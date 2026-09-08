Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (08)
ADRIANA DIAS THIBES, 44 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALDERICO DIAS THIBES. Filiação: JOAO MARIA MOREIRA e MARIA JOSE ALECIO THIBES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
ALBERTO NARCISO, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ANTONINA LISBOA NARCISO. Filiação: ANTONIO NARCISO e DAVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO – GUARAPUAVA/PR, terça-feira, 8 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 07/09/2026.
ALFREDO ARTUR PINHEIRO, 85 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: BEATRIZ SOUZA PINHEIRO. Filiação: ASCENDIO JOSE PINHEIRO e MARIA PAULA FIGUEIREDO PINHEIRO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 9 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
ANA BANDEIRA DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO BANDEIRA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO SVONTEK e JUSTINA SVONTEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
ANA BURAKOVSKI, 84 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO BURAKOVSKI e MARGARIDA BURAKOVSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
ANA DA CONCEICAO LIMA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO CANDIDO DE LIMA. Filiação: JOSE HONORIO FILHO e MARIA MADALENA CHARDULO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 8 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 07/09/2026.
CARLOS DO REGO ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: RAIMUNDO RAMOS DA COSTA ALMEIDA e CECILIA DO REGO ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 8 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 07/09/2026.
CARLOS EDUARDO ROSS, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: JOSE CARLOS ROSS e EDULY REGINATO ROSS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
CECILIA MANFRIN, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALCIDES CORREIA DA COSTA. Filiação: JOAO MANFRIN e IDA DILETA DALLA VALE. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/09/2026.
CELIOMAR SKOPETZ, 64 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: ZACHARIAS SKOPETZ e TEREZINHA DA SILVA SKOPETZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (08)
DELMARIZE APARECIDA RODRIGUES ZANELLA, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ARY AGOSTINHO ZANELLA. Filiação: ALBERTO RODRIGUES e IDARCI RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 8 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 07/09/2026.
DIRCEU ANSELMO PISSAIA, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSANA JULIATTO PISSAIA. Filiação: DAVID PISSAIA e OSVALDINA PISSAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
DIVA SIMAO REINERT, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO MANOEL REINERT. Filiação: GUILHERME SIMAO FILHO e AMELIA GOMES SIMAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
DOROTI THOMAZ, 92 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE THOMAZ e AMERICA THOMAZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
EDISON ROGER MIRANDA DA COSTA, 75 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: JANETE DE FATIMA KRISZEWSKI DA COSTA. Filiação: LEONALDO SOARES DA COSTA e HELENA MIRANDA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
ERONDINE PADILHA JUSTE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGOSTINHO JUSTE. Filiação: LEONCIO PADILHA e MARIA DA CONCEICAO DO AMARAL PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 8 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 07/09/2026.
FATIMA OLIVIA TONIAL CARDOSO, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ACIOLI MACHADO CARDOSO. Filiação: GUERINO TONIAL e VITORIA TEREZINHA TONIAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
GABRIEL DE OLIVEIRA FARIA, 21 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: PAULO DE SOUZA FARIA e MARLI DE OLIVEIRA FARIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
GERSIO TURQUETI, 79 ano(s). Cônjuge: ITALIA DEA TURQUETI. Filiação: JOSE TURQUETI e GERALDA SILVEIRA TURQUETI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
GERSON ANTONIACOMI, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PERICLES ANTONIACOMI e MARILDA ANTONIACOMI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
GERTRUDES WINKLER PIKUSSA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM PEDRO PIKUSSA. Filiação: FRANCISCO JOSE WINKLER e CLARA FRIDA WINKLER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
GSUANY DOS SANTOS, 35 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: GELSON LUIZ DOS SANTOS e NEUSA GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 9 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/09/2026.
ILZE MARIA GOMES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: NEZIO GOMES DE OLIVEIRA e ILZA ANA DOROTEIA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
JOAO CARLOS PEREIRA DE CRISTO, 77 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: DILAIR STRAUB. Filiação: AMANTINO PEREIRA DE CRISTO e ALICE DE MATOS DE CRISTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
JOAQUIM OLIVEIRA GUIMARAES, 81 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: JOSEFA DA SILVA GUIMARAES. Filiação: ADONIAS GUIMARAES e DURVALINA MARIA GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
JOSE MARIA SANTOS, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA FERREIRA MACHADO SANTOS. Filiação: NOEL ALVES DOS SANTOS e JOANA GARCIA NETO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
JURAMI CARNEIRO DE FREITAS, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: DAMIAO CARNEIRO DE FREITAS e MARIA SOUZA FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
JURANDIR BARBOSA, 92 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JANDIRA ALMEIDA BARBOSA. Filiação: ARLINDO BARBOSA e DIAMIRA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
LEOPOLDO LUIZ TULESKI, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALCIONE MARIA TULESKI. Filiação: LEOPOLDO LUIZ TULESKI e ANA TULESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (08)
LIRIO OLECZEWSKI, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADRIANA BERNADETE DE SOUZA MULLER. Filiação: PAULO DE CARVALHO MULLER e ZENILDA OLIVA BEDIN OLECZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 7 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
LUCILA GARBELINI SAUBERLICH, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVARO SAUBERLICH. Filiação: AMANTE GARBELINI e IRACEMA ROSSI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
LUIS CARLOS DARDIN, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSANE BARCELLO DOLBERTH DARDIN. Filiação: LUIZ DARDIN e LEONILDA ZILIOTTO DARDIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
LURDES DOMACHOWSKI, 78 ano(s). Filiação: LURDES DOMACHOWSKI e LURDES DOMACHOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
MARIA JOANA RAMOS CRUZ, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO DA CONCEICAO CRUZ. Filiação: SEVERINO ALVES DE RAMOS e MARIA DAS DORES DE RAMOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
MARIA SECCI RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO RIBEIRO. Filiação: LUIGI SECCI e ROSA GALO SECCI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
MILTON PEDRO ALEIXO, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELIANA MARIA ALEIXO. Filiação: JOSE PEDRO ALEIXO FILHO e NAIR SILVA ALEIXO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – PEABIRU/PR, terça-feira, 8 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 07/09/2026.
NATALINO CAETANO PRATES, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CLEMENTINA LOPES DE SOUZA PRATES. Filiação: EVANGELISTA CAETANO PRATES e SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
NILSA BORGES DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OZIAS BORGES DA SILVA e ARMINDA CORDEIRO BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
RAVI LUCCA DE ARRUDA CONCEICAO, 1 ano(s). Filiação: VALDOIR DOMINGUES DA CONCEICAO e KARIN MANOELA DE ARRUDA JACINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
RISOLETE DO ROCIO BISCAIA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SUILDO JOAO BISCAIA. Filiação: ACACIO PEREIRA e NADIR DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 07/09/2026.
TEREZINHA SOARES AMARAL, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUCRECIO SOARES AMARAL e ANA ROSA AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 9 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
WALTER APARECIDO DENARDI, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO DERNARI NETO e PIERINI LISSONI DENARDI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/09/2026.
WILSON RAPP DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARLI RAPP DE SOUZA. Filiação: WRANGEL MULLER DE SOUZA e ERNA RAPP DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/09/2026.