Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (16/12)
ABRASILINO SAVOLDI, 78 ano(s). Profissão: ABASTECEDOR(A). Cônjuge: ANALIA ALVES SAVOLDI. Filiação: PIETRO SAVLDI e ALPHEA CASARIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ADEMAR SCHUPEL, 56 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: GETULIO SHUPEL e ERENI DP ROCIO SCHUPEL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ADRIANO VINHA ESTEVAM, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO ESTEVAM e VILMA VINHA ESTEVAM. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ALCEU LIBERIO DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZA LEMOS DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO LIBERIO DOS SANTOS e ANDRELINA PIRES DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
ALEXANDRE RIBEIRO DE RESENDE, 41 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOVELINA RIBEIRO DE RESENDE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ANA MARTINS DAS NEVES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO MONTANHA. Filiação: LUIZ MARTINS DAS NEVES e GENEROSA MARGARIDA DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
ANDRE GONCALVES MORO SOSA, 19 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: THIAGO MORA SOSA e MARIA GESELI GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
EUNICE TORRENS DOS PASSOS, 83 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: CIDIO JOSE TORRENS e JOAQUINA MACHADO TORRENS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
GABRIEL LAZARO ARAUJO, 23 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Filiação: LAZARO JOSE DE ARAUJO JUNIOR e ROSANA RUFINO PEREIRA ARAUJO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
GAEL HENRIQUE RIBEIRO CARVALHO, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JAMILE RIBEIRO CARVALHO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
IGOR CAMARGO SCHMIDT, 5 dia(s). Filiação: FELIPE SCHMIDT e DENISE CRISTINA CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
JANETE DE CARLOS SANTANA, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ANGELO DE CARLOS e BENEDITA FRANCISCA DINIZ CARLOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
JOCIMERI GREIN PICKCIUS, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GILDO PICKCIUS. Filiação: ALFREDO GREIN e ROSA KULCHESKI GREIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
JOSE CORREA, 89 ano(s). Cônjuge: MAFALDA CORREA. Filiação: PAI IGNORADO e JULIA DE JESUS CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
JOSE FERREIRA FILHO, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE SILVESTRE FERREIRA e MARIA ANTONIA TORRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
MARCOS ANTONIO DE LIRA SILVA, 29 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO ADRIANO DIEL. Filiação: JOSE CICERO DA SILVA e JOSEFA PAZ DE LIRA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
MARIA FRANCISCA ANTONIO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL FRANCISCO DE LIMA e MARIA LOURDES DA CONCEICAO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
MARIA HELENA BARBOZA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO LUTGARDE BARBOZA e MARIA DA LUZ DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
MARIA MAFALDA LUZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO LOURENCO FERREIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO ANTUNES LUZ e MARIA PURCINA DO AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
MARIA NIVANDA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO JOSE DOS SANTOS e MARIA ERNESTINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
NILCEA MARIA ALANO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HUMBERTO LUIZ MACHADO PEREIRA. Filiação: ALBINO LEANDRO ALANO e MARIA CANTALICE ALANO. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA JOINVILLE, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
NILZA DA COSTA RODEIRO, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LAU GALDINO RODEIRO. Filiação: BRAZILIO GOMES DA COSTA e FRANCISCA DA COSTA NOVELLO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
OCTAVIO TELES DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZORAIDE MOREIRA DE SOUZA. Filiação: MANOEL TELLES DE SOUZA e MARIA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
OSVALDO DE MELO ALMEIDA, 59 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FRANCISCO DE MELO ALMEIDA e MARIA ANAZIL DE MELO ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
PAULO SERGIO DE CARVALHO, 53 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: LINDOLFO DE CARVALHO e ANEVIA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
RICARDO MENDES DA PAIXAO, 80 ano(s). Cônjuge: NADIR MARIA DA PAIXAO. Filiação: EDGARD URBANO DA PAIXAO e NATALIA MENDES DA PAIXAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 16/12/2025.
ROSI MARI DO NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: LAURO DO NASCIMENTO e HILDA ANGELA PIGNATARI DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
SERGIO ALEXANDRE FEREIRA NUNES, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IVONETE FEREIRA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
SILENE TEREZINHA NEPOMECENO CARDOSO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO NEPOMOCENO CARDOSO e DURCILIA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
TEREZA JONUSIS NASCIMENTO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORANIL POLLO NASCIMENTO. Filiação: PETRAS JONUSIS e ONA PRANCKUNAITE JONUSIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
VALDIR DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WILMAR GOUVEA DA SILVA e WILDA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/12/2025.
VICENTE DOLATTA, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: FLORENTINA DOLLATA. Filiação: JOAO DOLATTA e VERONICA PIEKSRSKI DOLATTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
VICENTE JOAQUIM DE ASSIS, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JAOQUIM PEDRO DE ASSIS e ALZIRA DELFINA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO SEDE, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/12/2025.
WESLEY MONTEIRO PACHECO, 31 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: RAFAEL DIAS PACHECO e TEREZINHA MONTEIRO PACHECO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 15/12/2025.
