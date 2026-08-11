Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 11/08/2026

AGRIPINO JOAO GUALBERTO CARDOSO, 92 ano(s). Cônjuge: PLAMIRA PERES CABO CARDOSO. Filiação: PERMINIO JOAO GUALBERTO e EMILIA FONTOURA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 11 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 10/08/2026.
ALCEU MATIWELACH, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: JACOB MATIWELACH e OLGA BARBOZA MATIWELACH. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
ALINE FROGGEL PEREIRA, 32 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: JADIR PEREIRA e ROSILENE REGINA FROGGEL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
ANTONIO NIERI, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IZABEL NERIS NIERI. Filiação: PAULINO NIERI e LUIZA FAQUINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
ARACI BANDEIRA CHIQUITI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON DAMAS DOS SANTOS. Filiação: MARCOS BANDEIRA e FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
ARTHUR APOLO CARVALHO DE SOUZA, 10 ano(s). Filiação: WEBERTE CORREIA DE SOUZA e SAMARA DA SILVA CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
BEATRIZ DO ROCIO COSTA, 76 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: ROQUE COSTA e ROSA KALVA COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
BERNARDETE DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NERCI DOS SANTOS e LOURDES NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
CINTIA MARGARETE LUGINIESKI MELO, 52 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ALFREDO DE OLIVEIRA MELO FILHO e MARINA SANTINA LUGINIESKI MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
DANIEL BARBOSA SILVA, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ADELAIDE FRACASSO BARBOSA SILVA. Filiação: JOSE BARBOSA SILVA e JOSEFA BARBOSA DA CONCEICAO SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
DOMINGOS GONCALVES DA LUZ, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MARILEIA ELIZIO. Filiação: ADOLFO GONCALVES DA LUZ e BRONKA WROBLESKI DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
ELIZABETH OSTROVSKI, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CELSO SCHROEDER OSTROVSKI e LEONOR DO ROCIO OSTROVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
FELIX PRZEPIURA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LEOCADIA PRZEPIURA. Filiação: FRANCISCO PRZEPIURA e ANIELA PRZEPIURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA e ZANI SILVA SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
IRACEMA KARAKAWA FONTANA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIAS FONTANA FILHO. Filiação: YUWAO KARAKAWA e MIYAKO SATO KARAKAWA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
IRACEMA PRUSSAK, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PRUSSAK. Filiação: FRANCISCO REMIZIO VAZ JUNIOR e FRANCISCA MENDES DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
IVONE SANTOS DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM RUYDES DA SILVA. Filiação: QUERINO JOSE DOS SANTOS e OCALINA LEME DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO CAMPINA DO PUPOS / TELEMACO BORBA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
JAIRO RODRIGUES FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIMIR RODRIGUES FERREIRA. Filiação: JOSE RODRIGUES FERREIRA e GABRIELA DE ARAUJO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
JAQUELINE PIRES DA HORA, 34 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ROMARIO. Filiação: AMAURI ELIAS DA HORA e SANDRA APARECIDA PIRES DA HORA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
JEFERSON ROBERTO ROSAURO, 48 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: IRANI TEREZINHA ROSAURO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
JOANA MOSSON, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO MOSSON e ANA MOSSON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:15h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
JOAO ANTONIO SANTANA, 77 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: MARIA GUILHERMINA SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
JOAO TRELA, 102 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: AVANY GOMES TRELA. Filiação: JOSE TRELA e JOSEFA TRELA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
JOEL JOAO CZARNECKI MIZERKOWSKI, 74 ano(s). Profissão: SUPORTE TÉCNICO. Cônjuge: AMALIA TEREZA DAMIAN MIZERKOWSKI. Filiação: WENCESLAU MIZERKOWSKI e JOANA CZARNECKI MIZERKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
LEANDRO ALVES PEREIRA, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE NUNES PEREIRA e ADAIR ALVES MENDES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
LEONY GRUBER, 92 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JULIO AGOSTINHO DO AMARAL GRUBER. Filiação: AFFONSO LINEIRO e IRENE CANALI LINEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
LIDIA SCHMIK KOSINSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS KOSINSKI. Filiação: MIGUEL SCHMIK e TEOFILA SCHMIK. Sepultamento: MUNICIPAL DE MALLET PR, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
LISA MARA GONCALVES PINTO, 60 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: DOVILIO GONCALVES PINTO e MALVINA DA MOTTA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARCELO FRANCISCO PRZYBYLOWICZ, 58 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Cônjuge: MARIA ROSENILDA CORREA PRZYBYLOWICZ. Filiação: PAULO PRZYBYLOWICZ e MARIA DE LOURDES PRZYBYLOWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARGARITA LEONOR PADURA NIETO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOY MARQUEZ ARRIERA. Filiação: GERONIMO PADURA VENTO e MARGARITA NIETO SANTIAGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARIA APARECIDA BRINDAROLLI, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: RUBENS BRINDAROLLI. Filiação: NARCIZO FAGUNDES MOREIRA e EDITE MERA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARIA APARECIDA CAZULA DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO AUGUSTO DE OLIVEIRA. Filiação: RAFAEL CAZULA e PRISCILA SAVIANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA CRISTINA ALVES TROCCOLI DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: GERENTE FINANCEIRO. Cônjuge: ALUIZIO RIBEIRO TROCOCOLI DA SILVA. Filiação: COSME DE BARROS E SILVA e MARISA ALVES E SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIA LUCIA MARTINS LIMA, 70 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: PAULO GOMES LIMA. Filiação: ESPIRIDIAO JOSE RIBEIRO e FLORENTINA MARTINS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARIA LUIZA VIEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEVERIANO VIEIRA e OTILIA ALVES MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA e MARIA DOS PRAZERES FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARIA SILVA SANT ANA SILVINO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MANOEL SILVINO NETO. Filiação: BENIGO SANT ANA e JOVELINA MARIA PINTO SANT ANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
MARIO CESAR PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LIGIA MARIA RIBEIRO. Filiação: PAULO PEREIRA e MERCULINA FERREIRA DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/08/2026.
MARIO TOMCZYK, 69 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOSE TOMCZYK e FILOMENA TOMCZYK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
NEUCI TERESINHA GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ALECIO GONCALVES e BENEDITA VICENTE GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
ORLEI DE JESUS, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SENHORINHA ANTUNES DE JESUS. Filiação: IVO GONCALVES MARTINS e JUVENTINA DE CASTILHO MENDES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
PAULO CESAR DINIZ, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE LURDES MEDEIROS DE FREITAS DINIZ. Filiação: FERMINO DINIZ e MARIA APARECIDA DINIZ. Sepultamento: (FOZ DO IGUAÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
RAGEL MARCIO DO PRADO, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LENITA DA GRACAS DO PRADO. Filiação: HAROLDO MANOEL DO PRADO e MARINA DA GLORIA ARAUJO PRADO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
REGINA KARPINSKI, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: TOMAZ KARPINSKI e MARIA MADALENA KARPINSKI. Sepultamento: MUN RIBEIRAO VERMELHO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
RUDERICO RODRIGUES SERRA, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CECILIA MARIA DE JESUS VILLANI SERRA. Filiação: JOAO RODRIGUES SERRA e ALICE LEMOS SERRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
SONIA CEQUINATO, 62 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: PEDRO SEQUINATO e APARECIDA LOURENCO CEQUINATO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 10 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
TEREZINHA APARECIDA LEME DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: LOTARIO MACHADO DE SOUZA. Filiação: PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA e ALIA LEME DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
THEODOLINDA LOZANO GRANEIRO, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ALBERTO LOURECO. Filiação: MANOEL LOZANO CAMACHO e ANNA GRANEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 11 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 10/08/2026.
VILSON SCHMEGEL, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ELIANE SCHMEGEL. Filiação: ALBINO ALBERTO OTO SCHMEGEL e ADELIA SCHMEGEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.
WILSON JOSE GANHO, 81 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARLENE SERPE GANHO. Filiação: ANGELO EMILIO GANHO e DOMINGAS MARCON GANHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 11 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/08/2026.