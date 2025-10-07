Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (07/10)
ADELINO SCHIAVON, 81 ano(s). Profissão: LÍDER DE MANUTENÇÃO. Cônjuge: NEUSA SCHIAVON. Filiação: FORTUNATO SCHIAVON e AMELIA TOPAN SCHIAVON. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
ANGELITO VIEIRA DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LUCIO DE ASSIS SANT ANNA e LUCIA DE ASSIS SANT ANNA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ANTONIO ELEUTERIO DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NAIR FERNANDES DOS SANTOS. Filiação: ARNOLDO BECKER DOS SANTOS e MARIA DO CARMO BARBOSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
ANTONIO FAJARDO FACCIO, 73 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Cônjuge: SUELI GONCALVES DE LIMA FACCIO. Filiação: NATAL FACCIO e RUTH FAJARDO FACCIO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
CECILIA PORFIRIO DE PAULA, 12 hora(s). Filiação: GEISON DE PAULA e BRUNA THALIA DA SILVA PORFIRIO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
DOUGLAS APARECIDO DE LIMA, 20 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ADEMAR JOAQUIM DE LIMA e CLARICE APARECIDA DE CARVALHO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
ELZA RODRIGUES BARBOSA RIZO, 75 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MANOEL VIEIRA RIZO. Filiação: JOSE RODRIGUES BARBOSA e OTACILIA MARIA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:20h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
EMILIA ALVES CACCIATORE, 95 ano(s). Filiação: PEDRO ALVES DE ARAUJO e GERMINA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
EUNICE PEREIRA DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIEZER DE SOUZA. Filiação: OLEGARIO PEREIRA DE SOUZA e ROSA FELIX DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
FRANSCISO PINHEIRO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA MONICA DE LACERDA BORGES MACEDO PINHEIRO. Filiação: EURIDES MARTINS PINHEIRO e WALFRIDA MARTINS PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
IRENE LOPES DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LUIS ATANASIO LOPES DOS SANTOS. Filiação: LUIZ FLORENTINO DA SILVA e JOSEFA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JACIREMA RODRIGUIES DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIOGENES DE SOUZA. Filiação: MERCIO RODRIGUES e JUVELINA DA CRUZ RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
JOAO JOSE RAMOS RIBEIRO, 74 ano(s). Filiação: ISAURO CAMARGO RIBEIRO e EDI RAMOS RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
JOSE PEDRO DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA DA FONSECA DA SILVA. Filiação: PEDRO DOMINGOS DA SILVA e AUGUSTA DOMINGAS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
JOSE THOMAZ DE MELO, 102 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MARIA DAS DORES SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
KATRINI BRANDELERO, 22 ano(s). Filiação: VILMAR BRANDELERO e ELENICE FATIMA TACCA BRANDELERO. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
LEANDRO VALDECIR ALVES DE BARROS, 27 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: SILVETE ALVES DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
LIDIA BISESKI, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LIDIA BISESKI e CATARINA HERNASKI BISESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
LOURIVAL GRAESER JUNIOR, 56 ano(s). Profissão: DESIGNER. Cônjuge: SIMMONE ESCOLASTICA GRAESER. Filiação: LOURIVAL GRAESER e SONIA MARIA GRAESER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
LUCIANO PACHECO, 40 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO DIRCEU PACHECO e TEREZA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BRANCO DE OLIVEIRA e ALCINDA RODELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
MARILENE CECI TONIOLO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: UNIVERSO FRANCISCO TONIOLO e PRECILIA SILVA TONIOLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
NAOL DE OLIVEIRA VENTURA, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO FRANCISCO VENTURA e MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA VENTURA. Sepultamento: LUTO CURITIBA FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
NATALINO PIO GASPARIN, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ALICE GASPARIN. Filiação: JOSE GASPARIN e ROSALIA MARIA FIORESI GASPARIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
PAULO FERNANDO STENZEL, 72 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA DO ROCIO STENZEL. Filiação: OSCAR STENZEL e LEOCADIA STENZEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
PEDRO PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: JOAO PEREIRA e LUCINDA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
PIERRE WILKENS, 40 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: AUGUSTE PIERRE e PREMICILE NOEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
RUI CARLOS PINTO DE ANDRADE, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: VILMA TEREZINHA GUZZI DE ANDRADE. Filiação: CARLOS PINTO DE ANDRADE e CLEONITIL COSTA DE ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
SANTINA MARIA DE SOUZA DO PRADO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS e TIBURCINA DA CRUZ SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
SILVENE THEREZINHA SOUTO BARBOSA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARYON DE ALMEIDA BARBOSA e IRENE CASTAGNOLI SOUTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO PR, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
TEREZINHA QUELLA DE LOIOLA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IDE LOIOLA. Filiação: BERNARDO QUELLA e IZAURA VANELLI QUELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 07/10/2025.
VANDERLEIA PERPETUA MATIAS MENDES, 60 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Cônjuge: FABIANO MENDES. Filiação: JURACI DOS SANOS MATIAS e JURACI DOS SANTOS MATIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
VERONICA PEDROSO DE ARAUJO XAVIER DE LIMA, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: DORVALINO PEDROSO DE ARAUJO e ROSARIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 06/10/2025.
VINICIOS GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR e KARINE AOSTRILHO DA SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/10/2025.
WALDOMIRO MILDEMBERG, 90 ano(s). Filiação: FRNCISCO MILDEMBERG e MAGDALENA MULLER MILDEMBERG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
YAGO GABRIEL PIRES DA SILVA DE OLIVEIRA, 20 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA e ANDRIELI PIRES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/10/2025.
