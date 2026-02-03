Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (03/02)
ALCEU CONERADO, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARLENE DO CARMO CONERADO. Filiação: BENEDITO LISBOA CONERADO e AUGUSTA LISBOA CONERADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ALSEN BOCCHI, 85 ano(s). Cônjuge: MARIA LIDIA CASSOLI BOCCHI. Filiação: ORLANDO BOCCHI e LUIZA RUIZ BOCCHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
AMADEU LUIZ BERNINI, 71 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A) PARLAMENTAR. Cônjuge: SOLANGE BERNINI. Filiação: FELISBERTO BERNINI e MARIA DE LOURDES BERNINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
AMELIA LAPCZAK PONTAROLO, 77 ano(s). Filiação: BAZILIO LAPCZAK e PARASKEWIA LAPCZAK. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ANA MARIA CRACCO GALIOTTO, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: INACIO GALIOTTO. Filiação: JULIA THEREZINHA MARONI GALIOTTO e JULIA THEREZA MARONI CRACCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ANAIR SALETE NERES, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DOMINGOS NERES e TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA NERES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
BENEDITO PEREIRA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: HELENA VANJURA DA SILVA. Filiação: BELARMINO PEREIRA e DURVALINA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ELSA ALONSO, 70 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ISMAEL RICCI. Filiação: JOSE ALONSO e MERCEDES ALONSO. Sepultamento: HORTO FLORESTAL, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
EVERALDO DA CRUZ, 74 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: GENOLINA RABELO DA CRUZ. Filiação: PEDRO AMERICO DA CRUZ e MARIA LUZIA SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
FABIO GARCIA PADILHA, 32 ano(s). Filiação: CARLOS ALBERTO PADILHA e MARIA DO CARMO GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
GLACI CARVALHO DE SOUZA DEMBEYSKI, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: EDMUNDO DEMBEYSKI. Filiação: PEDRO CARVALHO DE SOUZA e MARIA JUVITA FONSECA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
JADER STROPPA, 90 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ANNIBAL STROPP e HERMINIA FERREIRA STROPPA. Sepultamento: CREMATORIO ANGELLUS//MARINGA /PR, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
LAYSLLA VALENTINA FERNANDES DOS SANTOS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS e FABIANA CRISTINA CASAROTO FERNANDES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SARANDI/PR, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
MARCIO APARECIDO TEIXEIRA, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANIZIO DANTAS TEIXEIRA e TEREZA DOS REIS TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MARIA ALVES DE JESUS VICENTE, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VENANCIO SEBASTIAO VICENTE. Filiação: OROZINO ALVES FERREIRA e MARCIANA ALVES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
MARIA DE FATIMA PEREIRA DAS NEVES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALUIR FRANCA DAS NEVES. Filiação: OSNI CARLITO PEREIRA e MARIA TERESA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
MARIA OLIVIA COPRUCHINSKI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO COPRUCHINSKI. Filiação: PEDRO LEONCIO DOS SANTOS e MARIA JOANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (03/02)
NELSON MOHR, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALADIA DARLI MOHR. Filiação: ARNOLDO MOHR e OLINDA KEMPTER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
PEDRO CARLOS MESCHK CARNEIRO, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO CARNEIRO e SEBASTIANA MESCHK CARNEIRO. Sepultamento: CEMITÉRIO PORTAL DO CEU / APUCARANA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
PUREZA VIEIRA DE CARVALHO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISIDORO VIEIRA DE CARVALHO e ANA BARBARA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
ROSA MARIA GERMINARI MOREIRA SO, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: OSWALDINO MOREIRA SO. Filiação: JOSE GERMINARI e ORACILIA ARO GERMIANI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
SCHIRLEI PINHEIRO LEAL, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MATIAS DOS SANTOS LEAL e ORENCIA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
SEBASTIAN JESS LPEZ CAMPOS, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ASDRUBAL JAVIER LOPEZ LEAL e ORMARI JUSLEIVIS CAMPOS CASTILLO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
SEBASTIANA MOURA ALVES DE MELLO, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: OSMAR ALVES DE MELLO. Filiação: DORVALINO MOURA DA SILVA e MARIA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 03/02/2026.
SOLIMAR DE GOUVEIA, 63 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: RUBENS DE GOUVEIA e NADIA WINNIK DE GOUVEIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
TEREZINHA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: AMANDO INACIO DA SILVA e ANA MARIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
VERA LUCIA ALVES PINTO, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALDIR DOS SANTOS. Filiação: ANTENOR ALEXANDRE PINTO e IRENE ALVES PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
WILSON JERONIMO LIPSKI, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: IVONETE DAS GRACAS BORGES DE SOUZA LIPSKI. Filiação: VICENTE LIPSKI e LONGUINA LIPSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (03/02)