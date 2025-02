Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (7)

AMALIA GERMANO DE CAMARGO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO FERNANDO BITTENCOURT DE CAMARGO. Filiação: ELY AZAMBUJA GERMANO e MARIA OLYMPIA DE AZAMBUJA GERMANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

AMILTON STELLE, 72 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: OTTO FRANCISCO STELLE e ALBERTINA VIEIRA STELLE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 13:00h.

ANA PEREIRA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MILTON DA SILVA. Filiação: LORIVAL PEREIRA DA COSTA e ALCEDINA CARMONIA DE MATOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 9 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

ARI GONCALVES DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: JOSE DE LIMA e ILDA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

BENEDITO SILVEIRA BARBOSA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZA DA TRINDADE. Filiação: JOSE SILVERIO BARBOSA e BENEDITA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

BRUNO DOROCZY, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARINA ZOTTO DOROCZY (FALECIDA). Filiação: JULIO DOROCZY e ANNA DOROCZY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

BRUNO PINHO NOGUEIRA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSINHA BAPTISTA DA LUZ NOGUEIRA. Filiação: JOAO PINHO NOGUEIRA e ANTONIA MARTINS MERLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

CELSO FINAU, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO FINAU e ALZIRA KRUSKEWSKI BUENO FINAU. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

DALTON RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL RODRIGUES e IRACI RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 10:30h.

DONIVAL GOMES DE SOUZA, 30 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: DAVID GOMES DFE SOUZA e MAGALI FERNANDES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

EUNICE BETTEGA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON BETTEGA. Filiação: ANTONIO BATISTA CHAVES e ZULMIRA FULGENCIO CHAVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

FRANCISCO MARCHINI, 99 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Cônjuge: MARIA PERES MARCHINI. Filiação: SERGIO MARCHINI e ROSA LEONANGELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

FRANCISCO PRESTES DE CAMARGO, 83 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO DE CAMARGO. Filiação: MIGUEL MAGNO DE CAMARGO e EUTALIA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

GENI TERESINHA DA ROSA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI MACHADO. Filiação: MARIA IRACEMA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 8 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

GERMANO VALENCA MONTEIRO NETO, 41 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: GERMANO VALENCA MONTEIRO JUNIOR e SANDRA SIMOES VALENCA MONTEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

GLAUCIA MACHADO DE MIRANDA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ALTAVIR MACHADO DE MIRANDA e MARGARIDA CLARA DE MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

GLEDYSON DIEGO DE CAMARGO GREGORIO, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLEITON SEIXAS GREGORIO e MISLAINE DE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 13:00h.

GUSTAVO DE ANDRADE RIBOVSKI, 20 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: EDISON JOSE RIBOVSKI e MARISA ANTUNES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

HEITOR SEVIERI, 96 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NEUZA ESTEVES SEVIERI. Filiação: PEDRO SEVIERI e LUZIA BONETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 14:30h.

JAIR NICKEL, 71 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARIA SUELI RAKSA NICKEL. Filiação: ATTILIO NICKEL e LEONILDA DECONTO NICKEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JENIFFER DE ABREU, 40 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: ISRAEL LINHARES DA SILVA. Filiação: NAO CONSTA e ANGELA MARIA DE ABREU. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

JOAO ROSA, 93 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES CAMARGO ROSA. Filiação: JOAO ROSA e MARIA JOANA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

JOSE BATISTA WALTER, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSVALDO BATISTA WALTER e TEREZINHA KALESKI WALTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 09:30h.

JOSE LEAL DA CRUZ, 3 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: JONE CARVALHO DA CRUZ e SHARA ALICE LEAL BATISTA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025.

JOSE MATHIAS FILHO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JANETE MILITAO DE CARVALHO MATHIAS. Filiação: JOSE MATHIAS e CATHARINA MELLO MATHIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025.

JOSOEL ALVES DE BORBA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OSVALDO ALVES DE BORBA e MARIA ALVES DA VEIGA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

JUVENAL LUIZ DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO LUZ DOS SANTOS e MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 13:00h.

LACIR CARVALHO PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE PEREIRA e PEDRA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

LAVINIA PIERROTI DE ALMEIDA, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: PETERSON SILVA DE ALMEIDA e JESSICA KALANE PIERROTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

LEONARDO BAUER, 26 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: EDUARDO FREDERICO BAUER e ROSELIN SCHNEIDER BAUER. Sepultamento: CEMITÉRIO DE MOEMA (ITAIOPOLIS SC), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

LEONIR BARBOZA, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LUZINETE DOS SANTOS. Filiação: JOAO BARBOZA e TEREZA MOUREIRA BARBOZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

LIDIA SLUSARZ AMADIGI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIDIA SLUSARZ AMADIGI. Filiação: AUGUSTO SLUSARZ e LEONORA SLUSARZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

LIDIO DIVENSI, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: IDA ZANIVAN DIVENSI. Filiação: OLINDO DIVENSI e IZENA DAGA DIVENSI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

LUIZA MENDES MATOS, 9 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ROBSON DA SILVA MATOS e PATRICIA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES ALVES e EMILIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

MARIA LEAL DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JOANIDE NILTON DOS SANTOS. Filiação: MARCELINO BATISTA DE LIMA e TIBURCIA LEAL DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

MIGUEL FLORENCIO GOUVEIA, 61 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOSE FLORENCIO GOUVEIA SOBRINHO e ANA PEREIRA GOUVEIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

OLIVIA KEPPE DE MOURA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PAZ DE MOURA ( FALECIDO). Filiação: JOSE KEPPE e JOSEPHA LEAL DOS SANTOS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

PAULA NECKEL FERREIRA DA SILVA, 27 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SERGIO FERREIRA DA SILVA e SILVANA TEREZINHA RECKEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

PAULO CESAR PEREIRA DE MENEZES, 52 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: LUCIANE DE JESUS TEIXEIRA. Filiação: ERONI BRUM DE MENEZES e IRENE PEREIRA DE MENEZES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

PEDRO PITARCH FORCADELL, 80 ano(s). Cônjuge: ARILDA MARIA SBRISSIA FORCACELL. Filiação: SIMEON PITARCH PUIGNAU e NATIVIDADE FORCADELL MATAMOROS DE PITARCH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

RAFAEL VINICIUS PEREIRA DE SOUZA, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA e ROSILDA MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

REACILVA LIMA DO AMARAL, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AVELINO RODRIGUES DO AMARAL e SEBASTIANA LIMA DO AMARAL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BARRACÃO – PR, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

RODOLFO TSUPAL, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RUDOLFO CUPAL e MARIE CUPAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 13:00h.

SEBASTIAO DIAS DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Filiação: CYPRIANO DIAS DE OLIVEIRA e AMELIA TERCISA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

SILVANA FAGUNDES DE ARAUJO, 53 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: CARLOS GARCIA. Filiação: JOAO CARDOSO DE ARAUJO e TEREZA DAS GRACAS FAGUNDES DE ARAUJO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

TARCILIA DO NASCIMENTO KATSURAGI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO KATSURAGI. Filiação: ANTONIO DO NASCIMENTO e MARIA JOSE DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

YAEKA YAMANE, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIKIO YAMANE (FALECIDO). Filiação: TSUNEMASSA YAMAMOTO e HARUE YAMAMOTO. Sepultamento: CEMITERIO SAUDADE – BIRIGUI / SP, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025.

ZELIA CARMEN SZTOLTZ, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO SZTOLTZ e BRUNILDA GORSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:30h.

