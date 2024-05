Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14)

ADEMIR MAURO VAZ MONTEIRO, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: ALDIVINA DO NASCIMENTO MONTEIRO. Filiação: MANOEL VAZ MONTEIRO e OLIVINA DALLA MARTA VAZ MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

ALTAMIR DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OLINDA MALAKIA. Filiação: PEDRO DE OLIVEIRA e ALEXANDRINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

ANNA FELTRIN RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNO PEDRO RIBEIRO. Filiação: NIZIO FELTRIN e MARIA FACHIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de maio de 2024 às 19:00h.

ARLENE MALHERBI SCHRAMM, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIOGO FIORAVANTE MALHERBI e HILDA KAMARADT MALHERBI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 14 de maio de 2024.

ARTHUR LANG, 2 dia(s). Filiação: BRUNA LANG. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE LAGES – SC, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:00h.

BENEDITA DA CONCEICAO BUDEK DE CASTRO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO BUDEK e SEBASTIANA BUENO BUDEK. Sepultamento: CEMITERIO PASTOR WIEDMER, terça-feira, 14 de maio de 2024.

BENEDITO VICENTE EZEQUIEL, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JORGE VICENTE EZEQUIEL e CARMELINA DA SILVA EZEQUIEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

BRAULINA DORVALINA PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: BARULIO FRANCISCO PEREIRA e DORVALINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 09:30h.

CARMEN BITTENCOURT, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOAO LOPES RODRIGUES e MARIA CONCEICAO RODRIGUES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 14 de maio de 2024.

CELIA ALVES DA SILVA PAULA, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ALVES DA SILVA e ADOLFINA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 14 de maio de 2024.

CLARICE APARECIDA DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DA SILVA e ALZIRA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

CLEIDE REGINA DA SILVA SARMENTO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIDNEY NEVES SARMENTO. Filiação: BERTOLDO JOSE DA SILVA e JADIR GUEDES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de maio de 2024 às 13:00h.

CLEONICE CHAGAS RIBEIRO DELERA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JOSE LAERCIO DELERA. Filiação: ALVELINO CHAGAS DE MORAIS e EVA RIBEIRO DE MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de maio de 2024.

DANIEL SANTOS REIS PESSOA, 2 mes(es). Filiação: WELLINGTON MATHEUS PESSOA e LUARA DOS SANTOS REIS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 17:00h.

DIRCE ELVIRA CAVALHERI VAZ, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORISVAL FRUQUIM VAZ. Filiação: RICIERI CAVALHERI e IDA CANONICI CAVALHERI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:00h.

DIRCE WALESKO DE SOUZA VIEIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILMAR VIEIRA. Filiação: JOSE ROTIEL DE SOUZA e ANASTACIA WALESKO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 11:00h.

DOMINGOS EMERENCIANO FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: EMERENCIANO DOMINGOS FERREIRA e MARIA APOLONIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de maio de 2024.

DUILDERSON WEGLINGTTON FIOR MATOZO, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIO MATOZO e JURACI APARECIDA FIOR DOS SANTOS. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:30h.

EDENIR JOSE SCHERBAUER, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE MARIA SCHERBAUER e LUCIA SCHERBAUER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 17:00h.

ERNESTO KOOP, 71 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: CARMEN ASTRID DYCK REBISCHKE KOOP. Filiação: WILHELM KOOP e MARIA KOOP. Sepultamento: COLÔNIA WITMARSUM – PALMEIRA – PR, terça-feira, 14 de maio de 2024.

FRANCISCA APPARICIO NABARRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIOCRIDIO NABARRO MARTINES. Filiação: VICTORIO APPARICIO MARTINS e MARIA CAPUTO FERNANDES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

GUIOMAR CARRILHO ESPANHOL, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMERSON CIRIBELI ESPANHOL. Filiação: OSWALDO RIBEIRO CARRILHO e HYLBARINA ALCANTARA CARRILHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 13 de maio de 2024 às 23:00h.

HILANU MARIA DA LUZ BLUNK, 85 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: ANSELMO BLUNK e ZULMIRA BLUNK. Sepultamento: CREMATORIO EM ITAJAI, terça-feira, 14 de maio de 2024.

HOLANDA JES POSSEBON, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO POSSEBON. Filiação: FRANCISCO JES e SOFIA KRENK JES. Sepultamento: BORDA DOS CAMPOS – SÃO JOSE DOS PINHAIS, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:00h.

IDELFINO SOARES, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JACINTO SOARES e ERCILIA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 11:00h.

IRINEU DE ANDRADE, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARILENE DE ANDRADE. Filiação: PEDRO DE ANDRADE e EDITE GARRETT DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 11:00h.

ISAIAS ROPDRIGUES GENU, 1 ano(s). Filiação: JHONMATAN SANTOS GENU e LETICIA RODRIGUES GENU. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 14 de maio de 2024.

JOAO ANGELO CIDRAL DA COSTA, 76 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: LUCIA MARILIA DE OLIVEIRA DA COSTA. Filiação: MANOEL CIDRAL DA COSTA e ISAURA CIDRAL DA COSTA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 14 de maio de 2024.

JUCELIA XAVIER VIEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEU DOMINGUES VIEIRA. Filiação: JUQUINHA XAVIER DA SILVA e LINA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

JURANDIR BANZA DE ARRUDA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO DE CARMO. Filiação: INOCENCIO BANZA DE ARRUDA e IRACEMA DE ARRUDA E SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

KEILA TAVARES FERNANDES, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ROSALINA RODRIGUES TAVARES FERNANDES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 11:00h.

LIZIRIA DE JESUS OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO BATISTA e MARIA EUGENIA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 09:00h.

MARCIA RODRIGUES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: MARCILIO GABRIEL DA SILVA e DURVALINA MARQUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:00h.

MARCOS ANTONIO PROENCE ARMANDO, 63 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: FABIANE DE LIMA ARMANDO. Filiação: AFFONSO PROENCE ARMANDO e SEVANIRA PROENCE ARMANDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 14:00h.

MARIA BATISTA BIORA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO DE SOUZA BIORA. Filiação: JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS e DURVALINA REZENDE. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:00h.

MARIO CESAR CARON, 57 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: MARIO CARON e DOCARMA CARON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:30h.

MARTA PAULINO, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO PAULINO e APARECIDA JOANA PAULINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:30h.

MASSAHE JUDITH TAKAMORI AMBROZIO, 73 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: DEOCLECIANO AMBROZIO. Filiação: AKIRA TAKAMORI e YUKIKO FUKUDA TAKAMORI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 14 de maio de 2024 às 18:00h.

NIVALDO JOSE DE LIMA, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO CHAGAS LIMA e ROSA TUCOLKI DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, terça-feira, 14 de maio de 2024.

NOIMY MARIA CHIOCHETO VARIANI DAMIN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORMELO DAMIN. Filiação: NORMELO DAMIN e ALICE CHICHETO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

REJANEIDE BATISTA DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA e MARIA LERISMAR BATISTA CANDIDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 17:00h.

ROMANA GIACOMITTI LANHOSO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL LANHOZO. Filiação: FELICIO GIACOMITTI e ELVIRA CECCON GIACOMITTI. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 16:00h.

ROSILDA BRITO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOR BRITO e CALINA DA SILVA BRITO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 17:00h.

SALETE MORAES, 72 ano(s). Filiação: SILVESTRE DE MORAES e ERONDINA DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO PARREIRA DE ANDRADE, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE VICENTE DE ANDRADE e APARECIDA PARREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 11:00h.

SILVIA HELENA CANCADO LEMOS GIROLDO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO OLIVEIRA GIROLDO. Filiação: JOSE GONCALVES LEMOS e SILVIA XAVIER CANCADO LEMOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 20:00h.

TEOFILO LUCZYNSKI, 69 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: OLGA LUCZYNSKI. Filiação: HENRIQUE LUCZYNSKI e MARIA ELVIRA FIALEK LUCZYNSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de maio de 2024.

TEREZA PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM PEREIRA. Filiação: QUINTINO LOPES VIEIRA e IZALTINA LOPES VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de maio de 2024.

TEREZINHA LOPES LIZIERO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU LIZIERO. Filiação: SERGIO DE PAULA LOPES e TERESA DE PAULA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 17:00h.

THAIS DA SILVA BRZERRA, 42 ano(s). Profissão: PREPARADOR(A). Filiação: EDILEUSA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 14 de maio de 2024 às 10:00h.

