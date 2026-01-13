Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (13/01)
ADAO BEGER, 70 ano(s). Filiação: OLIVIA BEGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ADELAIDA RODRIGUEZ IGLESIAS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ e TEODORA IGLESIAS IGLESIAS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ADILSON ALVES TREMURA, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: AMARO ALVES TREMURA e ZILFA PEREIRA TREMURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ADILSON ANGELO DE LIMA, 86 ano(s). Filiação: JOSE ANGELO DE LIMA e ONDINA ANTUNES DE LIMA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ADOLFO RICARDO WOTROBA, 76 ano(s). Filiação: OTTO WOTROBA e ELISA SIMOES WOTROBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
CRISTINA INES DE GUSMAO, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ISAIAS MENDES DE GUSMAO e NAIR GUADALUPE DE GUSMAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 12/01/2026.
DORACI CATARINA SIHVENGER SANDRI, 83 ano(s). Filiação: JOAO SIHVENGER e NATALIA BRANDALIZE SIHVENGER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
EDNILSON STEIGER, 42 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOAO STEIGER e LINDAMIR COORDEIRO STEIGER. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
IVONE MARIA RIEKE MOSER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO MOSER. Filiação: EMILIO RIEKE e ANNIITA RIEKE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
JORGE ANISIO DIAS, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARTA AZEVEDO SENHORINHO. Filiação: ANTONIO MANOEL DIAS e JESUINA TAVARES DIAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
JOSE LEONIDAS TOMAZ, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO MANUEL TOMAZ e MARINALVA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
JOSE RENATO GURSKI, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE VALMOR GURSKI e MARIA KOVALHUK GURSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
JOSE VIANA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: GERUSA BARBOSA VIANA DOS SANTOS. Filiação: ENEDINO VIANA DOS SANTOS e MARIA ALVES DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
JOSEFA BASTIDA ARIAS FURTADO, 101 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Filiação: FRANCISCA ARIAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 13/01/2026.
JULITA RIBEIRO ROCHA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGUIMAR BELTRAO ROCHA. Filiação: EURIDES RIBEIRO e LINDAURA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (13/01)
KAZUKO MIZUKAMI ALVES, 87 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: TOKUTARO MIZUKAMI e WARI MIZUKAMI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
LEDA MARISA COLTRO BETTEGA, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NELSON BETTEGA. Filiação: JUVENAL COLTRO e MARIA CONCEICAO COLTRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
LEONITA KESKE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALTER TEODO KESKE e FRIDA KESKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
MARIA AMBROSINA RIBEIRO DOMINGUES, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON FERREIRA DOMINGUES. Filiação: JOAQUIM SOARES RIBEIRO e MARIA DE LIMA RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO AGUA BRANCA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
MARIA APPARECIDA MONTEIRO, 92 ano(s). Filiação: AMADEU MONTEIRO e ZULMIRA FIORENTINO. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
MARIA BILOBRAN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BILOBRAN. Filiação: JOAO SWIDZINSKI e CATARINA SWIDZINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
MARIA EDUARDA TERRAS FERNANDES, 16 ano(s). Filiação: AGNALDO FERNANDES e LUZIA OLIVEIRA TERRAS FERBNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
MARIA FERREIRA MALUF, 85 ano(s). Filiação: GENY FERREIRA COUTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
MARIA JANETE DE BRITO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO DE BRITO e CATARINA AILGA DE BRITO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ORLANDO EDLING, 90 ano(s). Filiação: ANTONIO EDLING e VITORIA EDLING. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 13/01/2026.
PATRICIA DE SOUSA PEREIRA, 52 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: MIGUEL THEODORO PEREIRA e VANDA DE SOUSA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ROSANGELA DE BRITO RODRIGUES, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO CARLOS RODRIGUES e ANISIA DE BRITO RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ROSELI APARECIDA DO NASCIMENTO, 52 ano(s). Filiação: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO e GEORGINA CLARA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 13/01/2026.
SUELY DO ROCIO COOPER CAMARGO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARLINDO COOPER e VANILA VENTURA COOPER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
WALTER FERREIRA GOMES, 84 ano(s). Filiação: ALEXANDRE FERREIRA GOMES e MARIA DA SILVA FERREIORA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ZENILDA DE ALBUQUERQUE DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MRIA DE ALBUQUERQUE e MARIA IZABEL DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 13/01/2026.
ZILDA CASTILHO DA LUZ, 73 ano(s). Cônjuge: JOAO VALDIR DA LUZ. Filiação: JESUINO DO NASCIMENTO CASTILHO e FLORISBELA CASTILHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (13/01)