Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (28/11)
ABELIRIO DIAS, 77 ano(s). Filiação: PEDRO DIAS e JURACI DE OLIVEIRA DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ALESSANDRA MECIULY PETRUZZIELLO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ZORA MECIULY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
ALICE DA SILVA MARQUES, 81 ano(s). Cônjuge: GUMERCIANO SIQUEIRA MARQUES. Filiação: JOAO DE DEUS CAMARGO e APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
ANNA LORRY ALVES, 95 ano(s). Filiação: DURVALINO KUSTER DE AZEVEDO e ONDINA DOMINGUES KUSTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ANTONIO CESAR SILVA, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELISETE DO ROCIO GONCALVES. Filiação: JOAO CARROSCOSA SILVA e MARIA ANTONIA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 29 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
CELSO JARECKI, 62 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO JARECKI e ROSALINA JARECKI. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sábado, 29 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 28/11/2025.
ELSA CORREA VICENTE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS CORREA e AMBROSIA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 29 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 28/11/2025.
ERMILDO SANDRI, 92 ano(s). Filiação: HUMBERTO SANDRI e IDA SANDRI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de novembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
FERNANDO FRAGOSO, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LUZIA CICERA CALDAS. Filiação: LUIZ CALDAS RIBEIRO e CINIRA FRAGOSO RIBEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 29 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
JANETE DE OLIVEIRA PINTO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO VITOR DE OLIVEIRA e JOVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 29 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
JECIONE ALVES DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: MILTON MORAES DE SOUZA e JOSEFA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO SAO GERALDO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 28/11/2025.
JOSE ADAO LOPES CANEDO, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: NELSON LOPES CANEDO e MARIA DE SALLES CANEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
JOSE LUIZ ROCHA, 86 ano(s). Filiação: ROQUE ROCHA e VIRGINIA MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 29 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 28/11/2025.
KLEBER FABIANO MINETSUNE, 32 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: IVAN MINETSUNE e SOLANGE NAZARIO OURIQUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 29 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 28/11/2025.
LOURDES ARAUJO DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAZARO SERAFIM DE SOUZA. Filiação: MARCALO RODRIGUES FERREIRA e ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 29 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
LUIZ CARLOS LANCONE, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIZIA SANTOS DE OLIVEIRA LANCONE. Filiação: OSVALDO LANCONE e EOVANILDE AMALFI LANCONE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 29 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
LUIZ CARLOS TEIXEIRA, 58 ano(s). Filiação: AMALIA TEIXEIRA NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
MARIA CRISTINA THOMAZ CORDEIRO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO CORDEIRO FILHO. Filiação: JORGE THOMAZ e ONDINA TELLES THOMAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
MARIA MADALENA HASS DOS REIS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DARCI DOS REIS. Filiação: ALEXANDRE HASS e DORCELINA GOMES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 29 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
OSVALDO LOPES RIBEIRO, 2 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE LOPES RIBEIRO e MARIA APRECIDA SILVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 29 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
PAULO OLICHEVIS, 96 ano(s). Filiação: MIGUEL OLICHEVIS e SOPHIA OLICHEVIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 29 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
PEDRO LUCAS OLIVEIRA RAMOS, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RAIMUNDO NONATO PEIXOTO RAMOS e CLAUDIA FERNANDA SOARES OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 28/11/2025.
SEBASTIAO BATISTA VITOR, 71 ano(s). Filiação: JOSE VITOR e VITORIA DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 29 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
SEBASTIAO DO CARMO PIMENTEL, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE JULIANO PIMENTEL e MARIA APARECIDA PIMENTEL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 29 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
VILMA APARECIDA PAIANO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO PAIANO e JOSELIA DE OLIVEIRA PAIANO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 29 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
ZILDA SILVA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: LEONOR SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 29 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/11/2025.
