Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 09/06/2026

ADEMIR DA CRUZ, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIZETE LOURDES CORREIA DA SILVA. Filiação: DAURICO DA CRUZ e EROTILDES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ADRIANO LIMA DE SOUZA, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: NÃO CONSTA NA DOCUMENTAÇÃO. Filiação: JOVENAL MARTINS DE SOUZA e ANGELITA GOMES DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ANILSIA JOSE MARIA ALVES, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: GILDO SALVADOR ALVES. Filiação: ALZINO JOSE MARIA e FRANCISCA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ARAMIS FELIPE DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: MARIA EMIDIA DOS SANTOS. Filiação: ELESBAO OSCAR DOS SANTOS e MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ASAFE TIBLIER DE MELO, 1 mes(es). Filiação: LUCAS FERREIRA DE MELO e AMANDA CAROLAYNE DE MATTOS TIBLIER DE MELO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, terça-feira, 9 de junho de 2026. Data do Falecimento: 08/06/2026.
BENEDITO CARLOS ORTEGA, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: BENEDITO ORTEGA e MARIA TOMAZINI ORTEGA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
BRASILIO JUCZOK, 87 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARILDA VIVI JUCZOK. Filiação: PEDRO JUCZOK e ANNA JUCZOK. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
CELIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDERSON. Filiação: SEBASTIAO DINARTE DOS SANTOS e IRENA ANNA DUMANSKYJ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
CEZAR PENA FERNANDEZ, 67 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: RAMON FERNANDEZ LOUZAO e MARIA ISABEL PENA CAMINO FERNANDEZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
DAVID GABRIEL ARCANJO DE LIMA, 20 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: IGOR ARAUJO DE LIMA e SELMA CLEUNICE ARCANJO DE LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
DERLY PAULA DA ROCHA, 84 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Filiação: ALCIDES TERMO DA ROCHA e MARIA DE PAULA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
DIVA ALVES DE MORAES SILVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ITOR SILVEIRA. Filiação: MAXIMINO ALVES DE MORAES FILHO e PAULINA BABIRETZKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
EDITE FRANCISCO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ODILO FRANCISCO e CONCEICAO DIAS AGUIAR FRANCISCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ELZA FERREIRA DE LIMA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELINO NOGUEIRA DE LIMA. Filiação: JOSE FERREIRA RAMOSD e MARIA RITTA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
EMIDIO MUNHOZ DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Cônjuge: DULCECDE SOUZA. Filiação: JOSE DOMINGOS DE SOUZA e GRACULINA MARIA MUNHOZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
FRUCTUOSA DELGADO DA ROSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO RODRIGUES DA ROSA. Filiação: GRACIANO DELGADO DA ROSA e BERNARDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
GIL JUNIOR LEOCADIO, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SERGIO LEOCADIO e MARIA DA SILVA LEOCADIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
JOSE DE LIMA FABIENSKI, 90 ano(s). Profissão: CIRURGIÃO(Ã). Cônjuge: DALILA AYRES FABIENSKI. Filiação: WADISLAU FABIENSKI e BENVINDA DORNELES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
JULIO CESAR DEMARIO SANTOS, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: WALTER SANTOS e REGINA DEMARIO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
LEVI MENEZES, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: PATRICIA REGINA MARIA FABRICIO MENEZES. Filiação: MANOEL QUIRINO MENEZES e VICENTINA ROSA DE MENEZES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
LINDA VALIM ANTUNES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ AUGUSTO VALIM e HELENA OLIVEIRA VALIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
LUIZ AMARO GOMES, 68 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: JOAO LIBANO GOMES e COSTODIA AMARO GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MANOEL GOMES PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA. Filiação: IRINEU ANTONIO PEREIRA e MARIA TERTULIANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MARCIO LUIZ INACIO, 57 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ALFREDO INACIO e MARIA JOSE INACIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MARIA ARLINDA RODRIGUES DA ROSA, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO RODRIGUES ROSA e MARIA LUIZA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA BONTORIN LAPOLA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO LAPOLA. Filiação: CANDIDO BONTORIN e CATARINA SABADIN BONTORIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 9 de junho de 2026. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MARIA CICERA LEITE, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE ALEXANDRE DA SILVA. Filiação: ANTERO TRINDADE LEITE DOS SANTOS e SEBASTIANA LEITE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
MARIA CLARA IBARRAZ EMERY FLORES, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ODILON IBARRAZ FLORES e NORMAN DE MORAES EMERY FLORES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 14:20h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MARIA DE JESUS SILVA, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DA SILVA. Filiação: ANTONIO PORFIRIO e MARIA ANGELA PORFIRIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MARIA FERREIRA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVINA DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MARIA HELENA NEVES DA ROCHA, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLAUDIO HERBERTO FERREIRA DE MELLO. Filiação: GUSTAVO NEVES DA ROCHA e IZABEL FERNANDES DA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
MARLOS JEAN RANDIG, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE BERNARDO RANDIG e MAFALDA KURESKI RANDING. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
NATAL LUIZ DA ROCHA PIRES, 77 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ANTONINA SCHNEIDER DA ROCHA PIRES. Filiação: OSWALDO DA ROCHA PIRES e CLEMENTINA STIVAL PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
NEIDE PEZZOTTI GAMA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LUIZ HENRIQUE SILVA. Filiação: PEDRO PEZZOTTI e ANA ROSA PEZZOTTI. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMBORIU, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/06/2026.
NELSON RICARDO CORDEIRO, 48 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: NELSON CORDEIRO e MARIA MARTA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
NILSON DE MORAES, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA BRAZ DE MORAES. Filiação: LAURY PINTO DE MORAES e APARECIDA CUNHA DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
RICARDO SCHULTZ, 81 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ENIR MARIA PASINI SCHULTZ. Filiação: PAULO SCHULTZ e ANA BARRA SCHULTZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ROBERTO GOMES BARBOZA, 76 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: NATALINA DE JESUS GONCALVES BARBOZA. Filiação: JOSE GOMES BARBOZA e JUDITH COSMA BARBOZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ROSEMARY DOS SANTOS SILVA, 63 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ROBERTO CARVALHO DA SILVA e ALZIRA FERNANDES DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
SERGIO SALVADOR, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO SALVADOR e ANESIA ANASTASIO SALVADOR. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ULICES RENEAU TEIXEIRA, 83 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: HERCULANO TEIXEIRA e ARACY CUBAS TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de junho de 2026. Data do Falecimento: 08/06/2026.
VALTER NEGOZZECK, 70 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ANDRE NEGOZZECK NETO e IRENA DOS SANTOS NEGOZZECK. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
VERONICA NOVAK WEIGERT, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL ANTONIO WEIGERT. Filiação: ESTANISLAU NOVAK e MARIA KRUK NOVAK. Sepultamento: CEMITERIO SAGRADA FAMILIA, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
WALACE JHONATAN DE FREITAS, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DUSSAN GONCALVES DE FREITAS e JESUELI DOS SANTOS DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/06/2026.
WERA ERHARDT, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WILLY HOPPE e LINA HOPPE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de junho de 2026. Data do Falecimento: 08/06/2026.
ZELIA LINHARES LAIBIDA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO LAIBIDA. Filiação: AGENOR BARBOSA LINHARES e ANA MONTES LINHARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/06/2026.