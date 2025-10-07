Falecimentos em Curitiba: obituário desta terça-feira (07/10)

ANTONIO ALVES SANTOS, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA LUCIA DA CRUZ. Filiação: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e EUTIMIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ANTONIO JOSE SCHAFAUZER DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DJALMA FERREIRA DE ALMEIDA e EVA SCHAFAUZER DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ARLINDA WEKERLIN, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DUGLAS WEKERLIN. Filiação: NAO CONSTA e JOANA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
EDUARDO HENRIQUE GIMENES, 36 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO CAZARIN GIMENES e TEREZA MARIA DA COSTA GIMENES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MARINGÁ P´R, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ERCIDIO RODRIGUES COUTINHO, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: TEODORO MARQUES COUTINHO e HILDA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
FRANCISCO SIMOES MARREIRO, 68 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: JUCIMARA DO ROCIO DOS SANTOS MARREIRO. Filiação: ANTONIO DA SILVA MARREIRO e GLORIA SIMOES MARREIRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
GERSON LAGOA DANTAS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIZABETH LAGOA DANTAS. Filiação: VITALINO VIEIRA DANTAS e MARIA HELENA LAGOA DANTAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JORGE ANTONIO COIMBRA RIELA, 76 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: AUREO MONTEIRO RIELA e ELSA COIMBRA RIELA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JOSE DA SILVA CORREIA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA RODRIGUES CORREIA. Filiação: ARDELINO GONCALVES CORREIA e FLORIPA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JOSE PARECIDO GOMES DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE GOMES DA SILVA e MARIA BENEDITA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JOSE REIS DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANGELA MARIA SERAFIM DOS SANTOS. Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e JOANA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AGRIPINO VITALINO DOS SANTOS. Filiação: SEVERINO FERREIRA DE LUCENA e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JUCIMARA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JAIRO DE SOUZA e CILEI COSTA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
LINDALVA RODRIGUES DA SILVA BEZERRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BEZERRA. Filiação: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO e EUFROZINA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
LUIZ NAPOLEAO DE LIMA E SILVA, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA CRISTINA DA TRINDADE DE LIMA E SILVA. Filiação: WALDYR DE LIMA E SILVA e LADISLAVA POSNIAKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 23:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MARIA CELINA LIMA BARBOSA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARY ALBANEZ DE SOUZA BARBOSA. Filiação: ANANIAS FERREIRA LIMA e HONORINA CAVALCANTI LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MARIA SOARES BENEDITO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO BENEDITO. Filiação: MANOEL RAMIRO SOARES e ANGELINA FLORIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MARIA WIECZOREKE, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE WIECZOREKE e AGNISKA VIECZOREK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MAURA LUBAS LHORENTE, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELIO APARECIDO LHORENTE. Filiação: JOAO LUBAS e PETRONELLA LUBAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
MAURO ANTENOR PRESTES, 45 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: ERACLIDES PRESTES e LENIR CORREA PRESTES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
NEIVA ALVES, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE ERNESTO ALVES e ADILIA SOARES ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ODIVAL FALLS PIRES, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JULIENE PEREIRA DE ABREU. Filiação: JAIME ALVES PIRES e CATARINA FALLS PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
ROSELI CRISTOVAO MENDES, 53 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO CRISTOVAO e JANDIRA PECO CRISTOVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS MAES, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: OSCAR EUGENIO MAES. Filiação: EMERCY DOS SANTOS e GENY LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
SEBASTIAO ORESTES BORGES, 79 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: IVANI MOREIRA BORGES. Filiação: ORACIDIO MEDEIROS BORGES e EMILIANA DE OLIVEIRA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
VERIDIANA STACHEIRA, 50 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: CELSO STACHEIRA e MARIA DE LOURDES STACHEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA TEREZINHA / GUARAPUAVA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
WILKENS PIERRE, 40 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: AUGUSTE PIERRE e PREMICILE NOEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
WILSON NEVES, 57 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: EDIANE MARIA FARIA NEVES. Filiação: LEVINO NEVES e MERCEDES DO CARMO NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.