Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 01/04/2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

AIRTON DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: MARIO DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE CONSELHEIRO MAIRINCK – PR, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 17:00h.

ALZIRA FERREIRA VIANA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LUCIO VIANA. Filiação: NORBERTO FERREIRA e MARIA DE JESUS FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 09:00h.

ANA HAVRELHUK, 85 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: CONSTANTE HAVRELHUK e TECLA HLENKA HAVRELHUK. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 1 de abril de 2025.

APARICIO MATTOS ROCHA, 88 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: FATIMA DE SALLES ROCHA. Filiação: JOSE ROCHA e GRAZIELA MATTOS DA ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 17:00h.

CECILIA RAMALHO DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA e MARIANA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 16:00h.

CLARINDA MARIA DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DANTAS DA SILVA. Filiação: BELARMINO DA SILVA e MARIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 16:30h.

CLAUDECI CHUCHAJA BORGES, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDNILSON JOSE BORGES. Filiação: AUGUSTO CHUCHAJA e ROMALINA CHUCHAJA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 16:00h.

CONCEICAO APARECIDA DUTRA DOMINGOS, 88 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE DE JESUS ASSUNCAO. Filiação: JOAO BATISTA DUTRA e OLIVIA BENEDITA AFONSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 09:30h.

EMANUEL MATIAS, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE MATIAS e VERA LUCIA MATIAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 16:00h.

EURICO BONASSOLI, 80 ano(s). Cônjuge: IVONE DA SILVA BONASSOLI. Filiação: GARIBALDI BONASSOLI e LEONOR BONASSOLI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

FERNANDO SICURO, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: VERA LUCIA GERMANO SICURO. Filiação: LAURO SICURO e REGINA DOS REIS SICURO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

GABRIEL KALEB DEUS DE TOLEDO, 12 ano(s). Filiação: VALDINEI SILVA DE TOLEDO e RAFAELA PRISCILA DE DEUS TOLEDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 11:00h.

HUMBERTO CICCARINO FILHO, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIZA FRANCO LEITE CICCARINO. Filiação: HUMBERTO CICCARINO e ZULMEIA CHUEIRI CICCARINO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 14:00h.

IRACI NILA FERREIRA MIANES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO PEDRO FERRIERA e NILA LUIZA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 10:00h.

ISABELLA KAUANE GODOI, 18 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: THIAGO COUTINHO DA VEIGA e JOSENILZA GODOI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 1 de abril de 2025.

IVETE MARIA DO ROCIO LISSA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR LISSA. Filiação: ANTONIO ROHBACHER e HELENA LUIZA SINGER ROHRBACHER. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, segunda-feira, 31 de março de 2025.

JOAO DE SOUSA ALBINO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA NADIR FURGHESTI ALBINO. Filiação: JOAO ALBINO e ALCIDES DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de abril de 2025 às 09:00h.

JOSE DROBOT NETO, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA CLETO DE FARIA DROBOT. Filiação: RICARDO FELIPE DROBOT e MARIA APRECIDA DROBOT. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 1 de abril de 2025.

LENORA DE ANDRADE TRINGALI, 66 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ALESSIO MARIOTTI TRINGALI. Filiação: EROS DE ANDRADE e NEIVA FONSECA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 17:00h.

LENY MARLENE MATTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARLINDO MATTOS e LEONILDA ANDRADE MATTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 15:00h.

LEONOR GONCALVES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES AUGUSTO DOS SANTOS. Filiação: JOSE DOMINGOS GONCALVES e MARIA LOURENCO GONCALVES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 09:00h.

LYGIA MINELLA CAETANO, 28 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERREIRA CAETANO e MARIA JOSE MINELLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 11:00h.

MARCIA MARIA COTOVICZ DE MATTOS, 56 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ADEMAR DE MATTOS. Filiação: PEDRO COTOVICZ e MARIA DUDA COTOVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 11:30h.

MARCIO MEIER, 43 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: DIRCE MEIER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 17:00h.

MARIA APARECIDA BERTACI DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO BERTACI e SANTANA NEEU BERTACI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 1 de abril de 2025 às 09:30h.

MARIA AUGUSTA DIAS DA ROCHA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO CARLOS DA ROCHA. Filiação: FREDOLINO DIAS e NAZIRA GONCALVES DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA JOSE DE SOUZA PIRON, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CAPISTRANO NETO. Filiação: MIGUEL CAPISTRANO DE SOUZA e MARIA ANA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO A DEFINIR, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

MARIA LOPES PASCNUKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDR PASCNUKI. Filiação: CIRILO CANDIDO LOPES e ALZIRA GOMES DE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 17:00h.

MARIA ZONAIDE CAMPOS BORTOLETTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL PRESTES BORTOLETTO. Filiação: BENEDITO CAMPOS BORTOLETTO e MARIA LEMOS CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

MARTA OLIVEIRA DA SILVA, 79 ano(s). Filiação: APOLONIO ALVES DE OLIVEIRA e TEODORA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 16:00h.

NATANAEL RODRIGUES BASILIO, 49 ano(s). Filiação: JOAO DO CARMO BASILIO e HERCELY RODRIGUES BASILIO. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 1 de abril de 2025.

NEUSA GERMANO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DANIEL GERMANO e MARCELINA ADAO RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 16:30h.

NILCEIA ANDRETA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATTILIO ANDRETA e ADILES PAIXAO ANDRETA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 1 de abril de 2025 às 13:00h.

ORIDIO MARTINS, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA BENTA CHAGAS MARTINS. Filiação: ANTONIO ROSARIO MARTINS e ANA INGLES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 12:00h.

REINALDO JOUCOSKI, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUCI JOUCOSKI. Filiação: ESTEFANO JOUCOSKI e HELENA JOUCOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 15:00h.

ROSEMARI LEITE, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HONORIO LEITE e AURORA MARIA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 09:00h.

SONIA REGINA MOTA DE SOUZA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO LEITAO SILVA. Filiação: GESUINO DOMINGOS DE SOUZA e MARIA MOTA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de abril de 2025 às 13:00h.

SUSANA DA COSTA FERREIRA, 79 ano(s). Filiação: CARLOS FRANCO FERREIRA DA COSTA e RACHEL FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 1 de abril de 2025 às 15:30h.

THAISE CRISTINE LENHARDT POZZOBON, 27 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WAGNER POZZOBON e PATRICIA CRISTINA LENHARDT. Sepultamento: CEMITÉRIO LAGOINHA (TIJUCAS DO SUL), terça-feira, 1 de abril de 2025 às 09:30h.

YOSHIE ABE, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AKIRA ABE e ALICE UNE ABE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de abril de 2025.