Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14)
ALCEBIADES BORTOTTI, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DALILA BORTOTTI. Filiação: PEDRO BORTOTTI e ANA ROSOLEN. Sepultamento: MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA PR, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e LEONIZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
BRUNNA DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FABYO DA SILVA e SIMONE LESNIOVIES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
CAMILY MARIA ARAUJO DE MIRANDA, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EVERTON TEIXEIRA DE MIRANDA e CRISTIENE CABRAL DE ARAUJO MIRANDA. Sepultamento: CEMITERIO ENGENHEIRO – PEDREIRA /RJ, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
CANDIDA RIBEIRO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CRISTINO BORGES NETO. Filiação: LIFONSO RIBEIRO e DINA MARIA DE FRANCA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
CELI MARIA ROSAR CORREA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOMAZ DE AQUINO CORREA. Filiação: JOSE NICODEMOS ROSAR e DORVALINA GARCIA ROSAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
DALVA MAJEWSKI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MAJEWSKI. Filiação: FRANCISCO MAGIERSKI e ROSA MAGIERSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 13 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14)
DELURDES MARI TELEGINSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO TELEGINSKI. Filiação: SIMAO GRYZBOWSKI e MARIA GRYZBOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
EMERSON DE LIMA, 41 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO ANDRE DE LIMA e TERESA MARIANO DE LIMA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
EMILIA CARDOSO DE CAMARGO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS TAVARES DE CAMARGO FILHO. Filiação: FRANCISCO BUENO CARDOSO e JOAQUINA BUENO CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
ERIVELTON COSTA SANTANA, 45 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE MANOEL DE SANTANA e ELIANA DA COSTA LEITE SANTANA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
ERNANI ALTAIR DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SOELI GARDINO. Filiação: MARCILIANO VAZ DOS SANTOS e ISABEL SABINO DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
EUGENIO LEONIDES PALLU, 91 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ISALTINA DA ROCJHA PALLU. Filiação: PEDRO PALLU e MARIA PALLU. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
GERSON LUIS DE LIMA, 59 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Cônjuge: MARIA HELENA FERMINO. Filiação: ANTONIO DE LIMA e MARIA DE LOURDES DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO SENHOR BOM JESUS – ARAUCARIA/PR, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
HELENA MARIA JOLY PETREK DE OLIVEIRA, 10 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELVIS HENRIQUE DE OLIVEIRA e MARIA INES JOLY PETREK H DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
ILDENEI LUCIA FERNANDES MARQUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO CHAUCHUTI e OLGA OLIVEIRA CHAUCHUTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
IRENE LIPOVIESKI CARRARA, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO CARRARA. Filiação: JOAQUIM LIPOVIESKI CARRARA e ANA LIPOVIESKI. Sepultamento: CEM VILA SAO JOAO IRATI, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
IVANY NOVOCHADLE STONOGA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULINO STONOGA. Filiação: MIGUEL NOVOCHADLE e MARIA NOVOCHADLE. Sepultamento: CEMITÉRIO JOÃO BATISTA, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
JACKSON DE LIMA, 52 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: JOSE ALVANIR DE LIMA e JASIR BIMEK DE LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
JOELMA SOARES, 41 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LUIS SOARES e ERONDINA SOARES. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
JOSE AMILTON MARIANO DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Cônjuge: JOANA BARANIUK. Filiação: JOAO MARIANO DE LIMA e MARIA FERNANDES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
JOSE BIELA FILHO, 67 ano(s). Profissão: TELEVENDAS. Cônjuge: MARIA ELISABETH KOPACHINSKI BIELA. Filiação: JOSE BIELA e LEONOR BIELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14)
JOSEFA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO DINO CARNEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO VENANCIO SANTANA e MARIA TEOTONIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
JOSINO CARLOS AFONSO, 74 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: JOAQUIM CARLOS e GONCALINA MENDES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
LEO CHOMA, 90 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: VANDALUCIA SILVA CHOMA. Filiação: PEDRO CHOMA e DOROTEA SZPAK CHOMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
LETICIA MANUELE PERSEGONA, 20 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATACIR PERSEGONA e SIDNERIA ELIZ RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
LUCIANO SANTOS LOURENCO, 48 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: NELSON LOURENCO e TERESINHA DOS PRAZERES PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
LUCIENE SANTOS, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ACYR SANTOS e ILDA SANTOS. Sepultamento: TRIGOLANDIA, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARIA APARECIDA GOMES CAVALHEIRO, 82 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: JOSE LOPES RIBEIRO e FRANCISCA JUNIOR GOMES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARIA CRISTINA FERREIRA, 47 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MARCILIO FERREIRA e ORANI SOARES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARIA ISABEL SALVADOR DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DANER FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: MIGUEL SALVADOR e FRANCISCA ROSA SALVADOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARIA IVONE PELANDA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO OTAVIO PELANDA e MARIA JOSE PELANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARIA OLIMPIA RODRIGUES PERA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MANUEL RODRIGUES e ANA MARIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARIA THEREZA TORRES ROMANO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RAIMUNDO TORRES DA CUNHA e MARIA JOSE TORRES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARILU APARECIDA MARCONDES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO GASPAR e CLORI MANA VILESKI GASPAR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
MARLI DO ROCIO BATISTA, 55 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO DIVANIR PIRES BATISTA e TEREZA EDUVIRGES DA CRUZ BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
NELIO DE PAULA XAVIER, 48 ano(s). Profissão: GERENTE OPERACIONAL. Filiação: ADILSON DE PAULA XAVIER e FLORENTINA DE PAULA XAVIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
NEREU JOSE GARCIA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LEONICE DA CRUZ BRITO GARCIA. Filiação: JOSE HENRIQUE GARCIA e BENTA VIEIRA GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
NILCEIA REGINA RIBAS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARI CARLOS SCHREIBER e ADELIA NEVES SCHREIBER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
REINALDO PAZELLO NETO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JURANDIR PAZELLO e WILMA DOROTHEA PAZELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 14 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14)
ROKURO ISHII, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MIEKO ISHII. Filiação: HEISUKE ISHII e KAYO ISHII. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
ROSALBA TEREZINHAA DE ANDRADE MARTINI, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALBERTO ROMANO MARTINI. Filiação: ELOINO PEREIRA DE ANDRADE e MATILDE VAZ DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
ROSELINDA TURECK GOMES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA GOMES. Filiação: OSVALDO FRANCISCO TURECK e TEREZA TURECK. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
SERGIO ALVES NOGUEIRA, 79 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA GERALDA DO NASCIMENTO NOGUEIRA. Filiação: DIONISIO ALVES NOGUEIRA e ESTERLINA BATISTA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
TEREZA FARIAS BRANDAO, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ODENIR BRANDAO. Filiação: ANGELO FARIAS BRANDAO e JOAQUINA FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.
WALDIR BERNARDES DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JOAO BERNARDES DA SILVA e CECILIA PINTO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de julho de 2026. Data do Falecimento: 13/07/2026.
WESLEY DIOGO DE LIMA, 28 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Filiação: NADIR SEBASTIAO DE LIMA e GESLAINE APARECIDA DIOGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 14 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/07/2026.