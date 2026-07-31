Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 31/07/2026

ACACIO DOMINGOS DO NASCIMENTO, 95 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LINFONCINA DA SILVA NASCIMENTO. Filiação: MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO e BARBARA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
AIRTON CZARNESKI, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ROSELI TERESINHA RIBEIRO CZARNESKI. Filiação: TIMOTEO CZARNESKI e NAIR FERNANDES CZARNESKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
ALMIR CARVALHO, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Filiação: AMILTON CARVALHO e MELITA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
CASEMIRA ADAMSKI VILLAPOL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VILLAPOL ARROYO. Filiação: ESTANISLAU ADAMSKI e SOPHIA ADAMSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
CLAUDIO MELNIK, 83 ano(s). Filiação: BASILIO MELNIK e GENEFA MELNIK. Sepultamento: M. CORREGO FUNDO, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
CRICELI LUCZYSZYN WOLSKI, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BELMIRO WOLSKI. Filiação: ANTONIO LUCZYSYN WOLSKI e VITORIA GONDEK LUCZYZYN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
DALVA MARANHO NOGUEIRA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DANTE FOGANHOLE MARANHO e ROSA SIMIONI MARANHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
DENER TEIXEIRA DOS SANTOS, 37 ano(s). Filiação: ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS e SONIA BATISTA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
DIRCE DAILY BILEK, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ZEFERINO BILEK. Filiação: ATHANAGILDO ALVES DOS SANTOS e ITALINA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
DIRCEU GRUBA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DA SILVA GRUBA. Filiação: WALDOMIRO JOSE GRUBA e LUCIA SCHANDLER GRUBA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
DJALMA ANTONIO CENEDESI, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DECIO CENEDESI e GESSI MARTINS CENEDESI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
EDER DO NASCIMENTO CARLOS, 51 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IZABEL DE ALIZANDRA CARIOLATO. Filiação: JOAO CARLOS e LUCI DO NASCIMENTO CARLOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
ERASMA DE MELO OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JACINTHO DE ARAUJO. Filiação: ANTONIO FABIANO DE MELO e JULIETA PEDRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
EUDALICE GONCALVES DALEXANDRE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DALEXANDRE. Filiação: JOAO GONCALVES e MARIA RIONI GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
FERNANDA GOMES AFONSO, 30 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VALMIR RAMOS AFONSO. Filiação: JOE JOEL GOMES DAS NEVES e IZABEL SAWCZUK DAS NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
FRANCISCA SCHNEIDER, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO SCHNEIDER. Filiação: CLEMENTINO MARTINS e ANTONIA WESSOLOWISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
IRACI CARDOSO JACINTO, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO CADOSO DE LIMA e SEBASTIANA EDWIRGES DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JACLEIA FATIMA DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GERALDO DOS SANTOS e MARIA MADALENA MARMITT. Sepultamento: CREMATÓRIO PASSO FUNDO, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JAIR HARTMANN, 66 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: LEOZILDA DE ALMEIDA GOMES HARTMANN. Filiação: GERMANO HARTMANN e ELVIRA PEREIRA HARTMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JOAO CARLOS DA ROCHA RIBEIRO, 79 ano(s). Filiação: FRANCISCO VALENTE RIBEIRO e MARIA DA ROCHA MARCELINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JOSE ALBERTO DE CAMPOS, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELANE TOPPEL DE CAMPOS. Filiação: ALBERTO JOAQUIM DE CAMPOS e ARLETTE DE CAMPOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JOSE ALVES DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANSCISCO ALVES DA COSTA e MARIA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JOSE ALVES DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA IZABEL DA SILVA SOUZA. Filiação: ANTONIO ALVES DE SOUZA e LOURDES OLEGARIO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JOSE BURDA, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAQUIM BURDA e TEREZA BURDA. Sepultamento: ARAUCARIA/PR, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
LOURDES MAGDALENA CAPELLARI, 90 ano(s). Filiação: JOCONDO CAPELLARI e LUCIA LORENZETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
LUIZ RODRIGUES DOURADO, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SUZANA TAIOQUI DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DOURADO e JOSEFINA FERREIRA DA ROSA DOURADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
MARCOS CESAR ALVES DE MELLO, 60 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE ALVES DE MELLO e JOVIR ALVES DE MELLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
MARIA DA CONCEICAO XAVIER ROCHA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Cônjuge: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA. Filiação: BENEDITO RODRIGUES XAVIER e MARIA ALVES CORDEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
MARIA DE FATIMA SILVA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
MARIA DE LOURDES PARODI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO DEICHDAL. Filiação: JOSE PARODI e MARIA DA CONCEICAO PARODI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
MARIA GRACITTA JACOMEL MENDES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BERNARDINO MENDES FILHO. Filiação: MATHIAS JACOMEL e CLAUDIA FUMAGALLI JACOMEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
MARIA IRENE PERREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDEMAR CARLOS PERREIRA e LURDES CHELES PERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
MARIA PRESTES DAS NEVES, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ANTONIO FERREIRA PRESTES e BERBERINA PRESTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/07/2026.
NANCI DE FATIMA CARNEIRO SAMPAIO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VANIR LEITE SAMPAIO. Filiação: CASTURINO ALBERONI CARNEIRO e ZELIA BUENO CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
NILSON PEDRINHO BOSI, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NELSON JOSE BOSI e GENTILIA SUTTIER BOSI. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
NOEMIA CAMARGO GONCALVES PINTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SILVA CAMARGO e GABRIELLA FRANCISCA DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
OTTILIA SPISILA NADOLNY, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROQUE SPISILA e VICTORIA SLUGA SPISILA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
SIBILA LOPES PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERTOLDO MARCHIORO. Filiação: ERNA MEYER LOPES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
SUZANA THEREZA PINHEIRO MARTINS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEY CALDAS MARTINS e THEREZINHA DE JESUS PINHEIRO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
TEREZA PAULUK, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE PAULUK e MADALENA PAULUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
THEREZINHA ESTEPHANIA PEIXOTO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANA ESTEPHANIA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
VALDIR NEI KOCHEWSKI, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RUTE MILANI KOCHEWSKI. Filiação: WLADEMIRO KOCHEWSKI e EDLA CUNHA KOSCHEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
WILSON DE FREITAS, 75 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LUIZ DE FREITAS e MARGARIDA DE FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/07/2026.