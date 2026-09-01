Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 01/09/2026

ALEKSANDER GONCALVES MACHADO DA SILVA, 31 ano(s). Filiação: BRUNO CESAR MACHADODA SILVA e JEANE GONCALVES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS, 39 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: VALDEVINO DOS SANTOS e JACIRA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
ANTONIO FERNANDO BENTO, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO SEBASTIAO BENTO e LIDIA DE OLIVEIRA BENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
DALVA GOBES DE CAMARGO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO PAES DE CAMARGO. Filiação: PASCOAL GOBES e GENOVEVA RIZIETI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
EDNEU ROBERTO BARBOSA, 63 ano(s). Profissão: MESTRE. Filiação: MANOEL JESUINO BARBOSA e JOVELINA DE ALMEIDA BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
EDSON LUIZ VIEIRA NOVAES, 65 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NELSI THIEL NOVAES. Filiação: OSVALDO VIEIRA NOVAES e MARIA EZILDA DE NOVAES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
EDVALDO MONTEIRO, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: LUIZ JOSE MONTEIRO e IRENE MONTEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
ELZA LIMA SANTOS PIMENTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AUGUSTO PIMENTA. Filiação: VALDOMIRO LIMA SANTOS e ILDAMIRA SCHIMERSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, segunda-feira, 31 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/08/2026.
JOAO FRANCISCO TIGRE, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ALFRINDO JOSE TIGRE e MARIA JOSE TIGRE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
JOAO MARIA BISPO DO AMARAL, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SEBASTIANA JOCENI CORDEIRO DO AMARAL. Filiação: ZEFERINO BISPO DO AMARAL e TEREZA ANTUNES LIMA DO AMARAL. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
JOSE MANOEL MARTINS, 80 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ANTONIO MANOEL MARTINS e LEOPOLDINA DA SILVA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
JOSE PLOSZAJ, 72 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: HENRYK PLOSZAJ e REGINA PLOSZAJ. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
JOSE VICENZI NETO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ERCIA FACHINI VICENZI. Filiação: LINO VICENZI e ESPERANCA VICENZI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
JOSEFA LOPES DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MANOEL JOSE DE SOUZA. Filiação: ANTONIO MARQUES ALVES e MARIA ROSA LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
JULIO CESAR FIORI, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LUIZ FERNANDO FIORI e MIRIAM IURCK FIORI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
LIDIA GORCZYCA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU GORCZYCA. Filiação: JOAO WONSOWICZ e GENOVEVA WONSOWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 31/08/2026.
LUIS CASTORINO ORTIZ, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARGARIDA DA SILVA. Filiação: TEODORO CANDIDO ORTIZ e MARIA DORCILENA ORTIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
LUIZ CARLOS PATEK, 66 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: ALBINO PATEK e BALBINA PATEK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MAFALDA IDALINA CARON, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MARCELINO CARON e OLIVA FRASON CARON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
MANOEL FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: APARECIDA GIMENES FERREIRA. Filiação: JORGE EDUARDO FERNANDES e MARIA CATARINA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 2 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
MARCILIA BRASILIA DO ESPIRITO SANTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EROIDES QUINTILIANO DE RAMOS. Filiação: EMILIANO RIBEIRO DOS SANTOS e DAVINA MARIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
MARIA CECILIA DE ARAUJO GOMES, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDUARDO GOMES. Filiação: FREDERICO MARQUES DE ARAUJO e MARINA RIBEIRO DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
MARIA DA LUZ SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CORDEIRO DA SILVA e CRISTINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
MARIA DE LOURDES QUERINO DO NASCIMENTO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VADISLAU QUERINO DO NASCIMENTO. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e EOZELIA BUENO DA ROSA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
MARIA HELENA ALVES PEREIRA HENRIQUE OEREIRA, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAQUIM HENRIQUE PEREIRA. Filiação: NAO CONSTA e GERALDA ALVES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
MARINA PINHEIRO ERN, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VIRGILIO GOMES PINHEIRO e MARIA RODINE PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
MARLI GRANDO, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: AMADEU ERNESTO GRANDO e TEREZA DALPONT GRANDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
NELSON BUGALSKI, 64 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: JURANDIR NELSON BUGALSKI e MARLENE BUGALSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
NEUSA MENDES ROCHA, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: OSVALDO FIRMINO ROCHA. Filiação: SEVERO CLARO DOS SANTOS e PERCILIANA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
ODAIR JOSE GNATTA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO GNATTA e MARIA ELZA BASTOS GNATTA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
PASCHOA POGGERE CORBANI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILARIO CORBANI. Filiação: FERRUCIO POGGERE e ANTONIA POGGERE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
PATRICIA WARZENSAKY GOTTARDO BALESTRIN, 40 ano(s). Cônjuge: EDER BALESTRIN. Filiação: ODACIR GOTTORDO e ZENILDA MARLI WARZENSAKY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 31/08/2026.
ROSE MARIE GONCALVES DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO GONCALVES DOS SANTOS e JOAQUINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
RUBENS UHLMANN, 83 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: SANDRA REGINA CHIESORIN UHLMANN. Filiação: WILLYBALDO FREDERICO UHLMANN e ALIDA ZELMA UHMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
SANTINO DE SOUZA BIORA, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE JESUS SANTOS BIORA. Filiação: ANGELO BIORA e FRANCISCA THEODORA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
SEBASTIANA AUGUSTA LOPES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MONTEIRO e MARIA AUGUSTA MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
SEBASTIANA DE LIMA PEDRO, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE CALIXTO DE LIMA e MARIA DE LOURDES MIRANDA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 1 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 31/08/2026.
SEBASTIANA FIRMINA RIBEIRO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM FLAUZINO RIBEIRO. Filiação: JERONIMA FIRMINA DE JESUS e JERONIMA FIRMINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
SOELI ENGROFF, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: EWALDO ENGROFF e CECILIA SCHEUER ENGROFF. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/09/2026.
SONIA MARIA POLAK, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ARTHUR POLAK e SOPHIA SCHWANKA POLAK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
TADAO SATO, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SHUMIE SATO. Filiação: UNZIRO SATO e SIMA SATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
VALDECI RIBEIRO DE ARAUJO, 68 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO e DOLORES MARIA JOSE DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
VALDOMNIRO FAGGION, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ERCULE JOAO FAGGION e DAVIDA FAGGION. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 1 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.