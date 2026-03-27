Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 27/03/2026

ADELIA ANALIA KERBER NIDSWIESKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO NIDSWIESKI. Filiação: BENO ERVINO KERBER e MARIA ANALIA KERBER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
ALTAIR CORNELIO SAYDE, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MIGUEL SAYDE. Filiação: ANTONIO CORNELIO e INEZ ZERBINATTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
ANA MARIA DE LIMA, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NELSON ROSA DE LIMA. Filiação: EUCLIDES DE ALMEIDA e GUILHERMINA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
ANA ROSA DOS SANTOS DE ARAUJO, 96 ano(s). Filiação: JOSE SOARES DOS SANTOS e JULIA MARTINS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
AUGUSTO FRANCISCO APPEL, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: URSULA SCHAEFER APPEL. Filiação: WALFRIDO AUGUSTO APPEL e ANGELA MILANI APPEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
CARLOS ROBERTO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ROBSON PEREIRA. Filiação: MESSIAS DA SILVA e GERALDA DA SILVA FLORES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
CRISTINA APARECIDA BOZZI, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARCO CEZAR THADEU FERREIRA. Filiação: CARLOS SANTO BOZZI e EDITH JESUS DA ROSA BOZZI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
ELISA SANTOS GUIMARAES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e ALCIDIA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 26 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
ENEDINA ROCHA DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: OLAVO ROCHA e MARIA JOSE ROCHA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
FABIANO RODRIGO MACHADO MARTINI, 53 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: EDISON LUIS MARTINI e EDNA MARTINI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ALVES FERREIRA. Filiação: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA e MARIA ALVES BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
GEMA SIMOES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CAETANO FILHO. Filiação: MIGUEL FRANCISCO SIMOES e ANA RIBEIRO SIMOES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
GIOVANNA VASCONCELOS ALMEIDA, 24 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: MOISES ALMEIDA DA CONCEICAO e GINARA VASCONCELOS FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
ITALO AUGUSTO DITTRICH ZAPPA, 92 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: OSLENEY DE SOUZA ZAPPA. Filiação: VICTORIO AUGUSTO ZAPPA e HELENA THARCILLA DITTRICH ZAPPA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
IVANNOE RODRIGO MARQUES DE MACEDO, 43 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: MARINO MARQUES DE MACEDO e LEONILDA MARQUES DE MACEDO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JAQUELINE COMPARIM DO CARMO, 44 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ZENIL SANTOS DO CARMO e IRENE COMPARIM. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JOANA MARIA VILAS BOAS, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO VILAS BOAS e MARIA MADALENA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JOANITA RIBAS DO ROSARIO CANESSO, 107 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALDIVO FLORO CANESSO. Filiação: ORCINO JOSE DO ROSARIO e AMALIA RIBAS DO ROSARIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/03/2026.
JOAO BERNARDELLI, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: PEDRO BERNADELLI e CLARA RODRIGUES BERNARDELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JOAO DE SALLES, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOSE EDUARDO BORGES e SEBASTIANA PEREIRA DO BONFIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JOAO MARIA MASSANEIRO DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA EUGENIA NAHIRNIAK. Filiação: JOAO MASSANEIRO DE SOUZA e PAULINA LINO CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JOSE AZEVEDO, 87 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: JUNILA DA SILVA AZEVEDO. Filiação: JOSE AZEVEDO e ANA PEREIRA AZEDO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JUARES PEDRO BUSATO, 82 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: DORVALINO BUSATO e AMELIA BUSATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
JUCIANE DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAO JOAQUIM DA SILVA e DINORA BANHARA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
LAFAYETTE CESAR LUSTOSA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MIRANDA DE FATIMA ROSA DA SILVA. Filiação: LAPHAETTE GOMES DA SILVA e MARIA HERMINIA SIQUEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
LAIDE DE GODOI MARINHO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ MARINHO. Filiação: JOSE BENEDITO DE GODOI e GENOVINA DE MOURA GODOI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
LELIO PINHEIRO MACHADO, 82 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: WILLES PINHEIRO MACHADO e RUTH CRUZ MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
LEONINA FORTUNATO DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE TEODORO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO CARLOS BENFICA e ALICE VICENTE FERREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARIA APARECIDA KURDI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FAYER MOHAMAD KURDI. Filiação: NESTOR SIMOES PIRES e OLGA FERNANDES PIRES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARIA ARLETE GUERRA LOPES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERREIRA GUERRA e NAIR DE OLIVEIRA GUERRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARIA BAUDY WOS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO WOS e JULIA BAUDY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARIA BENEDITA MOREIRA ROEDEL, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME ROEDEL. Filiação: ARDELINO MOREIRA e JOSEFA RUNT MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 28 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/03/2026.
MARIA DE FREITAS SILVESTRE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSORIO SILVESTRE. Filiação: MAXIMILIANO DE FREITAS e LICERIA OTASIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARIA IGNEZ PEREIRA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOAO FRANCISCO PEREIRA e MARIA IGNEZ DE JESUS. Sepultamento: PARQUE, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARIA JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO PEDRO DE OLIVEIRA e CEZARIA BRANCO DE ANDRADE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARIA ZAHAIDAK LIS, 61 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PEDRO LIS. Filiação: ELIAS ZAHAIDAK e ANTONIA ZAHAIDAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
MARLIZE NERI GAVET, 58 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EMERSON GAVET. Filiação: MOUZART NERI e SEBASTIANA NIVA NERI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
NILSA APARECIDA KURZAWA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JULIMAR JOSE KURZAWA. Filiação: ANGELO PERGONSI e CARMEN FERNANDES PERGONSI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
NORALDINO RODRIGUES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MERCEDES DE LOURDES DA SILVA. Filiação: NAO CONSTA e FERMINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
ROSANGELA BATISTA PORELLO, 68 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Filiação: ENEIDA BATISTA PORELLO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA LUCIA DA CONCEICAO FERREIRA. Filiação: MANOEL FERREIRA e MARIA ALICE DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
SERGIO PEDRO DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDIVINO DA SILVA e EROI ARAUJO DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/03/2026.
SILVANA APARECIDA MIRANDA SANTOS, 53 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO RUBENS SANTOS e ROSANGELA ALVES MIRANDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 27 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/03/2026.
VALMOR JULIO, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA JULIO. Filiação: JOSE JULIO e MARIA JOAO CARVALHO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de março de 2026. Data do Falecimento: 26/03/2026.