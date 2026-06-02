Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 02/06/2026

ALCEU RIBAS DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DORACI DOS SANTOS OLIVEIRA. Filiação: JOSE RIBAS DE OLIVEIRA e ANA JUVENAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
ALCIDES GEQUELIM, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EUGENIO CEQUELIM e MARIA BONATO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
ANA AMADO DE CARVALHO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GONCALVES DE CARVALHO. Filiação: JOSE ANTONIO FERREIRA e CONCEICAO DA LUZ AMADO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 01/06/2026.
ANA RITA GOMES, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOSE ALVES DE AMORIM. Filiação: GERALDA GOMES GRIGORIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
ANDRIESLEY SUONSKI, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RUBENS JOSE SUONSKI e MARIA DIRCELI CARVALHO SUONSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 01/06/2026.
CAMILA DO CARMO, 50 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Cônjuge: PAULO RICARDO DOS SANTOS. Filiação: LUIZ ANTONIO DO CARMO e LURDES PEREIRA GALVAO DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 01/06/2026.
CARLITO DE OLIVEIRA BASTOS, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANAIR DE ASSIS BSTOS. Filiação: JEREMIAS DE BASTOS e GABRIELA DE OLIVEIRA BASTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
DELCI CARRARO, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WILMA CANDIDO CARRARO. Filiação: ANTONIO CARRARO e FILOMENA ESQUINCA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
DONIZETE ALENCIO DO COITA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO COITA e SEBASTIANA COSTA. Sepultamento: DEFINIR, quarta-feira, 3 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
DORIVAL CUENCA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JEANETTE MARY MAFIA CUENCA. Filiação: ANTONIO JOSE CUENCA e PAULINA MODOLIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de junho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
EDINA MARIA DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOSE GOMES DA SILVA e DOMINGAS PEREGO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
ELISANGELA ZACARIAS PINTO, 49 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: CARLOS DAMIAO ALVES ROSA. Filiação: JOSE PINTO FILHO e LUCIA ZACARIAS PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
ERICK MENDES DA SILVA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GUSTAVO MENDES MELO e LUANA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 01/06/2026.
FRANCISCO ADAMSKI, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADAO ADAMSKI e FRANCISCA KOLDRA ADAMSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
GERMINE HONORATO DE SOUSA, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JURANDIR DE SOUSA. Filiação: MILTON HONORATO DE SIQUEIRA e JULIA FERNANDES DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
GIAN AUGUSTO DA SILVA, 32 ano(s). Filiação: LINO SEBASTIAO DA SILVA e ALIETE BUENO ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
JOAO PEREIRA SERPA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO PEREIRA SERPA e JOAQUINA PESSOA SERPA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
JOAO PINTO DE CAMPOS, 73 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: PEDRO PINTO DE CAMPOS e ONOFRA MARIA DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
JOAQUIM FERREIRA DA CRUZ, 81 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA TEREZINHA DE CARVALHO CRUZ. Filiação: JOSE FERREIRA DA CRUZ e OTILIA FERREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
JORGE CORREIA DE ASSIS, 52 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: PEDRO GONCALVES DE ASSIS e MARIA DA LUZ CORREIA DE ASSIS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
JOSE TARNIOWY, 74 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: FELIX TARNIOWY e JOANA GUIS TARNIOWY. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
JUVENAL MELECH, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DEMETREO MELECH e GENOVEVA SCHIMANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
KRYSTYNA HACK, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEJALMO HACK. Filiação: LEON WOZNIAK e JULIA WOZNIAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
LAERCIO GUARINO, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO GUARINO e IRACI RIBEIRO GUARINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 11:20h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
LINEU FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: LEONI CRISTINA PEDRI FERREIRA. Filiação: ANTONIO CELSO FERREIRA e THAIS JULIANA TIMM FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
LUCINETE WLADIA GOMES BERTOLDO, 37 ano(s). Cônjuge: JOBSON JULIANO DA ROCHA. Filiação: CLAUDIO LUIZ BERTOLDO e LUCIVANIA WLADIA GOMES SALES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARCELINO DE JESUS, 81 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ALIETE CARVALHO DE JESUS. Filiação: DORVALINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARIA APARECIDA BONIFACIO PAVANELLI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS PAVANELLI. Filiação: JOSE BONIFACIO e APARECIDA DOCARMOP BONIFACIO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARIA DE MELLO GONCALVES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL SEBASTIAO GONCALVES. Filiação: EUGENIO CUSTODIO DE MELO e ANA MARIA SABINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARIA DOS ANJOS POLLI, 76 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: ANTONIO POLLI e MARIA ANA POLLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARIA LUCIA RAPOSO POMPEU SILVA, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DANIEL CARLOS POMPEU SILVA e BARBARA LAIS DOS SANTOS RAPOSO. Sepultamento: CREMATORIO JARDIM DA PAZ – FLORIANOPOLIS / SC, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARIA SATURNINA TAMBOSI, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOSE TAMBOSI. Filiação: JOAO SILVA DO ESPIRITO SANTO e SILVERIA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARIANA PANNO PIFFAR, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIOVANNI PIFFAR. Filiação: GIOVANNI PANNO e LIDIA CAPORICCIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 01/06/2026.
NEOMAR ANTONIO CORDOVA, 62 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: OROMAR ANTONIO CORDOVA e GLACI MINETTO CORDOVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
NEUSA PFAU CIPRIANO, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: WALDOMIRO ALBERTO CIPRIANO. Filiação: PAULO GUILHERME PFAU e OLINDA DO NASCIMENTO PFAU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
OCTAVIO FRANCISCO TAVARES, 88 ano(s). Profissão: DIGITADOR(A). Cônjuge: VALDA TAVARES. Filiação: FRANCISCO JACOB TAVARES e RICARDA SILVINA TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
PAULO CESAR DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: SELMA LEMOS FAUSTO DE SOUZA. Filiação: ALMEIDA ANICETO DE SOUZA e SILMA CANDIDO DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
ROGERIO PEREIRA MAIA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DINALVA GOMES DE SOUZA. Filiação: JOAO ROBERTO MAIA e TEREZA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
TERESINHA DECOLLIN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO MEBAEL MACHADO. Filiação: ANTONIO DECOLLIN e JOANNA DECOLLIN. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
TEREZA DA SILVA PRADO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORIDES DE LIMA PRADO. Filiação: HORACIO BARBOSA DA SILVA e ERMELINA SOARES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
VALDEVIR GABRIEL DA SILVA, 101 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JUDITH PEREIRA DA SILVA. Filiação: FERMINO GABRIEL DA SILVA e MARIA TEREZA CURCIO. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM PARAISO – PONTA GROSSA/PR, terça-feira, 2 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
VENINA APARECIDA NUNES SOARES, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEANDRO APARECIDO LAMARI. Filiação: LUIS CARLOS SOARES e LUZIA APARECIDA NUNES SOARES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FIGUEIRA PR, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
WALFRIDO VALERIO, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LOURDES VALERIO. Filiação: OSMIRO VALERIO e PRECILIANA VEIGA VALERIO. Sepultamento: CEMITERIO ROSLIRA – RIO NEGRO/PR, terça-feira, 2 de junho de 2026. Data do Falecimento: 01/06/2026.