Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 29/05/2026

ADAO DE ASSIS SCHAMPOVSKI, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARGARETE JURUCE SCHAMPOVSLI. Filiação: CARLOS SCHAMPOVSKI e ROSALINA CADENE SCHAMPOVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ALAIDE MENDES LUIZ, 76 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: MARIO SOUZA LUIZ. Filiação: SILVINO MENDES DA SILVA e LEOPOLDINA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ALEX MARCONDES LEAL, 33 ano(s). Profissão: TELE-ATENDIMENTO. Filiação: ADAO FERREIRA LEAL e NAIR DO BELEM MARCONDES LEAL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ANA EMILIA HUCHAK, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: THAYLES HENRIQUE HUCHAK e ADRYELY DAIANE MARTINS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PALMITAL, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ANDERSON BAHIA CARREIRO LEITE, 58 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: LENIZE FATIMA CLEMENTE. Filiação: EDSON CARREIRO LEITE e TEREZINHA BAHIA LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 30 de maio de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ANISIO DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: EDVIRGES MARLI DE OLIVCEIRA. Filiação: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ANITA DOS SANTOS LIMA, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ALOIS PEYERL e IRMA HERMINA PEYERL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ANTONIO NUNES DA COSTA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LOURENCO SOARES DA COSTA e HELENA NUNES DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ANTONIO ROMUALDO DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA e MARIA DA GLORIA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO BOM JESUS – GUARATUBA/PR, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ARI ROMEU DANZER, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LORI STEIN DANZER. Filiação: AFONSO HUGO DANZER e ALMA DANZER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ARLETE EKERMANN, 81 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: ILSON EKERMANN JUNIOR. Filiação: HOLLANDO SEBASTIAO SALDANHA e PAULINA GAPSKE SALDANHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ARTHUR ALMEIDA DE LIMA, 6 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUCAS PINTO DE LIMA e PRISCILA FERNANDA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
BENJAMIM ROMANOVSKI, 68 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA EUNICE AMARAL MACHADO ROMANOVSKI. Filiação: ANTONIO ROMANOVSKI e JADVIGA BARANKIEWICZ ROMANOVSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
BERNARDINO DAL SANTOS SOBRINHO, 63 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: VILMA APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: JOSE BERNARDINO DAL SANTOS e NATHALIA ZAKALUSNE DAL SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
CANDIDO PIRES, 72 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO RIBAS PIRES e DAVINA MASSANEIRO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
DIVAIR LARA DE MORAES, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELISBERTO DE MORAES e ELOINA PIRES DE LARA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
EDEVAL VIEIRA, 54 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DANIEL VIEIRA e MARIA DAS NEVES VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA / FOZ DO IGUAÇU, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
FRANCISCA DE FRANCA COSTA, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIO MIRANDA DELIMA. Filiação: JORGE RAMIRO DE FRANCA e ANA KAVALESKA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
GENI GOMES MARTINS, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VICENTE ALVES MARTINS e REGINA GOMES BARROSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
HELLYDA RODRIGUES SIQUEIRA, 21 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE VILMAR ALVES SIQUEIRA e MICHELE MACIEL RODRIGUES SIQUEIRA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
HILTON MIRANDA FARIA, 67 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: IRACEMA MIRANDA FARIA. Filiação: ALVARO LOPES DE FARIA e MARIA LIDIA MIRANDA DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
IRACEMA SARGES DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PAULO GUILHERME DE ALMEIDA LEITE. Filiação: MANOEL VALERIO DA SILVA e NAZARE CARVALHO DE SARGES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
JOAO PERICLES GOULART, 78 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A). Cônjuge: MARILU GASPARETO GOULART. Filiação: OSNY GOULART e YOLANDA HORN GOULART. Sepultamento: CREMATORIO CAMPOS GERAIS – PONTA GROSSA/PR, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
JOSE JACINTO ALVES, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BENTO JACINTO ALVES e ANTONIA CARDOSO ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
JOSEMARI APARECIDA RODRIGUES DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGUILAR DE LIMA. Filiação: JOSE ADAIR RODRIGUES e OLINDA VITORIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
LEONILDA RODRIGUES BROSKA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVALINO BROSKA. Filiação: THYAGO ROGRIGUES e CARMEN RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
LUIS CLAUDIO JANSEN, 81 ano(s). Profissão: FISCAL OBRAS. Cônjuge: ERICA ALICE JANSEN. Filiação: ADOLPHO ALBERTO JANSEN e HELENA KLUG JANSEN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARCELLO JUNIOR APOLINARIO, 50 ano(s). Filiação: ARLINDO ALVES APOLINARIO e JOSEFA CLERA APOLINARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARCIA KOBRYN, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO KOBRYN e BARBARA KOBRYN. Sepultamento: JANGADA DO SUL, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARGARIDA AMARAL GONCALVES, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FRANCISCO FERREIRA GONCALVES e MARIA JULIA AMARAL GONCALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARIA DE LOURDES MATOS CAMPOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIZAEL PEREIRA DE CAMPOS. Filiação: LEONIDAS DE MATOS e ADELINA DE MATOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARIA ODETE NUNES JOKOWSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR JOKOWSKI. Filiação: EUCLIDES LAZARO NUNES e ROZALINA TURATTI NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARINA FLORENTINO ALVES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BRASILINO ALVES. Filiação: MIGUEL FLORENTINO DOS SANTOS e ROSA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARLON CARVALHO, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IZAEL DA SILVA PINHEIRO CARVALHO e ESTER RODRIGUES CARVALHO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MARTA BANDASZEWSKI TELEGINSKI, 86 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: GABRIEL NELSON TELEGINSKI. Filiação: MIGUEL BANDASZEWSKI e JOSEFA BANDASZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 28 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
MATEUS ASSUMPCAO ISE, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FABIO DE OLIVEIRA ISE e ANDREA CRISTHINA RUFINO ASSUMPCAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
NELSON RIBEIRO, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZINHA SANCHES RIBEIRO. Filiação: JOSE RIBEIRO e MARGARIDA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ODILON VIEIRA DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DIOLINA MENDES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL VIEIRA DOS SANTOS e MARCOLINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
OSMAR DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DE SOUZA e PAULA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
OSNIR PAES DE CAMARGO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE NAZARE DA SILVA CAMARGO. Filiação: LAZARO PAES DE CAMARGO e ANGELINA LEITE PAES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
PEDRO VICENTE BERNARDO, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDO DO CARMO BERNARDO. Filiação: JOAO VICENTE BERNARDO e JOANA MARIA DO CARMO BERNARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
PUREZA RIBEIRO GONCALVES, 55 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SALVADOR RIBEIRO GONCALVES e MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 30 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ROBINSON LOURENCO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: TEREZINHA DO ROCIO SKERKOSKI DA SILVA. Filiação: DORALINO LOURENCO DA SILVA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
RONI TOMAZ ZEN, 73 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: DENISE FIGO ZEN. Filiação: JULIO ZEN e MARIA JOSEPHINA ZEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
ROSELI ESPINDOLA, 62 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Cônjuge: EVERTON BAGESTAN CORREA. Filiação: PROSTASIO DE OLIVEIRA ESPINDOLA e MATILDE LEVINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
SEBASTIANA DA CRUZ DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: BENEDITO APARECIDO DE SOUZA. Filiação: JOSE PEREIRA MOREIRA e LURDES DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 30 de maio de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 29/05/2026.
SHIGUEKI HARA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARLETE ROSINHA DOS SANTOS HARA. Filiação: KANITI HARA e MIHO HARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 23:50h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
SILVIO SOARES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARILINS DINO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL SOARES DE BONFIN e MARIA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LAURENTINO ROBERTO DA SILVA. Filiação: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA e ESCOLASTICA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
THEREZA SANCHE KAMAROWSKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IGNACIO SANCHE e JOANA BUENO ROCHA SANCHE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
VALMIR TADEU RIBEIRO PINTO, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VITORIO RIBEIRO PINTO e IDALINA HENRIQUE DA SILVA PINTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
VALTER ANTONIUK PRADO, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSEMARI GASPARETO PRADO. Filiação: OSVALDO LEMOS DO PRADO e ESTANISLAVA ANTONIUK PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Data do Falecimento: 28/05/2026.
VANDER ROCHA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS e SEMIRA DE JESUS CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.
VASTHY DOMINONI MACHADO ILHA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO SCHEMBERGER ILHA. Filiação: SAMUEL MOUTINHO MACHADO e ALCENI DOMINONI MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 29 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/05/2026.