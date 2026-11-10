Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 10/11/2026

ADAO DE AZEVEDO FILHO, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: MARIA VALDECI DOS SANTOS DE AZEVEDO. Filiação: ADAO DE ZAEVEDO VELHO e LONI HARPS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
ADILCE RISSATO RIBEIRO, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: IZAU ODILON RIBEIRO. Filiação: ANTONIO RISSATO e TEREZA SIQUEIRA RISSATO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
AMELIA ETELVINA DE FREITAS ALVES DA CRUZ, 84 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: MANOEL FERNANDES ALVES e DORACI DE FREITAS ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
ANA MARIA GUIMARAES, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EMILIO GUIMARAES e DJANIRA BARROS GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
ARION COBBE, 87 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: LIDIA HAIDUSKI COBBE. Filiação: PRESCILIANO COBBE e EVILASIA COBBE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
CELIA REGINA CHAVES DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: MARIA DE LIMA CHAVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
CRERIR DE FATIMA MARTINS DE QUADROS, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MARCOS PINTO MARTINS e MARIA JULIA MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
CRISTINA MICHARKI, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE MICHARKI e GENOVEVA STEMPINHAKI MICHARKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
DEYANIRA DEL VALLE MARTINEZ DE CORTEZ, 62 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: VALENTIM ANTONIO CORTEZ MARTINS FIGUEIRAS. Filiação: GILBERTO MARTINEZ e NIEVES MARIA ARAYA DE MARTINEZ. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
DIEGO AUGUSTO DENCKER, 36 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AUGUSTO DENCKER NETO e ALVINA DE OLIVEIRA DENCKER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
EDITE VIEIRA PACHECO, 88 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ADOLFO PACHECO e ODETE VIEIRA PACHECO. Sepultamento: DA CHAPADA, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
EDVALDO RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CALIXTO MANOEL RIBEIRO e ROSA DO CARMO RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
EMERSON RAMALHO, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EDSON CECILIA RAMALHO e MARIA JOVINA RAMALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
ERCILIO DA CONCEICAO, 106 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE JESUS MARTINS. Filiação: JUVENCIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
FRANCISCA ROBERTA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: ANGELINO ROBERTO FERREIRA e MARIA LUIZA PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
FRANCISCO AUDINEIS DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA e ANA DUARTE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
GLACI SALETE DEICHMANN, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO DEICHMANN e EVELINA DEICHMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
HELENA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: ODORICO PEREIRA LIMA e MARIA DAS DORES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
ISAEL DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: ISAEL ANTONIO DOS SANTOS e DALVINA DE JESUS PEDROSO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
JARBAS DE OLIVEIRA PEDROZA, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: TEOFILO DE OLIVEIRA PEDROZO e JUCI DE OLIVEIRA PEDROZA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
JOAO ARI CECON, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARILURDES CORDOVA FERREIRA CECON. Filiação: JACOB CECON e MATILDE CORADIN CECON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
JOAO LUIZ DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: EMIDIA PRADO DE SOUZA. Filiação: JOAO DE SOUZA e CATHARINA MENIM DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
LEONIR CORREA DOS SANTOS VIDOLIN, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUIZ LOURIVAL VIDOLIN. Filiação: ANTONIO CORREA DOS SANTOS e LEONOR CORREA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
LINDINALVA COSTA MIKAMI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEIJI MIKAMI. Filiação: ARTHUR COELHO COSTA e MARIA CARDOSO COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
LOURDES VEIGA TRUPPEL, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DENNY TRUPPEL. Filiação: LUIZ VEIGA e NAIR SILVA VEIGA. Sepultamento: A DEFNIR, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
LUCIANO DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELISANGELA COSTA DE ALMEIDA. Filiação: MOACIR JOSE DE OLIVEIRA e MARIA AUREA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MADALENA ALVES DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ALVES DE CARVALHO e SANTINA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIA APARECIDA ESPIES DE MATTOS, 67 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: ARTHUR ESPIES e DARA TAVARES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIA APARECIDA GOMES CORDEIRO COUTO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ODETE GOMES DOS SANTOS e DELOURDES GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIA CALIXTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CALIXTO. Filiação: EMIDIO MATIAS DE OLIVEIRA e JOAQUINA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEREIRA. Filiação: BENEDITO BARBOSA DA SILVA e NAIR MIRANDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIA HELENA DE LIMA, 63 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AIRTON PINTO DE LIMA e LAURIDES BOREL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARIO EMILIO TSUNEO OGAMA, 80 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: DIOM HIROSHI OGAMA e TATUKO SHIMADA OGAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARLENI CANDIDO FRANCA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO GILBERTO FRANCA. Filiação: JOSE CANDIDO e CECONIA CANDIDO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MARLI JESUS DE OLIVEIRA MIGUEL, 68 ano(s). Filiação: ADEMIR LOPES MIGUEL e THEREZA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
MIRIAN GONCALVES DE OLIVEIRA VARGAS, 80 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: RONALDO ROQUE VARGAS. Filiação: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA e LIDIA IURK GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
OLIVEIRA LUCIANO DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GENIR RODRIGUES DA COSTA. Filiação: JOAO FERREIRA DA COSTACURI e ANA CLAUDINA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
RITA DE CASSIA BRANDAO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENDERSON VILAS BOAS BARANIUK. Filiação: JOSE BRANDAO e EFIGENIA ALVES BRANDAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
ROSANGELA SIQUEIRA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLITO SIQUEIRA e ANAIR SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
SEBASTIAO LEMOS, 87 ano(s). Filiação: JOAO MARIA LEMOS e DURCILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
SIDNEI BONIOTTI, 64 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: LECIO BONIOTTI e MARIA FRANCISCA BONIOTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
SOFIA RAELI DE OLIVEIRA ALVES, 8 ano(s). Filiação: NATAN DE LIMA ALVES e LUANA SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 10 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 09/11/2026.
TELMA SALETTE BORGES DOS SANTOS LACERDA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALMIRO PEDRO LACERDA. Filiação: FAUSTO BORGES DOS SANTOS e CECILIA FREITAS DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
VALDEMIRO MAX, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: GRITA BALA MAX. Filiação: JOSE ENGELBERTO MAX e OTILIA MAX. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/11/2026.
VALTER SARAIVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUMERCINDO JOAQUIM SARAIVA e DOLORES SCHWARZBACH SATAIVA. Sepultamento: CEMITERIO EVANGELICO ALMIRANTE TAMANDARE, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
VANESSA APARECIDA VAZ DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: MARCELO TITO DAS NEVES. Filiação: EVADIR DE JESUS VAZ e SEBASTIANA MARGARETE BRITO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.
YARA MARIA TOPPER PEREIRA GUMY, 84 ano(s). Filiação: EUCLIDES GONCALVES PEREIRA e DORACY TOPPERPEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/11/2026.