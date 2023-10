Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (10)

Alana Maloste Kerber, 21 horas. Filiação: Kae Kerber e Amanda de Souza Taborda Maloste. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Alberto Miguel Urban, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Casemiro Urban Sobrinho e Leocadia Urban. Sepultamento ontem.

Alice da Silva Trento, 9 anos. Filiação: Geison Trento e Cristiana Guimarães da Silva Trento. Sepultamento ontem.

Antônio Costa de Paula, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Cardozo de Paula e Olivia Costa de Paula. Sepultamento ontem.

Cid Simas Garcia da Silva, 63 anos. Profissão: economista. Filiação: José Maria Garcia da Silva e Marília Simas da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Cleunice de Lima, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sezinando de Lima e Delanir Correa de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Assembleia de Deus/alto Boqueirão.

Dicler de Assunção, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Duclerce de Assunção e Eusther Gomides de Assunção. Sepultamento ontem.

Edison Luiz Santana, 63 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Acacio Santana e Nadir Tereza dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Memorial de Luto/sala Ipe.

Elza Pires Cardoso, 90 anos. Filiação: Saturnino Alves Pires e Paulina Pereira de Assis. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Flávia Maria Chereda, 50 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Estanilslau Chereda e Therezinha de Jesus Chereda. Sepultamento ontem.

Hamilton Neves, 87 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Assis Neves e Amélia Neves. Sepultamento ontem.

Helena Hoefling, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Javoiski e Natália de Souza Javoiski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Hilda Muler, 74 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Pedro Muler e Clara Muler. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ione Solange Neves Alves Ribeiro, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alderico Neves e Carmen Maria Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Ivone Clotilde Muller Natal, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ivo Leão Muller e Clotilde Ruth Muller. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do São Francisco.

Izaura Machado Ducat, 74 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Anair Machado. Sepultamento ontem.

Joacy Ferreira de Sousa, 57 anos. Profissão: musico. Filiação: Martiniano Cantanhede de Sousa e Ostacia Ferreira de Sousa. Sepultamento ontem.

João da Silva Neto, 68 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Eduardo Roberto da Silva e Maria Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Alberto Schmidt, 87 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Leopoldo Schmidt e Adélia Berto Schmidt. Sepultamento ontem.

José Darci Pilati, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: João Ignácio Pilati e Elvira Rosa Pilati. Sepultamento ontem.

José Pedro do Nascimento, 90 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Pedro José do Nascimento e Maria Luzia da Conceição. Sepultamento ontem.

José Roberto Dalke, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Guilherme Alberti Dalke e Terezinha de Jesus Camargo Dalke. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Júlio Cezar Dias Monteiro Júnior, 7 anos. Filiação: Júlio Cezar Dias Monteiro e Viviane Carla Pedroso. Sepultamento ontem.

Lídia Emília Kovalski, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Floriano Bubniak e Rosa Figuel. Sepultamento ontem.

Linda Elisabete Grade, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dymphnus Roeland Vermeulen e Vita Magde Vermeulen Cook. Sepultamento ontem.

Marcos César de Camargo, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel Donisete de Camargo e Matilde Alves de Camargo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Unilutus Curitiba.

Mário Rodrigues Batista, 60 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Marcelino Rodrigues Batista e Elena Maria Batista. Sepultamento hoje, Cemitério de Telêmaco Borba, saindo da Capela Municipal de Telêmaco Borba.

Mercedes Apparecida Suck da Rosa, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Suck e Ida Lofagem Suck. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Miceslau Belniaki, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Belniaki e Rozalia Belniaki. Sepultamento ontem.

Nazir José da Silva, 78 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: José Albino da Silva e Emirena Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Osvaldo Messias dos Santos, 72 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastião Messias dos Santos e Augusta Morato de Almeida. Sepultamento ontem.

Paulo Yokoi, 66 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Junqueira Yokoi e Elydia da Cunha Yokoi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rinaldo Wronski, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Júlio Wronski e Olga Wronski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rosa Janinski, 71 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Gregório Pacovicz e Estanislava Jacobovski Pacovicz. Sepultamento ontem.

Rosi Lima Lopes, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvino Lopes e Terezinha Rosa Montani. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Irati, saindo de Municipal de Irati.

Sigfrid Miguel Ludke, 95 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miguel Ludke e Olga N Ludke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Vitalis Tyskas, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Boleslau Tyskas e Helena Tyskas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Zilda Martins dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antônio Martins e Hulda Melies Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

