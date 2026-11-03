Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 03/11/2026

AMARILDO SANTOS LOPES, 55 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES e DEJANIRA SANTOS LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
ANA MARIA MALGARIN BAPTISTA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: AGUINALDO BAPTISTA. Filiação: ANGELO MALGARIN e PAULINA DUDA MALGARIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
ANDERSON RODRIGO SABOTA, 38 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: HONESTALIO SABOTA e ANA DOS ANJOS SABOTA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CATANDUVAS DO SUL PR, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
ANDRE ROMANI SECUNDINO, 55 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: ARAMIS DE MACEDO SEUNDINO e GREYSI ROMANI SECUNDINO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
ARLINDO MARQUES, 73 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: JANETE MANDUCA MARQUES. Filiação: MANOEL DOMINGO MARQUES e MARIA FELICIDADE DE JESUS MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
CAROLINA RODRIGUES CUBAS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARGEMIRO PEDROSO CUBAS. Filiação: LEOPOLDO FERNANDES RODRIGUES e OLAVINA RODRIGUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2026.
EDITE EUSELIA SKRABA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VIEIRA. Filiação: LEOPOLDO SKRABA e CATARINA SKRABA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
EIJI IASSAKA, 86 ano(s). Cônjuge: AEDA DE CARVALHO IASSAKA. Filiação: TICAFUSSA YASSAKA e CHIDI YASSAKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
EIMAR ARAUJO DE MEDEIROS, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: REGINA HELENA BONATO DE CAMPOS. Filiação: MANOEL AUGUSTO DE MEDEIROS e ALDA ARAUJO DE MEDEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 07:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
ILZA DE CASTRO DEUS COLACO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO COLACO. Filiação: ILDEFONSO DE CASTRO DEUS e MARIA DA LUZ DE CASTRO DEUS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
IVONETE AMARO DOS SANTOS MARTINS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO MARTINS. Filiação: JOSE AMARO DOS SANTOS e FRANCISCA LEITE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 3 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JOANNA PRUDLO NADOLNY, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE NADOLNY. Filiação: JOSE PRUDLO e HELENA BARCHIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JORGE APARECIDO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SEBASTIANA DO CARMO DA SILVA. Filiação: EURICO DA SILVA e HILDA TACK DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JORGE LUIZ MARSZALECK, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA. Cônjuge: MARCIA SUELI PANCERI MARSZALECK. Filiação: PEDRO MARZALECK e NEUSA MARZALECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JOSE APARECIDO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CONCEIAO APARECIDADOS SANTOS SILVA. Filiação: MANOEL BATINGA DA SILVA e AURORA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JOSE AUGUSTO RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: LUZIA DIAS RIBEIRO. Filiação: MANOEL AUGUSTO RIBEIRO e MARIA CONCEICAO RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JOSE FELICIANO PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: CICERO FELICIANO PEREIRA e ROSA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
JOSEPH BATRI, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ABOUD BATRI e NAZLIE SIAM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
KENEDY PIRES PEREIRA, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JUVENAL PEREIRA e DORILDA PIRES PEREIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 02/11/2026.
LIDIA MARTINS, 75 ano(s). Cônjuge: JERONIMO CRESSIMO. Filiação: ADERZUDE MARTINS e MARIA DAS NEVES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
LIEIDA QUINTANILHA DE CASTRO VILLAR, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALOYSIO DE CASTRO VILLAR. Filiação: JORGE QUINTINILHA e IRIEMA CAMPOS QUINTANILHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
LUSMAR DE ABREU LIMA, 81 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: OTONIEL DE SOUZA LIMA. Filiação: ROQUE DE ABREU SILVA e CILDA DE AZEVEDO DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
LYDIO RAMOS, 81 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARLENE GLOVATINSKI RAMOS. Filiação: EUFRASIO RAMOS e ANALDINA MARIA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 02/11/2026.
MARCO AURELIO TATARIN, 60 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA. Filiação: VALDOMIRO TATARIN e HENRIQUETA INEZ MORKING TATARIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 3 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 02/11/2026.
MARIA APARECIDA CONDI FOSTA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SANTA FOSTA MOIA. Filiação: MANOEL CONDI e ARAOCELLI MENDONZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
MARIA DE JEZUS COSTA, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: OTACILIO COSTA e ALZIRA CLARA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 2 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
MARIA JODAR TEIXEIRA, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PEDRO TEIXEIRA. Filiação: BARTOLOMEU JODAR RODRIGUES e CONCHETA BELAFONTE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
MARIA JURACI PRESTES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ALVES PEREIRA. Filiação: VALDEVINO LOPES RIBEIRO e ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO CACADOR, terça-feira, 3 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 02/11/2026.
MARIA ROSA GOULART, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO GOULART. Filiação: PEDRO RIBEIRO DE FREITAS e VIRIDIANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
OSCAR TANTSCH, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: WERNER TANTSCH e PASCHINA TANTSCH. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
PAULO ROBERTO DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: DORCAS DA SILVA DE SOUZA. Filiação: WALDEMAR DE SOUZA e DIVA CORNEL DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
PEDRO FIGUEIREDO, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA TEREZINHA DA COSTA. Filiação: BENEDITO GERALDINO FIGUEIREDO e ANA PEREIRA SILVANO FIGUEIREDO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
SEVERINO LOPES, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FRANCISCO LOPES e ORDALIA DE SOUZA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
TEREZA DO ROCIO KRUGER, 76 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GERMANO KRUGER. Filiação: JOAO MACHADO e MARIA PEDROSO DE MORAES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
VANY MARINHO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO COLLA SOBRINHO e CLOTILDE ALMEIDA COLLA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
VILMA DE SOUZA NUNES, 76 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO DE SOUZA GOMES e EURIDICE BATISTA DE MACEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 4 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
VILMA SOUZA DE ANDRADE, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON SOUZA DE ANDRADE e MARIA DA TRINDADE DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/11/2026.
WANCLEY SOARES DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: FABIANE MENDES DE OLIVEIRA. Filiação: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA e LAUDICENA SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 3 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/11/2026.