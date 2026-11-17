ABEL SALVADOR DE CAMARGO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRONI GRENZOSKI CHAVES. Filiação: DORVALINO LUIZ DE CAMARGO e ETELVINA FERREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ADILSON DA SILVA FERREIRA, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SUELI DE FATIMA FLORIANO FERREIRA. Filiação: OSVALDO FERREIRA e EDELCI DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ADIR GONCALVES, 66 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: PEDRO GONCALVES e MARIA DA LUZ GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ALAIDE KLAINA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUIDO KLAINA. Filiação: JOAO MACHADO LONDRE e LUIZA ANTONIACOMI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ANEZIO VASSAN, 78 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: CECILIA INACIO. Filiação: ALCINO VASSAN e MARIA DE LURDES ALVES VASSAN. Sepultamento: A DEFINRI, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ANTONIO CARLOS NASCIMENTO, 55 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO e MARIA DA LUZ NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
APARECIDO GERMANO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Filiação: JOSE GERMANO DA SILVA e LAZARA MARIA FRANCISCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
BENEDITO ROMUALDO SANTANA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RICARDO JOSE SANTANA e ROSA GAZETA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
BRASILINA DA SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
CELIA MARI BUENO DA LUZ, 73 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: JUVENAL CARDOSO DA LUZ e ZILAIR BUENO DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
CLEA DIAS PIZARRO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GUILHERME JOAO CROCE PIZARRO. Filiação: ARTHUR JOSE DIAS e MARIA BELMIRA PERES DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
DALILA DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: MOISES FORTES e MARVINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
DARIO FERES MOREIRA, 87 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ROSELI BENDER MOREIRA. Filiação: DORIZON MOREIRA e CONCEICAO FERES MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
EDILOI PRADO DE FREITAS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORIVAL LEMOS DO PRADO e LAURINDA RODRIGUES DO PRADO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ELIZEANE LEITE CARDOSO, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VANDERLEI MATINS CARDOSO e ROSELAINE FERREIRA LEITE CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ELZA RODRIGUES SIMOES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DIAS SIMOES. Filiação: ACHILES RODRIGUES e ANA LABRES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
FLORA KRASNIAKI HALISKI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDOMIRO KRASNIAKI e LIQUERIA GRUBA KRASNIAKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAMIRIM, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
GABRIEL PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: QUERUBIM PEREIRA DE MELO e JOANA VIEIRA DURAIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
GABRYELLE LAMBERTI GONCALVES, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RODRIGO CASTILHO GONCALVES e GLORIA LAMBERTI DE OLIVEIRA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
GENY MARIA CASAGRANDE, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: NATALINO CASAGRANDE. Filiação: ALFREDO CASARIN e CRESCENCIA MAZUCO CASARIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
IDALINA CORREIA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO CORREIA. Filiação: RICARDO DOZONET e FRIDA DEZONET. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
IRACEMA DIAS DA MOTA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO ALVES DA SILVA. Filiação: ANTONIO GONCALVES DIAS e MARGARIDA ATONINHA GONCALVES DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ISMAEL AMORIM JEZINI, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NEIDE MACAMBIRA JEZINI. Filiação: ALZIR ISMAEL JEZINI e MARIA DE LOURDES AMORIMJENIZI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
IVONE MARIA CONTE, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO CONTE. Filiação: BATISTA CHEMIN e HELENA CLAUDINO CHEMIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
JOAO DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: TÉCNICO AGRÍCOLA. Cônjuge: TEREZINHA BENEDITO. Filiação: JOSE AVELINO SE SOUZA SANTOS e ALGECIRA DUTRA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
JOSE HONORATO LIMA, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE SOUSA LIMA e IDEME HONORATO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
JOSE LECHENAKOSKI, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA IVETE LECHENAKOSKI. Filiação: ANTONIO LECHENAKOSKI e AMANTINA PEDROSO LECHENAKOSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MARMELEIRO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA PULCINA DE JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
LEONARDO NELCEU GONCALVES FERNANDES, 35 ano(s). Filiação: JEAN LUIZ FERNANDES e ROSIMERI APARECIDA GONCALVES FERNANDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SEBASTIANA DA APARECIDA NUNES CARDOSO. Filiação: JOAO BATISTA CARDOSO e DOMINGAS DA SILVA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
LUIZ RENATO MOREIRA PEDROSO, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ALCINDA ALVES PEDROSO. Filiação: SIMEAO MAFRA PEDROSO e HILDA MOREIRA PEDROSO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
MARIA DA LUZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEONISIO VIEIRA DE LARA e DELFRIDA BELTRAO DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
MARIA DE LURDE KOTOWSKI, 82 ano(s). Filiação: JOSE FRANCISCO KOTOWSKI e ANGELA SLOMPO KOTOWSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2026.
MARIA PEREIRA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIUMNDO TRIBUTINO DA SILVA. Filiação: LUIZ PEREIRA LIMA e FELISBERTA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
MARILDA ROCIO MACHADO, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: IVOMACHADO. Filiação: BENJAMIM ALCIDIO DA ROCHA e MARIA DAIR DA ROCHA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
MARLY SOUZA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Filiação: JOSE MARIADE SOUZA e ALZIRA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
MIGUEL MAURICIO FREZATTO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADALGISA BATISTA DA LUZ. Filiação: ANTONIO FREZATTO e NEUZA BIROLLI FREZATTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
NEIVA GAPSKI, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: TEREZIO GAPSKI e ROSELIS BATISTA LOURENCO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
OSVALDO DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ANTONIA DA SILVA. Filiação: JOSE FRANCISCO DA SILVA e MARIA INES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
PEDRO DE ALBUQUERQUE, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CECILIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE. Filiação: JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE e MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
RAFAEL CORDEIRO DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ANTONIO XAVIER DA SILVA e LUCINEIA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
RENATA GARCIA DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE PEREIRA DA SILVA e MARIA BENEDITA GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e SERZELINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 17 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 16/11/2026.
ROMILDO SOBENKO, 67 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JULIO SOBENKO e NATALIA BOGUCHESKI SOBENKO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
SILVANIRA DE ASSUMPÇÃO FALGEMBERG, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO FALGEMBERG. Filiação: HENRIQUE DE ASSUMPÇÃO e OLIVIA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
SIRLEI DE ALMEIDA MACIEL, 56 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: VALDISNEI ANDRADE BARBOSA. Filiação: ANTONIO LISBOA MACIEL e MARIA CLARA DE ALMEIDA MACIEL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
TATIANA WIECHETECK NOBRE, 44 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: MARISE WIECHETECK e MARISE WIECHETECK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
VIVIAN DAISY CUSTODIO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA CUSTODIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.
WILSON DO AMARAL, 63 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: JANDIRA FERRES BARBOSA DO AMARAL. Filiação: JOSE DO AMARAL e LELES MENDES DO AMARAL. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO BENEDITO EM PARANAGUÁ – PR, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/11/2026.