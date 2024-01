Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (16)

ABEL SZEREMETA, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARLENE SZEREMETA. Filiação: ANDRE SZEREMETA e MICHALINA SZEREMETA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de janeiro de 2024.

ADILSON RIOS, 53 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: MANOEL TEREZIO RIOS e GISELA RIOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ALVINO TERRETI DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: EVA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM CARLOS DA SILVA e MARIA TERRETI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ARI JOAO TOSIN, 86 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ORIETE ORLINDA TOSIN. Filiação: ANGELICO TOSIN e GEMA AIROSA TOSIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 09:00h.

CLAUDIO RODRIGO DOS SANTOS, 40 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: HARRY VALDIR DOS SANTOS e IRACI DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 18:00h.

CONCEICAO APARECIDA FOGACA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CORDEIRO FOGACA. Filiação: PEDRO CARRIEL DE LIMA e MARIA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 16:00h.

EDAUMIR MEIRELES KRAVETZ, 60 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: LUZIA APARECIDA LUIZ. Filiação: THEOPHILO KRAVETZ e JURACI MEIRELES KRAVETZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 16:00h.

EDMUNDO FOERSTER, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: ADRIANA MARIA LIMA FOERSTER. Filiação: EDMUNDO ERHARDT FOERSTER e CLOTILDE LEONI FOERSTER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

ELIO SOKOLOSKI, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: MARILU SOKOLOSKI. Filiação: LAURO SOKOLOSKI e MARIA DUGONSKI SOKOLOSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ELOA VITORIA DE OLIVEIRA DOMANSKI, 5 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: ANDREY EDUARDO DOMANSKI e KEURLIN DE OLIVEIRA CASTANHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 13:00h.

ENY PASSONI CARAZZAI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO PASSONI e LEONOR PASSONI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 16:30h.

FELIPE ZARAMELLA SAAD, 43 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: DANIELA PAULA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO MARIA CAMARGO SAAD e CELIA REGINA ZARAMELLA SAAD. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 16:30h.

GESSY LOPES BANDEIRA, 89 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: NIVALDO BANDEIRA. Filiação: DAMAS LOPES ARAUJO e VITORIA BEDIM LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

GISELA SCHEUER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IBRAIM LEITE. Filiação: JACOB SCHEUER e AUGUSTA PISKE SCHEUER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 16:00h.

HALISON BRUNO SCHINDA DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO SCHINDA DA SILVA e ROSALINA KICHILEVICZ SCHINDA DA SILVA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, terça-feira, 16 de janeiro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (16)

HENRIQUE JOAO MACANEIRO, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARCIA MORAES MACANEIRO. Filiação: SEBASTIAO JOAO MACANEIRO e ANEZIA MACANEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JEBERSON CRUZ SIQUEIRA, 59 ano(s). Profissão: CHURRASQUEIRO. Filiação: GILBERTO SIQUEIRA e EROY CRUZ SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 15:00h.

JOSE DORIVAL DA ROCHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ROCHA e CLEMENTINA BARBOSA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 11:00h.

LAURA PEREIRA DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FIRMINO GERALDO PEREIRA e VIRGILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEONICE MARTINS SIMOES DA MAIA, 73 ano(s). Profissão: DIVULGADOR(A). Cônjuge: ANESIO SIMOES DA MAIA. Filiação: MANOEL MARTINS SIQUEIRA e FRANCISCA OIRES MONTEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 16 de janeiro de 2024.

LUIZ RENATO SUCHEVICZ, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: DIRCE CATARINA SUCHEVICZ. Filiação: BERNARDO SUCHEVICZ e LONGINA SCHEVICZ. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUZIA COUTO THOMAZ, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADYR THOMAZ. Filiação: ANTONIO COUTO GESTAL e MARIA COUTO GESTAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARCIA REGINA LUCENA BRITTO DE SOUZA, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCO AURELIO DE SOUZA. Filiação: LUIZ REINALDO TABORDA BRITTO e SELMA LUCENA BRITTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 19:30h.

MARIA APARECIDA DA ROCHA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE MONTEIRO DA ROCHA e JOSEFA MARIA DA CONCEIAO. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE MARINGA, terça-feira, 16 de janeiro de 2024.

MARIA BENEDITA DA ROCHA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA MARCELINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 09:00h.

MARIA DA LUZ BATISTA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO BINO DE SOUZA. Filiação: e JOSEFA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCAS EVANGELISTA. Filiação: BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS e ANTONIA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MARIO ALVES, 76 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Cônjuge: VERA TEREZINHA VARELA. Filiação: LUIZ ALVES e CONCEICAO RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

OCALINA ALVES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDILIO COSTA. Filiação: e CONCEICAO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

OSCAR CIRILO RODRIGUEZ, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE RAMON RODRIGUEZ e JUANA GONZALEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 14:00h.

OSVALDO RIBEIRO BORGES, 81 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: MARIA DE LURDES BORGES. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO BORGES e LAUDELINA RIBEIRO BORGES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ROSANGELA DE CASSIA MUNHOZ, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO MUNHOZ NETO e RAQUEL LEITE MUNHOZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 14:00h.

SALVELINA POLEZA VICTORINO, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: VALDIR VICTORINO. Filiação: ARTUR POLEZA e ELZA POLEZA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 16:00h.

VALDOMIRO FOSTATEI, 74 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ROSA SERAFIN FOSTATEI. Filiação: BASILIO FOSTATEI e PAULINA PIALA FOSTATEI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VIRGINIA MARIZA BORRMANN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE JULIO BORRMANN. Filiação: OSWALDO KUSS e ROMILDA LUIZA KUSS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de janeiro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (16)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!