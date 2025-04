Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (15)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (15)

ADRIANO ALZIRIO, 40 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: VITORIANO ALZIRIO e JOSEFA GLORIA LESNIOVIES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:00h.

ADRIANO PRESTES DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: FABIELE SCHTZ PEREIRA. Filiação: ANTONIO PRESTES DOS SANTOS e JOANA PRESTES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 10:00h.

AFONSO MORAIS GOIS, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CINIRA PATENE ALVES. Filiação: PEDRO PALHANO DE GOIS e LEONOR MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 16:30h.

AMANDA ROZA LEMOS COUTINHO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARILTON MANOEL DE MIRANDA COUTINHO. Filiação: ARTHUR ROMEU LEMOS e MARY NEVES LEMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 17:00h.

ANA DE LARA, 85 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: BRAZ LUIZ DA COSTA e FRANCISCA ELEONORA DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de abril de 2025 às 11:00h.

ANA LUCIA COSTA COELHO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMOR CABRAL E SILVA COELHO. Filiação: ADHEMAR ROCHA DA COSTA e MARIA DE NAZARETH ASSUMPCAO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 15 de abril de 2025.

ANTONIO ROQUE DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DALVA GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: SEVERINO ROQUE DE OLIVEIRA e MARIA AMELIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO EM ITARARE – SP, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 17:00h.

ARNOBIO INACIO DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: SEVERINA ANTONIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 21:00h.

BEATRIZ MARIA MACEDO RIBAS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON DE LIMA RIBAS. Filiação: OSCAR MACEDO e NILA MODESTINA MACEDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 13:30h.

CEZAR PAVEZI, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANA SERVIUC PAVEZI. Filiação: ALDO PAVEZI e REGINA CANOVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 16:30h.

CHARLOTTE CLAIRE LIZIERO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MAICON PATRICK LIZIERO e FRANCIANE PAOLA BORGES DA COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 11:00h.

CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELISANDRA GALINO DUZAC. Filiação: VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS e CELI APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de abril de 2025.

DAVI ALVES DA ROCHA, 61 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JULIO ALVES DA ROCHA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 17:00h.

ELISABETH ROSE SPERANCA, 73 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Filiação: JANDYR FORMIGHIERI SPERANCA e NILCE BRANDAO SPERANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 17:00h.

ELOIZA DAS GRACAS MACHADO, 76 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: JOAO ALVES MACHADO e ROMALINA PASSOS MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 15:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (15)

EMERSON LUIS RAMOS TEMANSKI, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUÍMICO. Cônjuge: DANIELE APARECIDA ANTUNES PADILHA. Filiação: NELSON TEMANSKI e TEREZINHA AVANI RAMOS TEMANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 11:30h.

IRENE DA SILVA PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SALVIO EPIFANIO DE AGUIAR PEREIRA. Filiação: JOSE PEDRO DA SILVA e GERTRUDES SCHADLINK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 11:00h.

JOAO SANTOS DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: PEDRO MIGUEL D OLIVEIRA e ODACIR LAURENTINA SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 15 de abril de 2025.

LARISSA EMANUELE VITORINO RODRIGUES, 19 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: LAUDERICO DE JESUS RODRIGUES e GECILDA RIBEIRO VITORINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 15 de abril de 2025.

LAURENTINO MARQUES, 63 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Filiação: INOCENCIO MARQUES e APARECIDA CUSTODIO MARQUES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:00h.

LEONICE FRANCA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MANOEL FRANCA FILHO e ALZIRA CREMON FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 15 de abril de 2025 às 09:00h.

LEONOR BECKER SAMPAIO, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ADAO SAMPAIO. Filiação: ANTONIO BECKER e AMELIA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 09:30h.

LIZETE RAMOS CANCELA, 64 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: JOAO ALBERTO CANCELA e LEONIR RAMOS CANCELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 14 de abril de 2025.

LUCIANE GUILMO SITKO, 48 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADILSON ZENO SITKO. Filiação: MIGUEL GUILMO e AGLACI MARIA PILATTI GUILMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de abril de 2025 às 17:30h.

LUCIBEL SOARES MILEO, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO NEILO MILEO e SOFIA SOARES MILEO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 22:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (15)

LUIZ ADIR DE LIMA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ROSEMAR CHICOVIS DE LIMA. Filiação: LUCIDORO TELMA DE LIMA e MARIA DE JESUS LIMA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 16:00h.

MANOEL AMARO, 70 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: CARMEN AMARO. Filiação: TOMAZ AMARO e IRENE AMARO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 09:00h.

MANOEL SERGIO DE CAMARGO CUNHA, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DIRCE FRANCO DA CUNHA. Filiação: MANOEL DA CUNHA NETTO e LILIA DE CAMARGO CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 16:00h.

MARCO AURELIO ALVES DE ALMEIDA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RUFINO ALVES DE ALMEIDA e IVONETTE ESPIRITO SANTO ALVES DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES FAGUNDES NOVAK, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO NOVAK. Filiação: JOSE JOAO FAGUNDES e LEONOR LOURENCO DOS SANTOS FAGUNDES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 10:30h.

MARIA GERGOUT WENDRECHOVSKI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO WENDRECHOVSKI. Filiação: ANTONIO GERGOUT e MAGDALENA MOMOT GERGOUT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 10:00h.

MARIA GLORINHA CHUQUELE, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOSE CHIQUELE e EMILIA ZICA CHUQUELE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 15 de abril de 2025.

MARIA INES MATHIAS, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CID MATHIAS e ROSA MATHIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 10:00h.

MARIA ORACI BITTENCOURT DE PAULA, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARGEMIRO MIGUEL DE PAULA. Filiação: MODESTO BITTENCOURT e ORACY BORBA BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de abril de 2025.

NELSON RODRIGO SCHMIDT DO PRADO, 38 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ARILTON ANTONIO SCHMIDT DO PRADO e ROSANE MARTINS DA SILVA PRADO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (15)

NEUZA TEIXEIRA MARTINS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO TEIXEIRA e MARIA MADALENA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 11:00h.

OSVALDO SIQUEIRA POSS, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: OLIVIA RODRIGUES POSS. Filiação: ESTANISLAU POSS e APARECIDA CUSTODIA POSS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 11:00h.

RAIMUNDO FERNANDES SOBRINHO, 72 ano(s). Profissão: IMPRESSOR(A). Filiação: ERASMO FERNANDES e ZELMA PEREIRA DOS REIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 16:00h.

TERESA MOREIRA JUSTI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADALTON JUSTI. Filiação: OLINTO MOREIRA e SEBILIA ANTONIA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 15 de abril de 2025 às 15:30h.

TEREZA MARTINS MAZANARES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ANDREO MAZANARES. Filiação: MODESTO MARTINS LOPES e FIRMINA HERNANDES GONCALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 10:30h.

TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JACINTO DE OLIVEIRA. Filiação: LINO ANGELO DA VEIGA e CARMELINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 15:00h.

TEREZINHA GONCALVES DIAS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL GONCALVES DIAS e FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 15 de abril de 2025.

THEREZA DE JESUS DE LARA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: EMILIO VIEIRA DE LARA. Filiação: JULIO PEREIRA DE LARA e VICTORIA MACHADO DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 16:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (15)