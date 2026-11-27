ADILSON JOSE BENTO DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO BENTO DE SOUZA e AGUINALDINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ANA MARIA FELDER, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MICHAEL FELDER e STEFANI FELDER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TRZE TILHAS, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ANTONIO VITOR WOLSKI, 88 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: EDITHE WOLSKI. Filiação: ESTEVAO WOLSKI e TERESA WOLSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
CARLOS BUENO DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HERMINIO BENJAMIN DA SILVA e ALAIDE VICENTE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
CARLOS WILSON DE LIMA, 53 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Cônjuge: MARCELO KEY KITAGAWA. Filiação: CARLOS CEZAR DE LIMA e ELIANE WITOVISK LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
CECILIA DO PRADO OLIVEIRA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELPIDIO DE PAULA OLIVEIRA. Filiação: EMILIANO SEZINANDO DO PRADO e DALINA MACEDO DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
DORACI SCHMIDT DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NADIR GONCALVES DE OLIVEIRA. Filiação: RAULINO SCHMIDT e HERTA SCHMIDT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
DURVALINA DE SOUZA SANTOS PAULA, 57 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: ISAC FRANCISCO DE PAULA. Filiação: AUGUSTO ALVES DOS SANTOS e LOREZINA DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ENDY PAULO CHAVES, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MOACYR CHAVES e LILIA SEMIRAMIS SALMON CHAVES. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ERMINIA DE JESUS D AMICO OLSEN, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HELIO ADAURY OLSEN. Filiação: OLIVIO ANTONIO DAMICO e ILVA CARNEIRO D AMICO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ERONDINA DE SOUZA BARBOZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA DE SOUZA e MARIA MENDES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
FRANCISCA MACIEL, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NARCISO DOS SANTOS. Filiação: LICERIA MACIEL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
GERALDO ROSA, 80 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: PAULO ROSA e ANA GALDINA DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
GISELE PRUCHAKI BASSO, 45 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE BASSO e ALCINA PRUCHAKI BASSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
GUIDO MARTINS TOSTA, 79 ano(s). Profissão: GUARDIÃO. Cônjuge: LUCI HELENA SCHANE CORDEIRO. Filiação: SEBASTIAO MARTINS TOSTA e NOEMIA RIBEIRO TOSTA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
IOLANDA VENANCIO DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS ZUCOLIM e CARLOTA KARBETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
IVAN TEIXEIRA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA PIRES DA SILVA. Filiação: JOSE RIBEIRO DA SILVA e EMILIA TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
IZABEL DE SOUZA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DIAS DA SILVA. Filiação: ALIPIO ROBERTO DE SOUZA e LARMINA MOREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
JOAO BATISTA FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: JOSE FERREIRA e ANA CORREA RANGEL FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
JOAO HENRIQUE MARIANO BARBOZA, 27 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: OSMAR VIEIRA BARBOZA e MARCIA APARECIDA MARIANO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
KEVIN BOVETO ANDRADE PADILHA, 2 mes(es). Filiação: EVERTON ANDRADE PADILHA e ANA CAROLINE BOVETO PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
LEONDINA MORSOLETTO BETTIATO, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AURELIO MORSOLETTO e DALILA VANZIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
LUIZ CLAUDIO SILVA FERREIRA, 60 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CRISTIANE APARECIDA BALDONI ABRAHAO FERREIRA. Filiação: EODYR ALVES FERREIRA e DILCE AZEVEDO SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG, sábado, 28 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
LUIZ NAPOLEAO FERREIRA FILHO, 70 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Cônjuge: MARIA SEBASTIANA DE SANTANA FERREIRA. Filiação: LUIZ NAPOLEAO FERREIRA e JOSELITA BRITO DA CONCEICAO FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – GOIOERE/PR, sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
LUIZ OTAVIO CARDOSO SANTOS, 60 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: ALOIR DE LARA SANTOS e LAZINHA DOMINGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
MARIA BAYER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAX BAYER e MARGARIDA BAYER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
MARIA DE JESUS PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ALTEVIR PEREIRA. Filiação: MESSIAS DA SILVEIRA DE CAMPOS e LAURINDO DE CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
MARIA DE LOURDES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO JOSE DA SILVA e MARIA ARGENTINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
MARIO BONALDO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HUMBERTO BONALDO e AMELIA BONALDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
MIGUEL PORTES, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: RAQUEL VASCO. Filiação: CARMELIO PORTES e TEREZINHA SALESBRAM PORTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
NILVA TEREZINHA ROSSATTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEGUNDO PEDRO ROSSATTO e UMBELINDA GAUDENCIA ROSSATTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
OLGA IANCHESKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO IANCHESKI. Filiação: ROZA OBRZUT. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
OLIVINA DE LIMA SOARES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA SOARES. Filiação: CAMILO DE LIMA e MARIA FERNANDES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
OTILIA CARESIA, 92 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: MARIO FLAVIO DA SILVA. Filiação: MANOEL CARESIA e MARIA CARESIA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
RAUL SOUZA, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JAQUELINE APARECIDA GOUVEA SOUZA. Filiação: ESTACIANO CAETANO SOUZA e MARIA MADALENA SOUZA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 27 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 26/11/2026.
SANTIAGO XIXTO CARVALHO, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARLENE FLORES CARVALHO. Filiação: FELIX CANTALICIO CARVALHO e ROSA NOBILI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
SILVIO GARCIA FRANCISCO, 66 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAO GONCALVES JOAQUIM FRANCISCO e NEIDE GARCIA FRANCISCO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
WILSON CARLOS GONDIM, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ZENETE GONDIM. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES GONDIM e ELOISA SILVA GONDIM. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
ZEFERINO SZYCHTA, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA DEBAX SZYCHTA. Filiação: LUDOVICO SZYCHTA e VERONICA NALEPA SZYCHTA. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL NOSSA SRA DA ANUNCIACAO – CAMPO LARGO/PR, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.