Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 05/05/2026

ADIOGO RODRIGO TERRA MICHAK, 38 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: VALMIR ADALBERTO MICHAK e MARIA ELIZABETE TERRA MICHAK. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ANITA CITRA SMANGOSZEVSKI, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SEVERINO SMANGOSZEVSKI. Filiação: ANTONIO GREIM CITRA e JULIA DE OLIVEIRA GREIM. Sepultamento: CEMITERIO RIO DAS ANTAS, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ANTONIO DA SILVA MIRA, 79 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: ELISABETE SZYCHTA. Filiação: MIGUEL ANTONIO DE MIRA e PLACEDINA DA SILVA MIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ANTONIO DE FREITAS, 69 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: MARIA DA LUZ TEIXEIRA FREITAS. Filiação: JOSE JOAO DE FREITAS e MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ANTONIO SERGIO BERTOLLO, 51 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: EDINA MARA PALHANO BERTOLLO. Filiação: JOAO BERTOLLO e ZENAIDE DE FATIMA DA ROCHA OSORIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ARACI TEREZINHA LUDWIG LIRIO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO ANES LIRIO. Filiação: WILLIBALDO LUDWIG e FLORENTINA LUDWIG. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
AUGUSTO GOMES LEAL, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EVERTON SANTOS LEAL e CAMILA DE LIMA GOMES LEAL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CASTRO, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
CORADINA DA ROCHA MAGAGNIN, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURY MAGAGNIN. Filiação: ADELINO DIAS DA ROCHA e UNIVERSINA VARGAS DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
DAISY ADERNE MERCER CARNEIRO, 99 ano(s). Profissão: ARTISTA. Cônjuge: PAULO ADERNE MERCER CARNEIRO. Filiação: SILVIO ADERNE e CELINA FONTOURA ADERNE. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE TIBAGI, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
DANIELE CRISTINE RODRIGUES GONCALVES, 46 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: APARECIDO RODRIGUES GONCALVES e MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
DEMETRIO TRUCH NETO, 54 ano(s). Filiação: ALEIXO TRUCH e DEUCELIA TRUCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
DJALMA COSTA PALMEIRA, 103 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: THEREZA DEMBISKI PALMEIRA. Filiação: ANTONIO PALMEIRA e JULIA COSTA PALMEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
DOMINGOS DE CHRISTO, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: TEREZINHA CORREIA DE CHRISTO. Filiação: CLAUDINO BORGES DO PILAR e MARIA DOS ANJOS DE CHRISTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ELIZAMERE MARIA BRAZ DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LOURIVAL BRAZ DA SILVA e MADALENA BISPO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ELIZETE MARIA NIKELE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JAIR. Filiação: FORTUNATO PILATO e GEMA CRISTINA PILATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
IRACEMA CALLEGARIM, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ALVES CALLEGARIM e MARIA CLARA SCARSSETO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
IRACI TERESA ANDRADE DE JESUS, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JUVENAL PEREIRA DE JESUS e BERNARDINA RIBEIRO ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 05/05/2026.
ISABELLA VITORIA SAMPAIO GARCIA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ISAEL SAMPAIO DIAS e JACKELINE GARCIA FRANCO. Sepultamento: CEMITERIO A DEFINIR, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
JENNY DE QUEIROZ ANDRADE, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO MARCON DE ANDRADE. Filiação: LAURO DE QUEIROZ e MAGDALENA CARDOSO DE SIQUEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
JOANA WOLF MERSS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BENO MERSS. Filiação: PEDRO WOLF e BERTHA WOLF. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
JORGE RESENDE DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA DA ASSUNCAO. Filiação: SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA e JESUINA FERREIRA DE RESENDE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 5 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
JOSE ANILSON ALVES DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARLENE BATISTA DA LUZ SILVA. Filiação: JOSE ALVES DA SILVA e NEUSA SANTOS SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
JOSE DOS SANTOS ALVES, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOAO FERREIRA ALVES. Filiação: JOSE DOS SANTOS ALVES e IRACEMA DOS SANTOS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
JOSE MARIO ROTELLA, 65 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: SALETE MARISA DA SILVA ROTELLA. Filiação: ADOLFO ROTELLA e DALILA FARIA ROTELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 5 de maio de 2026 às 11:05h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
JOSE VALDIR SOARES, 63 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARLENE ANTUNES DE OLIVEIRA. Filiação: LOURENCO MAIER SOARES e ANA OLIVEIRA SOARES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
MARGARIDA SVIDZINSKI, 78 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Filiação: ESTEVAO SVIDZINSKI e ANTONIA SVIDZINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
MARIA ODETE CORREIA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS DE JESUS CORREIA FILHO. Filiação: SILVIO SANTANA e CARMELINA DESEHK SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
MARTA MARIA PEREIRA DE MORAES SANTANA, 60 ano(s). Profissão: TELE-ATENDIMENTO. Cônjuge: RINALDO DE JESUS SANTANA. Filiação: ELCO DE MORAES e MARIA PEREIRA DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
MYRNA LORY DOUBEK DE SOUZA TELLES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO DE SOUZA TELLES. Filiação: THEODORO DOUBEK e HILDA DOUBEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 6 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
NARCIZA ANDRADE, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE SOUZA. Filiação: GABRIEL DE OLIVEIRA MELLO e MARIA FERREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
OLGA VALENCA MARQUES, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCAL MARQUES FILHO. Filiação: MAGUIM VALENCA e MANOELA BARRIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
RENATO KIMIO KOGA, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: JULIA JUNKO HORIE KOGA. Filiação: SATOSHI KOGA e TOYOKO KOGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de maio de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ROGERIO ANTONIO TEDESCO, 79 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Filiação: FERDINANDO TEDESCO e ROSA MACHAL TEDESCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de maio de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
ROGERIO TRINDADE DE CASTRO VON SEELEN, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DALTON DE CASTRO VON SEELEN e NANCI MARIA TRINDADE VON SEELEN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
RUY LOUREIRO BARROZO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROBERTO BARROZO FILHO e MARIA REGINA LOUREIRO BARROZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 4 de maio de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
SILVIA RODRIGUES SILVESTRIM, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIO LUIS SILVESTRIM. Filiação: JOAO CARLOS DE PAULA RODRIGUES e MARIA ALICE RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/05/2026.
TAULIVIA TURMANN, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO TURMANN e VITORIANA SIMERMANN COLACO. Sepultamento: CEMITERIO BARCELONA DA LAPA, terça-feira, 5 de maio de 2026. Data do Falecimento: 04/05/2026.
WALDEREZ PIASSETTA, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOSE LUIZ PIASSETTA. Filiação: ALOISE JAKOLINSKI e BELLIRA LEITE JAKOLINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 5 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/05/2026.