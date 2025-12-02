Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (02/12)
ALAN CARLOS DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS e MARIA DA GLORIA CARLOS DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ALEXANDRE CONSTANTINO ALVES, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: CONSTANTINO ALVES NETTO e TEREZINHA QUEIROZ ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
AMARILDO RODRIGUES, 40 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: WALDEVINO ANTONIO RODRIGUES e MARIA MEDEIROS RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ANDRE RODRIGUES DE FREITAS, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NESTOR DFA LUZ DE FREITAS e ELIZABETH FERREIRA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ANTONIO FERREIRA FILHO, 98 ano(s). Filiação: ANTONIO FERREIRA DE LIMA e ADELAIDE FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ANTONIO MARTINS, 72 ano(s). Filiação: ANTONIO JOSE MARTINS e BENEDICTA RODRIGUES F MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
AZARIAS FIGUEIREDO, 62 ano(s). Filiação: AFONSO FIGUEIREDO e MARIA DE CAMARGO FIGUEIREDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
CARLOS ALBERTO POCAS, 60 ano(s). Filiação: ANTONIO RODRIGUES POCAS e MARIA SCUDELER POCAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
CARLOS ELIAS EL HAJ, 69 ano(s). Filiação: ELIAS SAID EL HAJ e ASMA SALOMAO EL HAJ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
DAJEAN ALEXANDER CASANOVA ROMERO, 32 ano(s). Cônjuge: PAOLA MICHELLI LOPEZ CASANOVA. Filiação: JOSE DANIEL CASANOVA ALCALA e JEANNETH CECILIA ROMERO DE CASANOVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
DARCI AUGUSTINHO GUIMARAES, 72 ano(s). Filiação: JOSE RIBEIRO GUIMARAES e DIVA DELPHINA GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 22:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
ELISSAMA DOS SANTOS SOUZA, 18 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: FLAVIO MARCELO DE SOUZA e JULIANA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
GILDA SILVA, 103 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BRASILIO DE SILVA e LUCIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
JANDIRA MARTINS DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO RIBEIRO DA ROSA e JUVINA MARTINS ROSA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
JOAO BARBOSA DE CRISTO, 64 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: JAQUELINE DA SILVA. Filiação: EMILIO DE CRISTO e CAMELIA BARBOSA DE CRISTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
JOAO PEREIRA, 78 ano(s). Filiação: FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS e CLARA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
JORGE LUIZ MARTINS, 59 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: ELUZIANE BEATRIZ GARRETT SCHUHLI MARTINS. Filiação: INACIO LAURICI MARTINS e IVONE ALVES MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
JOSE ANTONIO GAMBOA FILHO, 79 ano(s). Filiação: JOSE ANTONIO GAMBOA e MARIA MOREIRA FERRO GAMBOA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO, 71 ano(s). Filiação: JOSE ROSA DE OLIVEIRA e MARIA DA GLORIA. Sepultamento: MEORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
LUCIO FABIO GIL, 67 ano(s). Filiação: MAURO FAUSTO GIL e ENEIDA ELSA DOS SANTOS GIL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MANOEL ARMANDO SCHIER, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MAGALI BRUNETI SCHIER e ANNA ALBINI SCHIER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARCIO VIEIRA, 48 ano(s). Cônjuge: REGIANE KUSANO RAMOS. Filiação: ROBERTO DE RAMOS e TEREZA LISBOA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARIA DA CONCEICAO SILVA, 80 ano(s). Filiação: ARLINDO GONCALVES DA SILVA e FLORENCIA MACIEL DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
MARIA ROMAO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
OLIVIA MARCHIORI, 66 ano(s). Filiação: JORGE MARCHIORI e MARIA DE LOURDES MARCHIORI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
PAULO RICARDO MUNIZ, 66 ano(s). Profissão: COMANDANTE. Filiação: BOAVENTURA MUNIZ e TEREZA SILVEIRA MUNIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
PAULO ROBERTO MARQUES FILHO, 43 ano(s). Filiação: PAULO ROBERTO MARQUES e MARIA REGINA MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
RUBENS WEGBECHER, 79 ano(s). Filiação: FELIX WEGBECHER e ADELAIDE ZANDONA WEGBECHER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
SHIZUE TADOKORO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VAKAZAKI CHOSAKU e ISHI VAKAZAKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ZENOBIO AGOSTINHO SLUSARZ, 70 ano(s). Cônjuge: LUZIA SALETE ANTONIACOMI SLUSARZ. Filiação: JOSE SLUSARZ e CAROLINA SLUSARZ. Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUZIA, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 02/12/2025.
