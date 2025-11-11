Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (11/11)
ALICE KOSLOSKI, 77 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: LEONTINO KOSLOSKI. Filiação: HENRIQUE RUZYKI e ALEXANDRINA RUZYKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
ANTONIO OSNI CAMARGO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BRASILIO CAMARGO e AMELIA ALVES CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
BRENO SANTOS BORIN, 22 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ELCIO BORIN e SIMONE CRISTINA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
DAGMAR TERESINHA DE ALMEIDA TEIXEIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO ALEXANDRE TAPIA TEIXEIRA. Filiação: JENIR BORGES DE ALMEIDA e ROSA DE ALMEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
DJANIRA SALDANHA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOVINO CARVALHEIRO DOS SANTOS. Filiação: IZAURO ALVIM DOS SANTOS e AMELIA SALDANHA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
EVERALDO DE ASSIS, 42 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Filiação: JOSE CARLOS DE ASSIS e ROSELI ALVES DE ASSIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
GEREMIAS PEREIRA VAZ, 28 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: SEBASTIAO ROBERTO VAZ e SUELI EVARISTO PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
JOSE FRANCISCO JORGE, 73 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: APARECIDO JORGE e ANA DE OLIVEIRA JORGE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
JOSUE RODRIGUES SOUZA, 62 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: JOAO RODRIGUES DE SOUZA e MIZIR MARIA RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO DE BRIOLANDIA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
LISANDRO PADILHA, 83 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: PEDRO PADILHA e DURVALINA NILZER. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
LOURDES APARECIDA DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIR MIGUEL DE SOUZA. Filiação: ARTUR NUNES DOS SANTOS e LEONINA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: MEMORIAL GRACIOSA QUATRO BARRAS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
LURDIVANIA PEREIRA NUNES DIAS, 50 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: FRANCINILDO JOSE DIAS. Filiação: ARISTON APOLINARIO NUNES e MARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/11/2025.
MARCELO ANGELONI JUNIOR, 45 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: MARCELO ANGELONI e STELA MARIS ANGELONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
MARILU GEORGINA KACZALOVSKI, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ESTEVAM KACZALOVSKI e ROSA KACZALOVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
PAULO AFONSO ALVES DA LUZ, 68 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: AFONSO ALVES DA LUZ e GUILHERMINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
PEDRO AIRTON FIALLA, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLI TERESINHA FIALLA. Filiação: PAULO FIALLA e ROSA FIALLA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
PEDRO CORREA, 75 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: ONDINA BATISTA TRAVASSOS. Filiação: JOVINO ONOFRE CORREA e LUIZA JOSE MIGUEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
ROZALIA VINHASKY, 99 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: JOAO VINHASKY e JOSEPHINA VINHASKY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/11/2025.
TIAGO LEAL FAGUNDES, 37 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ELIAS LEAL FAGUNDES e TEREZINHA GONCALVES FAGUNDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 10/11/2025.
YONEL ESPINOZA REYES, 62 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MARIA NIEVES ORMENO LENGUA DE ESPINOZA. Filiação: ANIBAL ESPINOZA GONZALES e FERMINA REYES EGUIZABAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 11/11/2025.
