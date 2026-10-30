Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 30/10/2026

AGOSTINHO JOSE MOREIRA, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SOELY MARIA ZARATH MOREIRA. Filiação: JOSE MELCHIADES MOREIRA e LAZARA LOPES MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
AMARILDO CHARNESKI, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ORESTES CHARNESKI e BERNADETE MATILDE CHARNESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ANA CECILIA BONALDI DE ARRUDA, 41 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: JOAO GABRIEL BONALDI DE ARRUDA. Filiação: RONALDO CESAR TRINDADE e ANA BEATRIZ FALCE BONALDI TRINDADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 30/10/2026.
ANA RITA GARCIA, 53 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: RODRIGO FRANCISCO ROSA. Filiação: OSVALDO BENTO GARCIA e ANITA MACHADO GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ANTONIO BARBOSA BUENO, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE DIVAL BARBOSA BUENO e MARIA JOSE MACIEL BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ANTONIO LUIZ KMIECIK, 77 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TEREZA DOS SANTOS KMIECIK. Filiação: INACIO KMIECIK e STANZUAVA KMIECIK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DAS DORES, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
BENEDITA DA SILVA ROCHA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SEBASTIAO ROCHA. Filiação: BENEDITO PEDRO DA SILVA e ALVARINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
CARLOS AUGUSTO MOREIRA, 95 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: SALY MARIA B MOREIRA. Filiação: CARLOS ESTRELLA MOREIRA e VERONICA BAGGIO MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
DILMA DE SOUSA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CORNELIO SILVINO DE SOUSA e MARIA DE LOURDES DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
EUNICE SARTORI POLAK, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDO POLAK. Filiação: JOSE SARTORI e MARIA DA LUZ SARTORI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 30 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 29/10/2026.
FRANCISCO DOS SANTOS ROSA, 90 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: VALI MARIA RENCKER DA ROSA. Filiação: LEODORO RIBEIRO DA ROSA e OTILIA BELO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
GABRIEL VINNICIOS DOS SANTOS, 22 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ELOIR DOS SANTOS e SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
GESSE PEDRO DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA e MARIA TEONILA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
GUIOMAR MARIA DA SILVA DE FRANCA, 65 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAO DANTAS DA SILVA e TERESINHA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA TEIXEIRA, 25 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: UBIRATAN ROSA TEIXEIRA e SANDRA DE FATIMA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ISABEL MARIA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ODILON JOAQUIM DA SILVA e MARIA GUILHERMINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
JOAO KINAL CARVALHO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SALVADOR CARVALHO e MARIA KINAL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
JOAO PINTO JUNIOR, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO PINTO e PALMIRA NALIFICO PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
JOCELI DE SOUZA MACHADO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GENEZIO PEREIRA MACHADO e JURACI DE SOUZA MATTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
JOSE CORREIA, 81 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOCELIN CORREIA e ROSA MACIEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
JUDITE DO CARMO ALVES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ALVES e ANNA DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
JURANDIR SOSNOVSKI, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE SOSNOVSKI e ANITA WAGNER SOSNOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
LEO VINNICIUS LOPEZ DE JESUS, 26 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: RONALDO MIGUEL DE JESUS e MARIUZA LOPEZ PEGO DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
LUIZ FERNANDO NOGAROLLI, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) FLORESTAL. Filiação: ROSARIO NATAL NOGAROLLI e ANGELA ERCOLE NOGAROLLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 30 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 29/10/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO GONCALVES DA SILVA. Filiação: AGENOR BENEDITO DA CUNHA e BELTHIRA FERRAZ DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
MARIA GENIL DE BRITO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO CONRADO BRITO e MARIA DIAS LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
MARILDA VERNIZE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONALDO MORSELI VERNIZE. Filiação: ERNESTO GODOY MARTINS e OTILIA GODOY MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 30 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 29/10/2026.
MARIO WILSON CUMIN, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FIORINDO ANTONIO CUMIN e SELENE COMPARIN CUMIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 30 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 29/10/2026.
MARLENE DO ROCIO MAYER DA CRUZ, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PAULO DE ALMEIDA. Filiação: JAIR DA CRUZ e TEREZINHA DE JESUS MAYER DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
MARLENE MARIANO, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AFONSO MARIANO e MERCEDES VIEIRA MARIANO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ODAIR DO ROCIO DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: ISABEL CRISTINA GEIB DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA e MARIA OLINDA DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ODILON LUIZ FORMIGHIERI, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARLI TEREZINHA DA SILVA. Filiação: EURIDES CEZARIO FORMIGHIERI e NEUZA FERRAZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ONDINA DE ALMEIDA LEMES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LEMES e SEBASTIANA DE ALMEIDA LEMES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
PAULO CEZAR PEREIRA GRUBER, 79 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: TANIA MARIASCHUCHOVSKY. Filiação: CAIO AMARAL GRUBER e JOANITA BRANCO PEREIRA GRUBER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
PAULO GONCALVES FILHO, 59 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: PAULO GONCALVES e MARTA URBANO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
PEDRO FIDELIS, 68 ano(s). Filiação: SEBASTIAO FIDELIS e BENVINDA DE AZEVEDO FIDELIS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
RENI PERDONSINI, 92 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE PERDONSINI e JOSEPHINA PERDONSINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
RONALDO MANOEL, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO LUIS MANOEL e LUIZA EUGENIO MANOEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
RUTH ANISIA NOGUEIRA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: PEDRO ROSALINO NOGUEIRA e ANISIA PINTO NOGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
SIRLEI DA SILVA CORREA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARCOS DA SILVA CORREA. Filiação: ANTONIO CLARO DA SILVA e MARIA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, sexta-feira, 30 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 29/10/2026.
SOLANGE IDALINA PACKER RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARGARIDA PACKER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MATELANDIA, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 29/10/2026.
TEREZA FARIAS MACHADO, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE MACHADO. Filiação: EURIDES FARIAS e LEONOR PACHECO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
VALTER FERRAZ DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JUSSARA DE FREITAS FERRAZ. Filiação: HORACIS FERRAZ DE OLIVEIRA e GUILHERMINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
VERA LUCIA FRANCA PIGOZZI, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CELSO PIGOZZI. Filiação: ANTONIO ELIAS FRANCA NETO e OZELITA DE OLIVEIRA FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
VILES DOS SANTOS, 74 ano(s). Cônjuge: ELENA CARDOSO DOS SANTOS. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e FLORIPA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 29/10/2026.
VILMA DOS SANTOS BARBOSA, 92 ano(s). Cônjuge: LEONARDO BARBOSA. Filiação: LAURO ALVES DOS SANTOS e CECILIA OLGA ZEDROYEWSKI SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.