Falecimentos em Curitiba: Obituário desta terça (17/02)

ANA MARIA TEIXEIRA DE MORAES, 78 ano(s). Filiação: CESAR DE ASSIS TEIXEIRA e ANGELA DE ASSIS TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
EDISON LUIZ MARTINS, 58 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: GODOFREDO MARTINS e ANALIA BARBOSA MARTINS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 16/02/2026.
EVA THEREZINHA BRASIL FARIAS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THEODORO JAQUES FARIAS. Filiação: SADY BRASIL e FRANCISCA RAMOS BRASIL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
HERCILIA BATISTA DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AVELINO BATISTA DE OLIVEIRA e SILVALINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
JACKSON BARBOSA FARIAS, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SIRLEI BARBOSA FARIAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 16/02/2026.
JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: NIVALDO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA PORFIRIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
JUDITH ALVES DE LIMA, 69 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ARGEMIRO ALVES DA SILVA e ANTONIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
LUIS CARLOS FURMAN, 60 ano(s). Profissão: LETRISTA. Filiação: ESTANISLAU FURMAN e MARIA IRACEMA FURMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
OSCAR LUIZ SCHISSI ADAMY, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OLAVO MEIRA ADAMY e MERCEDES SCHISSI ADAMY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
REGINA AKEMI UTIME, 67 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: KANA OSHIRO e TOMI OSHIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
REGINALDO SINISK, 87 ano(s). Cônjuge: BERNADETH DE LURDES SCHUEDA SINISK. Filiação: ALEXANDRE SINISK e ENDOINA DE JESUS SINISK. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 17/02/2026.
RITA UMBILINA SOARES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SOARES DE SOUZA. Filiação: JOSE BORGES DE CARVALHO e ANA UMBILINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/02/2026.
ROBERTO BERGONZINE DA COSTA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE ANTONIO DA COSTA e LUIZA IGNES BERGONZINE COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
ROSALINA CORDEIRO, 74 ano(s). Filiação: SEBASTIAO CORDEIRO e MARIA ESCOLASTICA FLORIANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
SILVIO FANTINATTO, 88 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: IRENE DO CARMO FANTINATTO. Filiação: PEDRO FANTINATTO e ANNA MANIKA FANTINATTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/02/2026.
VITORINO BATISTA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO AJUSTADOR. Filiação: FRANCISCO BATISTA e MARIA FRANGOSO BATISTA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 17/02/2026.
WAGNER DOS SANTOS OSORIO, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE VILMAR OSORIO e SIRLENE MARIA DOS SANTOS OSORIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/02/2026.