacir Guedes e Ida Guedes. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de ´paula CuritibaPR.

Noeli Leal de Matos, 56 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Izaltino Leal de Matos e Doracina Soares de Matos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Pedro Schleder de Macedo, 87 anos. Profissão: economista. Filiação: João Pereira de Macedo e Judith Schleder de Macedo. Sepultamento ontem.

Rozalina Maria de Andrade Américo Simioni, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Olímpio de Andrade e Marcilia Carvalho dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Sebastiana Lopes Boaventura, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Lourenço Lopes e Isabele Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sílvio Dias Baptista, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alberto Dias Baptista e Maria A Dias Baptista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Soni Salete Sguissardi Duraes, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Sguissardi e Clementina de Lorenzo. Sepultamento ontem.

Sueli Terezinha Rosa, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Costa Rosa e Antalia Joaquina Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Valério Relvas, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benjamim Américo Relvas e Maria Ângela Relvas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Vilma Farias Bastos, 90 anos. Filiação: José Gonçalves Fariaas e Rosa Alves Farias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Vitor Gabriel de Bomfim, 4 anos. Filiação: Jonathan Luís Prestes de Bomfim e Aline Aparecida dos Santos de Bomfim. Sepultamento ontem.

Yago Sousa da Rocha, 19 anos. Profissão: balconista. Filiação: Márcio Chaves da Rocha e Adriana Cristina de Souza da Rocha. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério São Camilo PiraquaraPR.

