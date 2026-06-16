Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 16/06/2026

ALCIDINA MARIA DE JESUS BAIS, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DILHERMANDO BAIS. Filiação: JOAO HIRAN DE ABREU e FAUSTA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ANA MARLI DE ANDRADE, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DINEI DE ANDRADE. Filiação: MIGUEL JANISKI SOBRINHO e CECILIA KLEINA JANISKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ANTONIO ALBERTO GONCALVES, 74 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: OSWALDO GONCALVES e ELZA CAMASMI GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ANTONIO BONOFIGLIO, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUCIA KUSZKOVSKI BONOFIGLIO. Filiação: PIETRO BONOFIGLIO e MARIA JAQUINTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ANTONIO LONGUENHO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DIAS FERNANDES SANTOS. Filiação: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ANTONY LUIZ SANTOS DA COSTA, 9 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUIZ ANTONIO MARIA DA COSTA e EVA DA APARECIDA CORREIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ARACY DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e DIONISIA OSIK OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ARTHUR DA SILVA TAVARES, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RUBENS COUTINHO TAVARES FILHO e LIANARA DA SILVA ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
AUGUSTO HILDO RODRIGUES CARNEIRO, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: EVA RIBEIRO CARNEIRO. Filiação: JOSE RODRIGUES CARNEIRO e TEREZA SANCHES RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 16 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
CLEA REGINA GROCHOSKI FRANCESCHI, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ELIESER FRANCESCHI. Filiação: MARTINS GROCHOSK e JANINA GROCHOSK. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
CRUZ ELENA RODRIGUEZ, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SIXTA RODRIGUES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
DANIEL MESSIAS DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: VALERIA GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: MESSIAS ANTONIO DOS SANTOS e BENEDITA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
DELMINDA MAZZONI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS MAZZONI e MARIA SARTIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ELIZABETE GONCALVES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANATALIO SALDANHA e MARIA APARECIDA LOPES SALDANHA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ENARA MARIA PAEZ OPATA, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: DAILSON OPATA e BRUNA APARECIDA PAEZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ENY JESUS SACCHELLI BACHSTEIN, 88 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA EXECUTIVA. Cônjuge: CARLOS HENRIQUE BACHSTEIN. Filiação: TORQUATO SACCHELLI e ODILA CONSELVAN SACCHELLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
GESUINA MARIA DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM MARIA DE SOUZA e MARIA MARCOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
HELCIO PACCINI, 97 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: CELINA DO NASCIMENTO PACCINI. Filiação: GELIANO PACCINI e JUDITH BIASI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
HERMINIO PEREIRA CARDOSO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO LOURENCO CARDOSO e VITALINA PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
HEROL OSMAN TOKTAR, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SIMONE QUEIROLO PINTO TOKTAR. Filiação: OSMAN TOKTAR e HERTHA ELSA TOKTAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
IANCIO PINHEIRO, 75 ano(s). Profissão: PESCADOR. Cônjuge: ESTER DE SOUZA. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e MARIA INEZ PINHEIRO. Sepultamento: CEMITERIO ILHA DOS VALADARES, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
IRACEMA SABATOVICZ FERNANDES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FERNANDES e AMINDA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA VILA SAO JOAO, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
ITAMAR FRANCISCO BAGGIO, 64 ano(s). Cônjuge: IZABELA CECCATO DE LIMA BAGGIO. Filiação: FRANCISCO ANTONIO BAGGIO e SILVINA ARNAUTS BAGGIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
IVETE LINKO OYAMA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TAKEO OYAMA e LUIZA OYAMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
IVIKARLA CIT, 57 ano(s). Profissão: ASSISTENTE CONTABILIDADE. Filiação: MATHEUS CIT e NOELI CIT. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
JEFERSON CORDOVA NICOLAU, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RITA MARIA NEIVA DE LIMA MULLER NICOLAU. Filiação: ANDRE NICOLAU e EDIA CORDOVA NICOLAU. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
JOÃO PEDRO SIQUEIRA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JURANDIR MARTINS SIQUEIRA e MARIA FRANCISCA LARA SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
JOAO TONDIN, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EDITE MARTINS TONDIN. Filiação: GURINO TONDIN e LUCIA GUASSELLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
JORGE FILIPAK, 69 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: THEODORO FILIPAK e LEONTINA SIMAN FILIPAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
JOSE RENATO FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Cônjuge: HELENA FUSAHE SASSAKI FERREIRA. Filiação: TARGINO FERREIRA e EUNICE RAMOS PIEDADE FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
JURANDIR VITOR LOPES, 67 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: NAIR ANTONIA DA SILVA LOPES. Filiação: JOSE VITOR FILHO e ANA IZABEL VITOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
LEIDILHANE APARECIDA DELGADO SILVA, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO DA LUZ SILVA. Filiação: LUIZ CARLOS DELGADO e TEREZINHA APARECIDA CORREA DELGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 16 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
LEONITA ESTEVAO DA CRUZ STRAPASSAO, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FREDERICO STRAPASSAO. Filiação: RODOLPHO ESTEVAO DA CRUZ e IRENE COLODEL DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
LUCY AUGUSTO AZURI, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: AUGUSTO AZURI e CHRISTINA ABRAHAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
LUIS GUILHERME FEITOSA DE CASTRO, 66 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ROSEMARY VIEIRA. Filiação: OTACILIO CORREA DE CASTRO e MARIA DE LOURDES FEITOSA DE CASTRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
MANOEL MOREIRA NETO, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA AMERICO. Filiação: ESTEVAO RODRIGUES MOREIRA e ANEZIA LEITE MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 16 de junho de 2026 às 13:20h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
MARIA ESTHER GIACOMET, 91 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: FLORINDO GIACOMET e ADELINA GIACOMET. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
MARIA ISABEL MASSOLA ALVES, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO BALBINO ALVES. Filiação: LUIZ MASSOLA e FRANCISCA MARQUES MASSOLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
OLGA SIEMENS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACOB SIEMENS. Filiação: DAVID ISAAK TOWS e MARIA TOWS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
OSVALDO APARECIDODAS NEVES, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: ROSELI HOINACKI DOS SANTOS DAS NEVES. Filiação: JOAQUIM TITO DAS NEVES e MARIA ROSA DOS SANTOS NEVES. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
PAULINA DE SOUZA GOMES, 95 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO GOMES. Filiação: JOAO FELIPE DE SOUZA e LEONARDA CATARINA WEBER DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
PAULO AFONSO DE AZEVEDO, 75 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: OLIVEIRO AZEVEDO e MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
SEBASTIAO DE ALMEIDA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUEDE DE SOUZA E SILVA ALMEIDA. Filiação: LUIZ CLARINDO DE ALMEIDA e JUDITE FERREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de junho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS DE LEMOS, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IDEM OLIVEIRA DE SOUSA. Filiação: OGENI JOSE DOS SANTOS e MARIA NATALIA FERRAZ DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
SUELI NOVAK CORDEIRO, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: HELIO SOARES DE PINHO e JUVENTINA NOVAK. Sepultamento: COMISSAO DE DISTRIBUIÇÃO DE CADAVERES, segunda-feira, 15 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
VALDENI GOMES MARTINS, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO MARTINS e JOANA GOMES DA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.
WALDETE FERREIRA, 60 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: WALDETE FERREIRA e DIVA DE ARRUDA MONTEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 16 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 15/06/2026.
WILMA HAKIM VIALLE, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO ANGELO PERDIGAO VIALLE. Filiação: SADALA CALIXTO HAKIM e EDILIA VALENTE HAKIM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de junho de 2026. Data do Falecimento: 15/06/2026.