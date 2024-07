Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (09)

ALICE LAUREANO SCARPINI, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ORLANDO SCARPINI. Filiação: JOSE LAUREANO e AMABILE PEREZ LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 11:00h.

ANTONIO SOARES DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: CIRILO SOARES DE SOUZA e RITA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:30h.

ARMINDA CAVALLI, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSE MILTON CAVALLI. Filiação: PEDRO CAVALLI PRIMO e MARIA ANTONIO CAVALLI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:30h.

BENJAMIM BRAZ DE LIMA, 80 ano(s). Filiação: OURELIO BRAZ DE LIMA e JOVINA MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 09:00h.

BRUNA AMORIM ZANDONA, 35 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Cônjuge: LUIZ RENATO HEY SCHMIDT. Filiação: EROS AUGUSTO ZANDONA e MARIA VERONICA AMORIM ZANDONA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de julho de 2024.

CARLOS ROBERTO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL PEREIRA DA SILVA e ANA ALVES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de julho de 2024.

CECILIA MACHADO DA ROSA, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ITELVINO DOMINGOS DA ROSA. Filiação: ACEDINO MACHADO DE OLIVEIRA e DAMACIANA SOARES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

DONATO SILVESTRE DE PAIVA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA APARECIDA SILVESTRE DE PAIVA. Filiação: LUCINDO PAIVA DE SOUZA e MARIA MARCULINA PAIVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 14:00h.

DURVALINA DE CARVALHO DA SILVA, 95 ano(s). Filiação: ANTONIO AMARO DE CAVALHO e GABRIELA ATHANAZIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

ELVA ARACY PEREIRA MASCARENHAS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO JORGE MASCARENHAS. Filiação: FELIPPE FELIX PEREIRA e ROSALINA MARTINS PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 22:00h.

ENERSINA RICARDO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SATURNINO RICARDO e MARIA CANDIDA RICARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de julho de 2024.

ENZO MIGUEL RIBEIRO KITAISKI, 5 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ROBSON DIEGO KITAISKI e VALISSA DAIANE RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 12:00h.

ERONILSE GRACELLI, 39 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO GRACELLI e MARIA ANTONIA GRACELLI. Sepultamento: CAMPESTRE DA FAXINA, terça-feira, 9 de julho de 2024.

EUNICE MADUREIRA DAVID, 100 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: JOAQUIM GOMES DAVID. Filiação: OTACILIO ANTUNES MADUREIRA e MARIA CARVALHO MADUREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 13:00h.

FRANCISCO POZZA FILHO, 78 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARIA JOSE CHAVES POZZA. Filiação: FRANCISCO POZZA e INES AMABILE STRAPARAVA POZZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 09:00h.

IRENE MARIA ADAO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON ADAO. Filiação: PEDRO PAULO DE CARVALHO e EUGENIA MARIA DE CARVALHO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

IRMA LOLI CHAVONI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PERCILIO CHAVONI. Filiação: ANTONIO LOLI e TERESA BIANQUINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 11:00h.

JADES DIAS BOAVENTURA, 67 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: GUILHERME BOA VENTURA e CECILIA DIAS BOAVENTURA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 9 de julho de 2024.

JANUARIA LUCIO RAMOS DE JESUS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO RAMOS DE JESUS. Filiação: ROMAO LUCIO e MARIA LUCIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 15:00h.

JOAO ALVES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: TEREZINHA ANDRADE DOS SANTOS. Filiação: LAUDELINO ALVES DOS SANTOS e PEDRA LAURENCO PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 17:00h.

JOAO CARLOS CEZOTTO, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DANIEL CEZOTTO e MARIA POLETTO CEZOTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de julho de 2024.

JOSE APARECIDO DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: MARILENA DA SILVA LEITE. Filiação: JUVENAL DE ALMEIDA CONCEICAO e ALICE CONSTANCIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 12:00h.

JOSE ROMEU DE MEDEIROS, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSALI ZILLI DE MEDEIROS. Filiação: ALDEMO SEBASTIAO DE MEDEIROS e ELVIRA ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 9 de julho de 2024.

JULIA LUZ BARCHIK, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANASTACIO BARCHIKE. Filiação: MANOEL LUZ e ROSA SOPPA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:30h.

JUREMA DALLA COSTA, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: HILARIO DALLA COSTA. Filiação: VIDO DOMINGOS CIELLO e THEODOLINA ZACCARIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de julho de 2024 às 14:00h.

LEONORA FOGO, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO FOGO e IOLANDA BELLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de julho de 2024.

LIDIA GOMBIESKI DA ROCHA, 72 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ALCIDES SANTANA DA ROCHA. Filiação: JOSE GOMBIESKI e INES VOIDEO GOMBIESKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:00h.

LOURIVAL DE RAMOS, 77 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES CANDIDO DE RAMOS. Filiação: BENEDIRO RAMOS e MARIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO AGUA AZUL, terça-feira, 9 de julho de 2024.

LUIS WODONOS, 66 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES WODONOS. Filiação: NESTOR WODONOS e ANA MARELL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:30h.

MARCOS JARDIR PINTO, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO ESTELITO DE MATOS PINTO e OTILIA MACHADO PINTO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVEIRA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JAIR DA SILVEIRA. Filiação: ADELINO NASCIMENTO e ALMINDA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 11:00h.

MARIA FRIEBE, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MARIA FREIBE. Filiação: ANTONIO JOSE WILLMANN e JOANNA VENDRESEN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:30h.

MARIA GORETI NADOLNI JACOMEL, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVAN LUIZ COSTACURTA. Filiação: LIRIO JACOMEL e FRANCISCA NADOLNI JACOMEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 15:00h.

NICOLAS GUIHLERME BRIDI SILVESTRE, 31 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ADEMIR DA GLORIA SILVESTRE e CARMENCITA BRIDI SILVESTRE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 10:00h.

PAULO AMERICO DURIGAN, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: AUGUSTINHO DURIGAN e SEBASTIANA TAVERNA DURIGAN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 13:00h.

RACHEL LINHARES ROCHA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO STINGLIN LINHARES e NATHALIA PAZINATO LINHARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:00h.

RAFAEL ARSEGO DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: SAMANTA FREITAS ARSEGO DOS SANTOS. Filiação: RICARDO DOS SANTOS e ELVINA MARIA ARSEGO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:00h.

ROSE INEZ CAMARA, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RUI FERNANDO DA SILVA CAMARA. Filiação: OLIMPIO POSSAS e NAIR ZAMBONI POSSAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:00h.

VALDEMIRO FERREIRA DE LIMA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ERENI FERREIRA DE LIMA. Filiação: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA e HELENA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 16:00h.

VINICIUS FERREIRA COELHO, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JULIO CESAR FERREIRA DA COSTA e DALILA DE SOUZA COELHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 10:00h.

WALDERES MARILO KESIKOWSKI, 85 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: WENCESLAU KESIKOWSKI e ELZBITHA KESIKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 14:30h.

