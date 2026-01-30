Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (30/01)
ALAIDE ALVES DOS SANTOS, 89 ano(s). Filiação: CLODORICO ALVES DA VEIGA e LEONOR ALVES PRESTES VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
BOHDAN SAWCZUK, 77 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFRA-ESTRUTURA. Cônjuge: ALAIZ DAS GRACAS MAINARDES SAWCZUK. Filiação: MIKOLAJ SAWCZUK e ANTONINA SAWCZUK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
CLEDINE MARGARETE MONTINI, 60 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: SEBASTIAO MONTINI e ADELIA SALATA MONTINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
CLEITON JHONATAN MARQUES DE LIMA, 28 ano(s). Filiação: CESAR ALVES DE LIMA e MICHELLI MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
DELIRIO COPETTI, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: HUMBERTO COPETTI e MILITA BRAND COPETTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ELOI BUHLER, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALBERTO BUHLER e NEUZA MEROTTO BUHLER. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRATI, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
ERALDO SANTOS COSTA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CICERO CASSIMIRO COSTA e GEDALVA SANTOS COSTA. Sepultamento: CEMITÉRIO SAUDADE, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
EUSEBIO NATAL PROCOPIO LEMES, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Cônjuge: JURANDI DE FATIMA LIMA. Filiação: ASTROGILDO VARGAS DE LEMES e ALBERTINA PROCOPIO LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
GUSTAVO VINICIUS PICCININ, 43 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARCIA REGINA AMARAL ALVES. Filiação: DIMAS JORGE PICCININ e CLARICE DA LUZ PICCININ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
IVONETE ALFERES BARCELOS FALARZ, 64 ano(s). Cônjuge: JOAO LUIZ FALARZ. Filiação: ANTONIO LEANDRO BARCELOS e TEREZA ALFERES BARCELOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
JEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: VALDOMIRO MACHADO DA SILVA e ANDREIA BORGES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JOAO ANTONIO GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: AMANTINO GONCALVES DE PAULA e MARIA DA LUZ PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JOSE APARECIDO FERREIRA DE CARVALHO, 93 ano(s). Cônjuge: MARIA FERREIRA DE CARVALHO. Filiação: OSVALDO FERREIRA DE CARVALHO e MARIA DA GLORIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JOSE HILARIO CORREIA, 92 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA LUZIENE FELINTO CORREIA. Filiação: JOSE HILARIO FILHO e PAULINA CORREIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JOSE PYTLAK, 65 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: CASEMIRO PYTLAK e ELZA WEDRMANN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
JOSENIA DE QUADROS DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: GENTIL LUIZ DA SILVA. Filiação: PEDRO COSTA DE QUADROS e LEONORA GOMES DE QUADROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
LEONARDO SALVADOR DOS SANTOS, 17 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: RICARDO SALVADOR RAMALHO e VANESSA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
MANOEL ALBERTO, 91 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CLARINHA ORSI MARTINS ALBERTO. Filiação: ANTONIO ALBERTO e JOSEPHA ALBERTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
MARCELO EDUARDO DZIOBA, 47 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Filiação: VALDOMIRO DZIOBA e DIVONETECAMARGO DZIOBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
MARIA DOLORES VAZ DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SADI VAZ DA SILVA. Filiação: ANTONIO DE RAMOS e IGNEZ DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
MARIA OLINDA AMORIN PEREIRA DA SILVA, 63 ano(s). Cônjuge: ANDERSON PEREIRA DA SILVA. Filiação: LAURO AMORIN e IEDA VIEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
MARLIZE APARECIDA TOIGO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO AUGUSTO TOIGO e YVONE TEDESCO TOIGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
NOEMIA GONÇALVES PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
TADEU SZYMANSKI, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LADISLAU SZYMANSKI e ANA WRUBIEWSKI SZYMANSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 29/01/2026.
VANDA TYSKAS FERREIRA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITALIS TYSKAS e ALIDIA TYSKAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
VICENTE JOSE GERONAZZO, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEDA NICOLODI GERONAZZO. Filiação: MIGUEL GERONAZZO e LEONOR DAROS GERONAZZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/01/2026.
VILMAR RIBEIRO MARTINS, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SOLANGE APARECIDA MARTINS. Filiação: MANOEL RODRIGUES MARTINS e DIVA RIBEIRO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/01/2026.
WAGNER PEREIRA DOS SANTOS, 26 ano(s). Filiação: VALTER PEREIRA DOS SANTOS e IVANETE DE APARECIDA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 31 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 30/01/2026.
