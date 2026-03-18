Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 18/03/2026

ADRIANA DOS SANTOS GOES DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: SANDRO JOSE DE SOUZA DA SILVA. Filiação: CARLOS ALBERTO FERREIRA GOES e SONIA MARIA DOS SANTOS GOES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/03/2026.
ALDA ROSARIO DE LIMA E SILVA LEITAO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DECIO DA SILVA LEITAO JUNIOR. Filiação: ANTONIO VENNACIO DA SILVA e VIRGINIA DE O LIMA E SILVA. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTI, 51 ano(s). Profissão: ESCREVENTE. Cônjuge: ALESSANDRA CRISTINA TABORDA. Filiação: LUIZ FERNANDO CAVALCANTI e LUCIA MARLY CAVALCANTI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de março de 2026. Data do Falecimento: 17/03/2026.
ANA PAULA ZORZE, 55 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: MARCELO DE OLIVFEIRA SANTOS. Filiação: RENATO ZORZE e DELOE REGINA ZORZE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 17 de março de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
ANTONIO BREDA, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ROSELENE DA GRACA GOMES BREDA. Filiação: PEDRO BREDA e MARIA ERCOLE BREDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE RODRIGUES DE SOUZA e DOLORES BUSTILHO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
ELISABETE SILVEIRA MAFFEI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARIO SILVEIRA e NEUZA DE MORAES SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de março de 2026. Data do Falecimento: 17/03/2026.
EVERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LEONIDAS CARVALHO DE OLIVEIRA e SILVIA FERREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/03/2026.
JANAINA FERNANDA RODRIGUES PINTO, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOELSON PINTO e ADNIRA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/03/2026.
JOSE FRANCISCO DA COSTA, 74 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DOS SANTOS COSTA. Filiação: BENEDITO MARIANO DA COSTA e IZAURA DE PAULA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 18 de março de 2026. Data do Falecimento: 17/03/2026.
JULIA CAROLINA VIEIRA BAGAGINI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONI JULIO BARREIRO e PALMIRA JULIA DE MELO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAVAI / PR, quarta-feira, 18 de março de 2026. Data do Falecimento: 17/03/2026.
LUIZ GUSTAVO FEIER BERNARDO, 26 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: ROGERIO BERNARDO e LUCIANA TERZINHA LINO FEIER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
MARIA DE LOURDES VILLELA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERGIO DE LOYOLA VILLELA e AUREA SCHWARTZ VILLELA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
MARIA JOVITA DOS SANTOS TOMAZINHO, 56 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: EDSON JOSE TOMAZINHO. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS e TERTULINA BISPO DA CRUZ SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 17 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
NIVALDO DA SILVA SAVAGIN, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCIA DO ROCIO RODRIGUES. Filiação: NATAL SAVAGIN e DULMIRA DA SILVA SAVAGIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/03/2026.
PAULINA MUCHAK, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MUCHAK. Filiação: JOSE KAVA e APOLONIA KAVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de março de 2026. Data do Falecimento: 17/03/2026.
PAULINA ROSSOT, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BOLESLAU ROSSOT. Filiação: ADAO KOCHOLI e APOLLONIA KOCHOLI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DAS DORES, quarta-feira, 18 de março de 2026. Data do Falecimento: 17/03/2026.
RAFAEL REZENDE, 41 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: ANDREA CRISTIANE BATISTA REZENDE. Filiação: ROQUE REZENDE SOBRINHO e MARIA APARECIDA REZENDE. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
RAQUEL BORBA DE ALMEIDA, 45 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO MARIA DE ALMEIDA e MARIA AUGUSTA BORBA DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO DE GUARAREMA, quarta-feira, 18 de março de 2026. Data do Falecimento: 17/03/2026.
SIGISMUNDO SCHULTZ, 86 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: DALUZ CINESIA. Filiação: IZIDORO SCHULTZ e VERONICA SCHULTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
VALERIA JARVOSKI RUDNIK, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO RUDNIK. Filiação: THEODORO JARVOSKI e ROSA JARVOSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
VLADEMIR FLORENCIO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: LOCUTOR(A). Cônjuge: ELIANE MARIA UNRUH DOS SANTOS. Filiação: SEVERINO FLORENCIO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 17 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.
WALDOMIRO GOMES DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: DIVA NEIVA GOMES DOS SANTOS. Filiação: MIGUEL GOMES DOS SANTOS e ELVIRA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/03/2026.