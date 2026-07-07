Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 07/07/2026

ADEJANIRA RODRIGUES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DEOLINDO DE SOUZA. Filiação: SEVERINO RODRIGUES e MARIA ROSA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
AIRTON CORREA SANTOS FILHO, 72 ano(s). Filiação: AYRTON CORREA DOS SANTOS e IVETTE PIGNATARO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ALCEU CONCEICAO MACHADO FILHO, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA RITA CORDEIRO MACHADO. Filiação: ALCEU CONCEICAO MACHADO e CILENE RODRIGUES DA COSTA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ANTONIETA PESILAO MASSETTI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAZARENO MASSETTE. Filiação: ALBERTO PESILAO e PALMIRA TALHARI. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ANTONIO KULKA, 84 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CLAIRE BADIO KULKA. Filiação: FRANCISCO KULKA e ANGELA KULKA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ARACY SOARES DA SILVA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO SOARES DA SILVA e FRANCISCA EUVIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ARTHUR MENDES MONTENEGRO FILHO, 77 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: ARTHUR MENDES MONTENEGRO e NAIR FRANCA MONTENEGRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
AURIO FONTANELLA CAMARGO, 74 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: HELENA MARIA SPESIA CAMARGO. Filiação: TEODORO VIEIRA DE CAMARGO e CORACI FONTANELLA DE CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
BEATRIZ GONCALVES PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOAO GONCALVES PAREIRA e RUTH DOROTEA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 23:59h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
CAMILA DE SOUZA LUCHESI, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: VALDEMIR LUCHESI e DANIELA DE SOUZA SILVA LUCHESI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
CESAR RODRIGUES VITOR, 58 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DAIANE DALLAZEN VITOR. Filiação: BENEDITO VITOR e SEBASTIANA RODRIGUES VITOR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
CLAUDIOMIRO VIDAL, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ALESSANDRA MORAIS DOS SANTOS. Filiação: SALVADOR VIDAL DOS SANTOS e CASTORINA VIDAL DE QUADROS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
DIMAEL PEDRO TAQUES, 69 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO TAQUES e ALICE TAQUES. Sepultamento: CEMITERIO RIBEIRA, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
DIMAS JOSEFINA NAVAS, 53 ano(s). Filiação: ESTILITA RAMONA NAVAS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
EDGAR LUIZ FELLINI, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LOURDES PAGOT FELLINI. Filiação: ZEFIRO FELLINI e HILDA REGLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ERMELINA STRESSER DO NASCIMENTO, 98 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: AMANTINO TAVARES DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL ELOI DOS SANTOS e GENI STRESSER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
EUNICE SILVESTRE MACHADO, 55 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE SILVESTRE MACHADO e MARIA DOS SANTOS MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
EVANILDA SOUZA FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO JORGE TEIXEIRA. Filiação: ENEDINO RODRIGUES FERREIRA e PEROLINA DE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
GILBERTO ALVES DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA DA GRACAS WITKOWSKI DE ALMEIDA. Filiação: FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA e MARIA DA GLORIA. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
GLEUZA RIBAS NOGUEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO FORTES NOGUEIRA e RENEE RIBAS NOGUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
IRIEL SIVAN OTTO, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: MARIA BEATRIZ LACERDA PORTELLA OTTO. Filiação: BRONISLAU OTTO e IRIA SCHLEDER OTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
IRINEU FERREIRA, 64 ano(s). Filiação: ANTONIO FERREIRA e MARIA IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ISABELA DE SOUZA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDITH EUGENIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JEFERSON SOUTO, 31 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: ONOFRE MOREIRA SOUTO e SONIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JOAO ALVES, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA PINTO ALVES. Filiação: GERALDO ALVES e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JOAO MARTINS, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSI PINTO MARTINS. Filiação: AMADEU MARTINS e ANTONIA MENDES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JOAO VAZ CAVALHEIRO, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO VAZ CAVALHEIRO e LUIZA MARTINS CAVALHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JOCELIA DE FATIMA RAZZOTO, 54 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: SEBASTIAO RAZZOTO e LINDAMIR LOMPO RAZZOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JORGE RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: JULIANE MARQUES. Filiação: LAURO RODRIGUES e FRANCELINA CAMPOS RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JOSE FRANCISCO DA CUNHA FILHO, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LAURINDA DE SOUZA CUNHA. Filiação: JOSE FRANCISCO DA CUNHA e MARIA APARECIDA DA SILVA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
JOSE LIMA RIBEIRO, 91 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE BALDINO RIBEIRO e MARIA JALINDA RIBEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
LICERINO ROZA, 75 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: OLIVIO ROZA e LUZIA VITOR DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
LICIANE MARIA DE BARROS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARIA RIBAS e LEONIDIA DANILUK RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
LUIZ SEVERO, 83 ano(s). Filiação: BALBINA SEVERO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
LUIZ VIEIRA DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIANE BORGES DA SILVA. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e JOAQUINA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MARIA ALICE BAPTISTA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BAPTISTA. Filiação: FERMINO MARIANO PIRES e MARIA JUREMA PINTO PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MARIA JOANA HENNING, 72 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: EMILIO PAURO HENNING. Filiação: RAULINO FERREIRA e NARTILIA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MARIA JOSE DA SILVA COELHO NAVARRO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO NAVARRO. Filiação: ARMANDO JOSE GONCALVES COELHO e ALBERTINA DA CONCEICAO E SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MARIA TEIXEIRA DE CAMPOS NASCIMENTO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVERCINO JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: GERALDO TEIXEIRA CAMPOS e ALCINA MOREIRA BRUM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MARILIA GOLEMBIUK, 70 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JERZY GOLEMBIUK e TEKLA GOLEMBIUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MARLENE PEREIRA AEROZA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MOACIR AEROZA. Filiação: ELI SANDRINE PEREIRA e LUCIA DA CRUZ PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
MARLI BRUSCHZ PACHECO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILTON PACHECO DOSSANTOS. Filiação: JOAO BRUSCHZ e ELVIRA BOROSCH BRUSCHZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MICHELE DE SOUZA, 34 ano(s). Filiação: NEUSA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MIGUEL ANGELO CRESPO GARCIA, 72 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: LUCI HELENA DE OLIVEIRA GARCIA. Filiação: ANGELO CRESPO GARCIA e NILZA CRESPO GARCIA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MIGUEL DIAS BUENO, 5 ano(s). Filiação: ANDREI EMALDO BUENO e NAIARA DALILA DOS SANTOS DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
MYRIAM BERTAZZA GOMES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASTO GOMES. Filiação: AUGUSTO BERTAZZA e ROSALIA BERTAZZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
NOELI MARTINS, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEANDRINA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ORLANDO SAMPAIO DE ARAUJO, 50 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IRISNANDA BILIO DA SILVA ARAUJO. Filiação: ALBERTO SAMPAIO DE ARAUJO e MARIA ROSA DE ARAUJO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/07/2026.
OZEAS COSTA MOTA, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MANOEL VALERIO MOTA e TEREZA SOARES DA COSTA MOTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
PAULO CESAR SANTANA NUNES, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ITAMIRA AVILA NUNES. Filiação: ORIDES DA ROCHA NUNES e ADAIR SANTANA NUNES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
ROSEMAR BARCELLOS, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE QUEIROS DE BARCELLOS e MARIA BARCELLOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
SHEILA FERREIRA DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e LIGIA SUELY NEGRAO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
SONIA MARIA PETROCHINSKI, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JAIR EDSON PETROCHINSKI. Filiação: LUIZ EUGENIO DA SILVA e MARIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 7 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/07/2026.
SUELI APARECIDA TEIXEIRA E SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DDA SILVA FILHO. Filiação: HORACIO PEDRO TEIXEIRA e ANA BENETTI TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.
VANDER DE OLIVEIRA MARTINS, 26 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: VANDERLEI MARTINS e ROSANGELA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 06/07/2026.