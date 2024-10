Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (01)

ACIR SIRLEI SCHMIDT, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SOFIA POPOSKI SCHMIDT. Filiação: AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT e ROSA SCHMIDT. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAMIRANGUA – PR, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:00h.

ANDERSON CLEI LEONARDO, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO LEONARDO e IRENE LEONARDO. Sepultamento: MUNICIPAL DE JOINVILLE SC, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO BARBOZA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANDRE BARBOZA DA SILVA e ANGELICA BARBOZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 11:00h.

CARLOS GOMES DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: OVIDIA DOS SANTOS SOUZA. Filiação: ARMANDO GOMES DE SOUZA e RITA RESATO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 14:00h.

CONCEICAO APARECIDA AURELIANO, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: VITOR AURELIANO. Filiação: JOAO JOSE DE ABREU e JOSEFINA HONORATO DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 10:00h.

DABROSLAVA KANIAK, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE SCHEREPUSCO e ALEXANDRA SCHEREPUSCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

EDGAR NASCIMENTO, 76 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: OCTACILIO NASCIMENTO e MARIA ARACY NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:30h.

FERNANDO ROEDEL FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Cônjuge: OLINDA SCHABERT FERREIRA. Filiação: MARIO FERREIRA e ERCILIOA R FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 17:00h.

HELOISE RODRIGUES DE JESUS, 3 ano(s). Filiação: ALUILSONRODRIGUES DE JESUS e JULIANE DE LIMA MORAIS DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 1 de outubro de 2024.

HOLANDA MACIEL DE BAIRRO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO RODRIGUES DE BAIRRO. Filiação: PEDRO LAURIANO MACIEL e MARIA DE JESUS MACIEL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 1 de outubro de 2024.

IOLANDA SPREA SEZERINO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANTINHO SEVERIANO SEZERINO. Filiação: ANGELO SPREA e SILVIA DE BRITO SPREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:30h.

ISOLDE MARGARIDA PASKE, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WERNER PASKE. Filiação: ARNOLDO HEY e EMMA HEY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 15:00h.

JADIR RESTORFF, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOANA ROSA RESTORFF. Filiação: MARGARIDA RESTORFF. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 17:00h.

JESULINA DA APARECIDA FARIAS, 82 ano(s). Filiação: JOAO ELUTERIO FARIAS e SEBASTIANA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:00h.

JOAO EVANGELISTA CARLOS DE SALES, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LAIS BARBOSA DE SALES. Filiação: JOAO BATISTA CARLOS e MARIA DE SALES CARLOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 14:00h.

JOAO MARIA DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: CIPRIANO PIO DE OLIVEIRA e BENEDITA MARINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (01)

JOAO TADEU MARTINSKI, 85 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JULIA DE JESUS MARTINSKI. Filiação: JOAO MARTINSKI e LUCIA MARTINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 15:00h.

JOSE CARDOSO DO NASCIMENTO, 84 ano(s). Profissão: DESENHISTA PROJETISTA. Cônjuge: MARIA JOSE MONTEIRO DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL CARDOSO DO NASCIMENTO e MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 15:30h.

JOSE GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: MANOEL GONCALVES JUNIOR e MARIA LUCIA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 11:00h.

JULIA FIALLA STOCO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO STOCO. Filiação: PEDRO FIALLA e ANA FIALLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

LAZARA FERREIRA CORDEIRO, 88 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JOSE BORGES CORDEIRO. Filiação: BENEDITO PAULINO ESTACIO e BENEDITA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:30h.

LOURIVALDO JOSE JANUARIO, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLARICE MARLENA WARMLINO JANUARIO. Filiação: JOSE JANUARIO e PAULINA JANUARIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 17:00h.

LUCY IENTSCH CRUPZACKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO CRUPZACKI. Filiação: LEON IENTSCH e CANDIDA IENTSCH. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:30h.

LUIZ CARLOS SBRISSIA, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: URSULA MARLEI FISCHER SBRISSIA. Filiação: MARIO SBRISSIA e LEONOR CATITTA SBRISSIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 1 de outubro de 2024.

LUIZ HERLEY ROCHA CAXAMBU, 64 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: ROSECLEA RODRIGUES FARIAS. Filiação: AMADOR VIRGILIO CAXAMBU e ENY ROCHA CAXAMBU. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 13:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (01)

MARIA IRONI PEDROSO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO PINTO DA COSTA e LIDIA VIEIRA DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 10:00h.

MARINHA PEREIRA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: URIAS DIAS DOS SANTOS. Filiação: BENJAMIN PEREIRA DO CARMO e MARIA BARBARA DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:30h.

MARITANIA DE LOURDES RIBEIRO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO JOSE RIBEIRO e IRACEMA PRESTES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de outubro de 2024.

MARLENE DA SILVA SIMOES, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: AFONSO LOPES SIMOES e JANDIRA DA SILVA SIMOES. Sepultamento: PALMERINHA ARAUCARIA, terça-feira, 1 de outubro de 2024.

ODETE ONDINA ZEN, 66 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: ANTONIO ZEN e ONDINA MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:30h.

OLGA DE LIMA VIEIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORIVAL VAZ VIEIRA. Filiação: JOSE FRANCISCO DE LIMA e AURORA MENESES DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:00h.

PAULO EDUARDO PRAZERES MAGALHAES, 55 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: TATIANA ANDREIA PISTORI. Filiação: PAULO MAURITY DUARTE DE MAGALHAES e DILMA PRAZERES MAGALHAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 11:00h.

PAULO TUCZYNSKY, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: AMALIA TUCZYNSKY. Filiação: AVELINO TUCZYNSKY e ANA IETKA TUCZYNSKY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:30h.

ROSA BOMFIM, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLODOMIRO SILVA RIBEIRO FILHO. Filiação: FORTUNATO BOMFIM e NERCINDA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 14:00h.

ROSALINA VILMA CAMARGO BOSA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LUIZ ANTONIO BOSA. Filiação: WALDOMIRO CAMARGO e HILDA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 17:00h.

ROSELI FERREIRA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: NELSON LEONI NOWICKI. Filiação: LAZARO FERREIRA DA SILVA e ROSA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 10:30h.

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IDALINA PIRES DOS SANTOS. Filiação: INACIO ALVES DOS SANTOS e SEVERINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 12:00h.

SIRONI ANTONIO CAVAGNOLI, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ALFREDO CAVAGNOLI e HONORINA CAVAGNOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 18:30h.

TERESINHA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUEL TAVARES. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA e SEBASTIANA CANDIDA DE BARROS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 10:00h.

THEREZINHA MARGARIDA LIMA PIRES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO OSNI PIRES. Filiação: JOSE DE PAULA LIMA e MARIA DOLORES LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (01)