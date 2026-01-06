Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (06/01)
ALBERTINA MACHADO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERMELINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 06/01/2026.
ANA DA LUZ SOARES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADERCIO JOSE LIMA SOARES. Filiação: HORTENCIO MARIANO DA LUZ e LEONILDA KUNS DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
ANISIO ARRUDA, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: INES GATIS ARRUDA. Filiação: CELILO ARRUDA e ANTONIA ARRUDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
BENEDITO FERNANDES ALVES, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: GERCINA PEREIRA ALVES. Filiação: JOSE FERNANDES ALVES e ANA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
CARLOS BENETTI NETO, 89 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ILAIR VENDRAMETTO BENETTI. Filiação: AUGUSTO BENETTI e GRACITA BENETTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
CARLOS EDUARDO PENTEADO, 63 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CLAUDIA VALERIA CARRANO PENTEADO. Filiação: ALFREDO LEITE PENTEASO e MARIA FARINELLI PENTEADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 06/01/2026.
CLEIDE MARIA LINS CARDOSO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOSE CARDOSO FILHO. Filiação: DURVAL BEZERRA LINS e IZABEL DE SOUZA LINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
DIRCE MOREIRA JORGE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER ALMEIDA JORGE. Filiação: LEVINO MOREIRA e CACILDA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
FRANCISCO ARLY GEVAERD JUNIOR, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO ARLY GEVAERO e BELKIS PALERMO GEVAERO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 05/01/2026.
IRENE BALEIRA LOPES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATAIDE SANCHES LOPES. Filiação: LAUDELINO BALEIRA e ANGELA BALEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
JANIO BERNARDINO, 46 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: JONAS BERNARDINO e GENTIL MARIA GOMES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
JOAO MARIA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CASTURINA DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO LOVES DE OLIVEIRA e MARIA FLORIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
JOAO VICTOR DAS NEVES AGOSTINHO, 27 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) SISTEMAS. Cônjuge: TAIANE MARTINS DE MCARVALHO. Filiação: MARCIA DAS NEVES AGOSTINHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
JOSE BONIFACIO DA FONSECA, 87 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA JOSE CIZILO FONSECA. Filiação: JOSE GERALDO DA FONSECA e FLORIPES FAUSTINA PENA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
JOSE CARLOS DA SILVA PROHMANN, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ISABEL CRISTINA SOUZA PROHMANN. Filiação: AMORETI CARLOS TOPPEL PROHMANN e DORACY ARTIGAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
JULIA CZARNIK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE CZARNIK e LUIZA CZARNIK. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ZICO FERREIRA. Filiação: FIRMINO GABRIEL DA SILVA e FERNANDA ANTONIA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JABOTI, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARIA APARECIDA DE CAMARGO PIMENTEL, 95 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: ANTONIO MORAES PIMENTEL. Filiação: JOSE MARIA DE CAMARGO e VIRGULINA DE OLIVEIRA CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARIA SCHEJELINSKI, 85 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ALFREDO SCHEJELINSKI. Filiação: LEOPOLDO ADRIANO e ANGELINA ADRIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MARINA LOPES LEITE, 61 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ISMAEL SILVA ESCOTE. Filiação: FELIPE LEITE e HELENA FERREIRA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/01/2026.
MERCEDES SESTREN KIRSCHNER, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NICOLAU SESTREM e AGOSTINHA FACHINE SESTREN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 06/01/2026.
ROMILDO ANTONIO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARCIA DA ROCHA DANIEL SILVA. Filiação: ANTONIO DA SILVA e BATISTA BISPO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
SANTINA PEREIRA DA CRUZ, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO GUIMARAES DA CRUZ. Filiação: DURVAL PEREIRA SANTANA e SEZINANDA DA ROCHA. Sepultamento: CEMITÉRIO TABATINGA / TIJUCAS DO SUL, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 06/01/2026.
