Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 07/04/2026

ADEMAR COSTA FILHO, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SIMONE COSTA. Filiação: ADEMAR COSTA e MALVINA ANTONILIA CARVALHO COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ADNA EMANUELLY RONDON DE OLIVEIRA, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DALTRI RAMOS DE OLIVEIRA e ADNA MAYANE RONDON DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ANA MARIA CARNEIRO ANTONIO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORIPIDIO ANTONIO. Filiação: EMILIA CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ANTONIO JOSE RAMALHO GOULART, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: MARLI RODRIGUES DA SILVA. Filiação: ANTONIO JOSE DE SOUZA GOULART e ORQUIDEA RAMALHO GOULART. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ARI ANASTACIO DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLEIDE BIANCONI OLIVEIRA. Filiação: WALDEMAR ANASTACIO DE OLIVEIRA e IZABEL DUARTE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
BEATRIZ MISURELLI LUBY, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE LUBY NETO. Filiação: CARLOS DEL PRETE MISURELLI e LEONE CALDEIRA MISURELLI. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
BERNT ENTSCHEV, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MIRIAN MARILVA MADUREIRA ENTSCHEV. Filiação: ANDREAS ENTSCHEV e ERNA EMMY MARIA ENTSCHEV. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 8 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
CASSIO VICHIATO ABRAHAO, 24 ano(s). Filiação: THYAGO NAZARIO ABRAHAO e CIBELE GABARRAO VICHIATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
CICERO JOSE MARTINS DO PRADO, 76 ano(s). Profissão: ASSISTENTE TÉCNICO. Cônjuge: SONIA LICIA LIEBEL. Filiação: TULIO FROTA DO PRADO e THEREZINHA MONTEIRO MARTINS DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
CICILIA DAVI FELER, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO CESAR FELER. Filiação: DAVI CORREIA e ELISABETE MORESCO CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
CLAUDECIR MACENO, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OLIVIO DE MACENO e AVANI MENDES DE MACEDO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
CLERC TEIXEIRA PINTO, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR CARTÓRIO. Cônjuge: JOZY MARIA DE LARA PINTO. Filiação: ANTONIO TEIXEIRA PINTO e NEDER MANOCCHIO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
DAISI HELENA GUIDI JACOBS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO JACOBS. Filiação: ATECIR GUIDI e SABINA AURORA GUIDI. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO CAMBORIU, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
DEROTILDES ALVES DANIEL, 51 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OLAIR PEDRO DANIEL. Filiação: ALCIDES ALVES e GERALDA MARTINS ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
DEUSDITH LAVAL MALUCELLI, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ ALFREDO MALUCELLI. Filiação: ALDO LAVAL e LUIZA DE OLIVEIRA LAVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
DIONIZA DO ROSARIO CRUZ, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: AROLDO VICENTE DA CRUZ. Filiação: PEDRO LAUTERIO DO ROSARIO e DORVALINA BARBOSA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
DIRCE MARCHESINI, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOAO MARQUESINE. Filiação: JOAO DAL LIN e ELZA BUCHHALTZ DAL LIN. Sepultamento: A DEFENIR, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
EDILENE DE CARVALHO, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO VARGAS. Filiação: SEBASTIAO DE CARVALHO e MADALENA FERNANDES CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
EDSON LUIZ ABELARDINO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LIZETTE ABELARDINO DA SILVA. Filiação: EDSON ABELARDINO DA SILVA e ROSA DIRCE FONTANA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ELEVIR ROCHA, 65 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: ANGELA CRISTINA GOMES. Filiação: HENRIQUE SIDONAL ROCHA e ROSA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ELIETE MARLI PICCOLI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO LUIZ CIOLA. Filiação: ALCIDES JOAO PICCOLI e REGINA PICCOLI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ELZA CARDOSO BLECHWHL, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO MARIA BLEICHWHL. Filiação: SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS e EMILIA CAETANO DOS SANTOS. Sepultamento: LEBLON REGIS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
EMILIA FERNANDES, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: AGENOR MARTINHO FERNANDES. Filiação: ANTONIA ESTEVAO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ESTANISLAU KRUK, 82 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: RITA LUIZA VOLONSKI KRUK. Filiação: INACIO KRUK e ALBINA KRUK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
GENUIR ANTONIO NAVARINI, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IONE APARECIDA CANCIO DO AMARAL NAVARINI. Filiação: LAUDINO NAVARINI e JOCELY ALVES NAVARINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
HAMILTON LUIZ SIEBEN, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LECY BRUSTOLIN SIEBEN. Filiação: ALEXANDRE SIEBEN e VERONICA BAHL SIEBEN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
HILDA ALVES DE ABREU, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIRO JOSE DE ABREU. Filiação: NAZIOLY HONORIO ALVES e CARMEN SANTOS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ILIETE MOLINARI COMANDULLI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMENTE IVAN FRANCISCO COMANDULLI. Filiação: CLAVIO MOLINARI FILHO e MARIA ROSA MOLINARI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
JEFFERSON LUIZ BENTO, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HUGO JORGE BENTO e DIVAIR MARQUES BENTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
JOAO BATISTA RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA CELIA BUENO RODRIGUES. Filiação: ANTONIO RODRIGUES e MARIA DA ROSA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
JOSE PAIXAO TAVARES, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: ISABEL GASPARIN TAVARES. Filiação: OSVALDO TAVARES e ERONDINA RAIMUNDA TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
JOSE THOMAZ MENDES, 80 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: LUIZA ROSA DE LIMA MENDES. Filiação: MANOEL THOMAZ MENDES e OTILIA THOMAZ MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
JUDITE DE OLIVEIRA LIMA, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOAO MARIA DE LIMA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e LAUDELINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
LACY STAMM SANTOS, 92 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: FLORISVALDO SANTOS. Filiação: ALBINO STAMM e ADELINA STAMM. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
LARISSA RENATA KLOSS, 45 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: MARCELO CASTANHO TEIXEIRA. Filiação: CARLOS RENATO KLOSS e FRANCISCA CRESPINA DA ROSA KLOSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
LEONEL DOS SANTOS CARVALHO, 57 ano(s). Cônjuge: SIMONE PAULETTO. Filiação: PEDRO DOS SANTOS CARVALHO e HELENA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
LIDIA SCHLEPA MAGALHAES, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE ROBERTO MAGALHAES. Filiação: NICOLAO SCHLEPA e CECILIA STACHUK SCHLEPA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
LOURDES MARIA TEIXEIRA FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: PERICLES BORBA FERREIRA e ZAILDA TEIXEIRA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
MACIR ALVES PIRES, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO ALVES PIRES e JUVINA ALVES PIRES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
MARCOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE, 53 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: OSVALDO ANDRADE e NAIR DE SOUZA ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
MARIA APARECIDA DUARTE DA COSTA SILVA, 52 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: WANDERLEY MAURICIO DA SILVA. Filiação: MILTON SUDARIO DA COSTA e MARIA IVINE DUARTE DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
MARIA DOROTI NAKAGIRI, 67 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: YUKUO NAKAGIRI. Filiação: EDMUNDO BAKAUS e NATALIA KOCHAN. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
MARIA IZABEL FARIAS ZANARDO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR ZANARDO. Filiação: FRANCISCO DE PAULA FARIAS e JOANA ROSA DE FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
MIRTES ZANATTA TONIAL, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO AMELIO TONIAL. Filiação: ANTONIO ZANATTA e MARIA ZANATTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
MOACIR DE MATTOS, 72 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE CLAUDINO DE MATTOS e ENI DA SILVEIRA MATTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
NANCI GONCALVES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVARO GONCALVES e LEOTILDA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
NELSON DE SOUZA DANTAS, 60 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MAGDA AUGUSTO DANTAS. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e ENEDINA DE SOUZA DANTAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
PAULO ROBERTO ROSSA, 72 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARIA LURDES ZANELLA ROSSA. Filiação: MILTON FREDERICO ROSSA e MARIA DE LOURDES AGUIAR ROSSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
RAFAEL HURTADO SOMOZA, 85 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: GLORIA MARINEL DE HURTADO. Filiação: ANTOLIANO HURTADO e ISIDRA SOMOZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
RENILDA ZEFERINO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO ANTONIO ZEFERINO e MARIA MARTINS ZEFERINO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ROMEU RAMOS, 58 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: SEBASTIAO RAMOS e LOURDES VIANA RAMOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ROSWITHA LUISE JANZEN VAN KAICK, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ROBERT JANZEN e AGATHE JANZEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
SUELY DE PAULA LIMA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DE PAULA LIMA e ZULMIRA ROSA DOS ANJOS LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.
THIAGO EMANOEL PEREIRA CORREIA, 19 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: VANDERLEI APARECIDO CORREIA e SUELI PEREIRA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
VERA ALICE DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA SEBASTIAO DA SILVA. Filiação: JOAO DE SOUZA SOARES e TEREZINHA DE SOUZA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
WESLEY NATHAN SOUZA TAVARES, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NILSON TAVARES e CLEUZA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/04/2026.
ZILDA CASEMIRO GARCIA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUEL DUQUE GARCIA. Filiação: PEDRO CASEMIRO e MARIA FELIPPE CASEMIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 7 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/04/2026.
ZILDA DE AZAMBUJA EIFLER, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR LUIZ EIFLER. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTOS e ALMIRA PORTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Data do Falecimento: 06/04/2026.