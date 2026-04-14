Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 14/04/2026

ADILSON POLYDORO, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: OSMAR COELHO POLYDORO e MARGARIDA MENDES POLYDORO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ANA DE SOUZA LEAL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE GOMES LEAL. Filiação: ANTONIO LOPES FERREIRA e MARIA LOPES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ANNA SANTOS SEGUI, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OTTO THOMAZ SEGUI e DELPHINA SANTOS SEGUI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ANTONIO BLOCKI, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EVA DOS SANTOS BLOCKI. Filiação: ADOLFO BLOCKI e CASIMIRA BLOCKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ARISTEU JOSE DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA IRENE MARINHO SILVA. Filiação: JOSE FRANCISCO DA SILVA e JOSEFA BALBINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
BENEDITO DE CAMPOS, 97 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ALZIRA MARIA DE CAMPOS. Filiação: BENEDITO ANTONIO DE CAMPOS e CLAUDINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
BENVINDA DZIERWA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DZIERWA. Filiação: PEDRO ALVES DOS SANTOS e MARIA ALVES DE GOES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
CHIN CHICK LIM, 85 ano(s). Cônjuge: ISABEL CHOI HA LAU. Filiação: CHIN CHEE e AH HO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
EVALDO MARCIANO ALVES, 85 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: ANTENOR MARCIANO ALVES e IDALINA COELHO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
FILIPE MARCAL LUZIA, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: KELLEN MARCAL LUZIA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
GERALDO BARBOSA DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
GERALDO JUVENAL DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: JOSE JUVENAL DA SILVA e MARIA JONAS DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
GETULIO CIDRAL, 75 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: WALDEMIRO MIGUEL CIDRAL e MARIA CIDRAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
HAMILTON TSCHANNERL, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIANE TEREZINHA TSCHANNERL. Filiação: ADOLPHO TSCHANNERL e THEREZA BAMBRATE TSCHANNERL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
HANILTON RIBEIRO DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE RIBEIRO DE SOUZA e TEREZINHA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ILDA AGGIO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CANDIDO AGGIO e MAGDALENA MANEIRA AGGIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
IRACEMA MOREIRA DE MIRANDA, 88 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSINO BATISTA MIRANDA. Filiação: VIRGINIO PIRES DE OLIVEIRA e AMELIA MOREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
JOAO BATISTA EWANGELISTA, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IVANI ELIAS EWANGELISTA. Filiação: BENEDITO MESQUITA EWANGELISTA e VANDA ROMOVICZ EVANGELISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
JOAO MARIA RIBEIRO DE MACEDO, 70 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A) FINANCEIRO. Cônjuge: MARIA CONSTANTIUKI RIBEIRO DE MACEDO. Filiação: PEDRO RIBEIRO DE MACEDO e MARIA CONCEICAO DE BARROS RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
JOSE ANTONIO LUIZ RIBEIRO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERONI JOSEANE MELLO. Filiação: BENEDITO LUIZ RIBEIRO e MARIA DOS ANJOS BATISTA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
JOSE CARLOS MESCHINI, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TEREZINHA MESCHINI. Filiação: GIOVANI MESCHINI e DOLORES MENEGHIN MESCHINI. Sepultamento: CEMITERIO EM CORNELIO PROCOPIO – PR, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
JOSE DE ALMEIDA, 75 ano(s). Filiação: SATURNINO ATANAZIO DE ALMEIDA e MARIA AUGUSTA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
JULIO CORDEIRO PINTO, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MIGUEL CORDEIRO PINTO e BRASILIA FALCAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
LEONIDA RODRIGUES, 86 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: BENTO RODRIGUES e DONATILIA RODRIGUES DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 14 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
LEONORITA RIBEIRO DE MIRANDA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NILSON CARDOSO DE MIRANDA. Filiação: DRAUZINO RIBEIRO e ANTONIA ARAUJO RIBEIRO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
LUIS CARLOS DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE DOS SANTOS FILHO e MARIA JANDIRADOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
LUIS HENRIQUE KEC MACHADO, 33 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: DENIS ADOLFATO MACHADO e ANGELA REGINA KEC. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
LUIZ CARLOS DE BRITO, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TEREZINHA APARECIDA DE CARVALHO DE BRITO. Filiação: JOAO DE BRITO e EMILIA CARMELO DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
LUIZ CARLOS DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOAO JOSE DE SOUZA e MARIA DA LUZ FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
MAGDA WEBER JORGE, 50 ano(s). Filiação: SERAFIM JORGE e LUIZA WEBER JORGE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
MARIA HELENA CONSULE, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BASILKIO CONSULE e THERESA CONSULE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
MARIA INES MOREIRA, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: MELQUIADES MOREIRA e CECILIA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 15 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/04/2026.
MARIA MATILDE ROMAN, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGACIR ROMAN. Filiação: APARICIO PADILHA DOS SANTOS e MARIA CHAUCHUTI DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
MARLI CECILIA GRECHI PIROLLA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO GRECHI e MARINA DA SILVA GRECHI. Sepultamento: DEFINIR, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
MURIEL DE FARIAS DA SILVA, 27 ano(s). Filiação: AIRTON CARVALHO DA SILVA e MARILEIDE INACIO DE FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
NATALIA MENDEL CASTRO, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MOACIR DOS SANTOS CASTRO. Filiação: JOAO CASSAL MENDEL e TEREZA BILEK MENDEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
NORBERTO ROBLES, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BELARMINO ROBLES e OTILIA GONCALVES PITARELO ROBLES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
PEDRO BENTO CORREA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JUDITE OLIVEIRA CORREIA. Filiação: FRANCISCO BENTO CORREA e ELENA ANA BENTO CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
PEDRO HENRIQUE CORREA, 29 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NELTON CESAR LEAL CORREA e ROSANE MARIA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
PEDRO LUIZ GRZYBOWSKI, 70 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: TATIANE TAVEIRA DOS SANTOS. Filiação: ZIYGIMAL GRZYBOWSKI e ARLETTE EMMA GRZYBOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
RANGEL RODRIGUES ALVES, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIA CAETANO ALVES. Filiação: JOSE ALVES DE MAGALHAES e MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ROSILENE DIVINA PEREIRA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIVIO ANTONIO PEREIRA e MARIA JOSE PAREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
SALETE LOPES DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR DE OLIVEIRA FRANCO. Filiação: ADAO LOPES e DIRCA DA SILVA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de abril de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
SANTOS MELEIRO FAJARDO, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CARMEM ROMAO FAJARDO. Filiação: RICARDO LOPES MELEIRO e DOLORES FAJARDO CANO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/04/2026.
SEBASTIANA MARTINS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCELICIO SCHUCKES. Filiação: JOAO ALVES LISBOA e IGDALINA VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 14 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
SONIA MARIA DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA MARTINS DE SOUZA. Filiação: ANDRINO ALFEU JUNIOR e MAURITA SOUZA JUNIOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
VANDA SOLOSINSKI VISNIEVSKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO VISNIEVSKI. Filiação: LEONARDO SOLOSINSKI e ANTONINA SOLOSINSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 14 de abril de 2026. Data do Falecimento: 13/04/2026.
WILSON ALELUIA, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO ALELUIA e MARIA SANTANA ALELUIA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.
ZULEICA DE SOUZA VAZ LEMOS, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE CAVALCANTI LEMOS. Filiação: JOSE VAZ e NAIR DE SOUZA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/04/2026.