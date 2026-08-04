Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 04/08/2026

AGENOR FAUSTINO DE MACENA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ELINEIA FREITAS DE MACENA. Filiação: ANTONIO FAUSTINO DE MACENA e SEVERINA ANA DE MACENA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ANA MARIA DE JESUS PIMENTEL DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JOSE PIMENTEL DE OLIVEIRA. Filiação: ZACARIAS JOSE DOS SANTOS e SILVEIRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ANTONIA DE FRANCA SANTOS MANHOLER, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE FLORIVALDO MANHOLER. Filiação: JOAO EMILIO DOS SANTOS e CIDALIA DE FRANCA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ANTONIO MURILO FILHO, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LOURDES CREPALDI MURILO. Filiação: ANTONIO MURILO e ONIRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ANTONIO PEDRO OBRETE, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA OBRETE. Filiação: JOAO OBRETE e ALVINA GODK OBRETE. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ANTONIO TAVARES FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE FERREIRA ROSA e MARIA APARECIDA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
AURORA MARIA ZEM DA COSTA, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORESTES COSTA. Filiação: LUIZ ZEM e ANTONIA ZEM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
DORILDE LOUREIRO SILVEIRA MORAES, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE LOUREIRO DA SILVEIRA e REDOLFINA LOUREIRO DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
DURIVAL BATISTA DOS SANTOS, 74 ano(s). Cônjuge: MARIA DE FATIMA SANTOS. Filiação: ATALICIO BATISTA DOS SANTOS e AURORA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ELISABETE MEIRELES DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: DONIZETE PEREIRA DE SOUZA. Filiação: EMIDIO AQUILES DE LIMA e CONCEICAO DAS GRACAS MEIRELES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
FRANCISCO CARLOS CORREA, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IVONE FRANCO DE OLIVEIRA CORREA. Filiação: ARNALDO CORREA e MARIA DA GLORIA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
GERALDA REGISTRO CARNEIRO, 98 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ARMANDO CARNEIRO. Filiação: ORLANDO REGISTRO e LUZIA HESPANHOL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
GUSTAVO ROSA DOS SANTOS, 24 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ODAIR CORDEIRO DOS SANTOS e MARLENE APARECIDA ROSA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
IDAIR TERRES, 48 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOAO MARINO TERRES e TEREZINHA DA LUZ OLIVEIRA TERRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
INNGEBURG LORA SCHUNEMANN VOESE, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EDMUNDO SCHUNEMANN e OLGA SCHUNEMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
IRACEMA MARIA FORESTI, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO FORESTI e AMELIA LOVATO FORESTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
IRINEU KMITA, 61 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA IZABEL MACHADO KMITA. Filiação: PAULO KMITA e ANA KMITA. Sepultamento: MALLET/PR, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
JAQUELINE MARIA DE LIMA OLIVEIRA, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA. Filiação: JUAREZ JOSE DE LIMA e NADIR APARECIDA GIROLDO DE LIMA. Sepultamento: CEM. SAO LUCAS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
JERCI BARROS DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: OSORIO MARCOS SCARRONE SILVA e HUNIVERSINA DE BARROS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
JOCELITO PADILHA, 60 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: DARIO SANTANA e IRACI DE MATOS PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
JOSE TEIXEIRA LACERDA, 82 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: QUITERIA RAIMUNDO LACERDA. Filiação: JOAO TEIXEIRA LACERDA e JULIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
JULIANA SLAVOMIRA HRYNCZ CARARO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BOLIVAR CARARO. Filiação: LADISLAU HRYNCZ e MARGARIDA HRYNCZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
LETICIA FLORA BRASILEIRO KANAYAMA, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FRANCISCO NEVES BRASILEIRO e VALDEREZ RODRIGUES BRASILEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 4 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 03/08/2026.
LORENA GOMES, 83 ano(s). Filiação: VERGILIO FAGUNDES e EMMA PAHL FAGUNDES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 03/08/2026.
LUIZ CARLOS LEAL MACHADO, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JURACY MACHADO. Filiação: NATALIO MACHADO e JULIA LEAL MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
LUZIA DE OLIVEIRA AMARAL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO RODRIGUES DO AMARAL. Filiação: JOAQUIM FELICIANO DE OLIVEIRA e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
LUZIA PARTICA RAMOS, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO RAMOS. Filiação: NICOLAU PARTICA e VITORIA VIDAL DOS SANTOS PARTICA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
MARCOS SERGIO DE LIMA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DELEUZA APARECIDA CORAIOLA DE LIMA. Filiação: JAHIR BUENO DE LIMA e NANCY SOARES DELIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
MARIA INES FOSTATEI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSSAFAT PIALA FOSTATEI. Filiação: LEONEL FARIAS e JOANA FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
MARIA LUIZA TROJAN MAKAROV, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MICHAEL MAKAROV. Filiação: LADISLAU TROJAN e ALZIRA GUSSO TROJAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
MARIA MADALENA SANTOS, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NAO CONSTA e MARIA SANTANA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
MARIA SCREMIN, 91 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: HERMODIO SCREMIN e ELETISSIA SCREMIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARIA VITALINA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO MARIA ALVES DOS SANTOS. Filiação: OCTAVIO DE PAULA e ANA MARIA RITA DE PAULO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
MARLENE CORADASSI DE PAULA SIQUEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO DE SIQUEIRA. Filiação: IZIQUIEL GONCALO DE PAULA e OLGA CORADASSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/08/2026.
NILTON BARONI, 60 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: NAO CONSTA e ARMELINDA DOZOLINA BARONI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ROSILDA DE FATIMA PIGATTO DE PAULA E SILVA, 71 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: RENATO BETTEGA DE PAULA E SILVA. Filiação: DOMINGOS PIGATTO FILHO e DAURA MARIA PIGATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
SERGIO FAUSTO, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSMAR FAUSTO e ELOIR DE FATIMA FAUSTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 4 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 03/08/2026.
SIDNEY PINHEIRO FILHO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR JUÍZ. Filiação: SIDNEY PINHEIRO e JURACY ROMUALDO PINHEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
SILMARA DA LUZ, 49 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Filiação: AVELINO JOSE DA LUZ e SEBASTIANA MARIA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
VALMOR FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: MARIA STELA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO PEDRO FERREIRA e INES CAMPOS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.
ZILDA DANIEL RIBEIRO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AUGUSTO RIBEIRO. Filiação: LUIZ DANIEL DA SILVA e ALVARINA PINTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 4 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/08/2026.