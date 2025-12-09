Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (09/12)
ANTONELLA GOMES CANUTO, 4 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUCAS HOFFMANN CANUTO e JULIA ADANNA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ANTONIO APOLINARIO COSTA, 69 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JOANA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ANTONIO MILITINO DOS PASSOS, 86 ano(s). Filiação: MILITINO DOS PASSOS e ANA MIRANDA DOS PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
CAETANO VAZ FERNANDES, 93 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ZILDA FERNANDES. Filiação: SALOMAO FERNANDES HORST e VIRGINIA VAZ FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
CARLOS EDUARDO PAULUK, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Filiação: BENEDITO REIS PAULUK e NAIR BARBOSA REIS PAULUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
DIONISIO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LENITA DA SILVA. Filiação: JOSE DA SILVA e NAIR FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
EDNA SILVA GARCIA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO GARCIA. Filiação: ALVARO SILVERIO e ANA PESSI SILVERIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ELIAS DOS SANTOS LIMA, 70 ano(s). Cônjuge: MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA. Filiação: AVELINO DOS SANTOS LIMA NETO e OTILIA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ELOY PROSDOCIMO, 72 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: OSMARIA LUCIA PROSDOCIMO. Filiação: ARY PROSDOCIMO e EMA ELZA OTILLIA PROSDOCIMO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
IRENE TOPEL, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTTO TOPEL e ANNA TOPEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ISOLINA MARIA RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM HONORIO RODRIGUES e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
JOAO ANTONIO VIEIRA FILHO, 73 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SANDRA MARIA LACERDA VIEIRA. Filiação: JOAO ANTONIO VIEIRA e CLARA DE ANDRADE VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
JOSE BENEDITO MARIA, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ELENICE FERNANDES MARIA. Filiação: JOAO MARIA DE SOUZA e OTILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
KAUA DE SOUZA PAULINO, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NELSON FERREIRA PAULINO e DAIANE APARECIDA SANTOS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
MARISA BREDOW, 66 ano(s). Filiação: EDGARD WALTER BREDOW e ZILDA STROBEL BREDOW. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
MYRELLA EMILIANO DA SILVA, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NILSON SERAFIM DA SILVA e ELIZANGELA EMILIANO DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
PEDRO VANTROBA, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ROSA FUSVERKI VANTROBA. Filiação: JOAO VANTROBA NETO e VITORIA VANTROBA. Sepultamento: CEMITERIO GUAMIRIM – IRATI/PR, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
RAFAEL KRASOTA, 57 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: LIANGE CRISTINA DE SOUZA KRASOTA. Filiação: DEMETRIO KRASOTA e DEJANIRA FERNANDES KRASOTA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
ROBESPIERRE ROCHA OLIVETTE, 57 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: DANIELA VIEIRA. Filiação: ERNANI ROCHA OLIVETTE e SONIA MARIA ROCHA OLIVETTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
SEBASTIAO DE JESUS, 89 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSA PEREIRA. Filiação: ERNESTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
SIMONE DE CASSIA DOS SANTOS DE SOUZA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: WAGNEI BENTO DE SOUZA. Filiação: ELIANA DO ROCIO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
VALDEMAR ROSALVO DA SILVA, 71 ano(s). Cônjuge: ORAIDE MARIA GONCALVES. Filiação: JOSE ROSALVO DA SILVA e ZELIA CASIANO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 09/12/2025.
VALTER GASOLA, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TEREZINHA ROSELI DE BASTOS GASOLA. Filiação: CASIMIRO GASOLA e AURORA RUI GASOLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/12/2025.
