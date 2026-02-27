Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (27/02)
AMARILDO TONIAL, 64 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ANTONIO AMELIO TONIAL e MIRTES ZANATTA TONIAL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ANTONELLA MENDES FRANCO ROSA, 14 dia(s). Filiação: MAYCON FRANCO REOBERTO ROSA e GABRIELLE MENDES DO ROSARIO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ALVES DE OLIVEIRA e MARIETA DA COSTA OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
CEZAR DOS SANTOS NOGUEIRA, 51 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: AROLDO NOGUEIRA e FLORENTINA DOS SANTOS NOGUEIRA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CLEUNICE ANTONIO RUFATTO, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ADENILSON SANCHES RUFATTO. Filiação: ALTAIR ANTONIO e TEREZINHA ISMENIO ANTONIO. Sepultamento: CORPO DOADO PARA FACULDADE – UFPR – CURITIBA/PR, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CUSTODIO JOSE PINHO, 92 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: DILETA LOURDES BONALDO PINHO. Filiação: FLORA PINHO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
EDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: CLENI LEMOS MACHADO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: LAUDELINO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ELOISA CONCEICAO ONEDA GROCHOVSKI, 66 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ELTON GROCHOVSKI. Filiação: ARGEMIRO ONEDA e HILDA PIANA ONEDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ERNESTO TOMAS DA MOTA, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO TOMAZ. Filiação: ANTONIO TOMAS e FRANCISCA OLINDA DE MORAIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO VILA ANGELICA, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
GISELE SOARES LEAL, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA LEAL e EVA SOARES LEAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
JOSE PEREIRA DE CRISTO, 74 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOSEFINA ROSA DE CRISTO e JOSEFINA ROSA DE CRISTO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
JOSE ROBERTO YAMADA, 49 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) OPERACIONAL. Cônjuge: CLAUDIA VALERIA PALHARIM YAMADA. Filiação: TOKIO YAMADA e ZILDA NAIR YAMADA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
JOSE RODRIGUES DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA NELCI LEITE DE LIMA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE LIMA e ALZIRA RODRIGUES DE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
LEILINGTON MIRANDA GOMES, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Filiação: EDSON MIRANDA GOMES e MARIZA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
LEONIDES ROCHA BASTOS, 86 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: SERLEI. Filiação: PAULO ALVES DE BASTOS e DEOLINDA ALVES DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:10h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
LUCIA DE JESUS PEDREIRA ARANTES, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO OTAVIOSOARES ARANTES. Filiação: MANOEL GOMES PEDREIRA e EMILIA ROSA CLEMENTE PEDREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (27/02)
MARIA ADRIANA FARIAS, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: EURIDES APARECIDA FARIAS e APARECIDA EVARISTO FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
MARIA DO ESPIRITO SANTO PROENCA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIAMIR NOGUEIRA DE PROENCA. Filiação: JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO e OLIVIA LIMA DE JESUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DE FIGUEIRA, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
MARIA LEILA SONI BACELAR, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE CARLOS DOS SANTOS BACELAR. Filiação: JAMIL SONI e MARGARIDA SONI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
MARIA LUCIA PILOTTO RODRIGUES, 90 ano(s). Filiação: WALFRIDO PILOTTO e LCUCIA DE MOURA PILOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
MARTA DA SILVA DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA. Filiação: JOSE DA SILVA e AMELIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE MATINHOS, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
NAIR CONCEICAO DE JESUS BARBOSA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NENEZIO BARBOSA. Filiação: MIGUEL FRANCISCO PAULINO e MARIA COUTINHO PIMENTEL. Sepultamento: MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 27/02/2026.
ROSELI RIBEIRO DE FREITAS, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO RIBEIRO DE FREITAS e TEREZA DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
SEBASTIANA LOPES DE LIMA, 92 ano(s). Filiação: JOAQUIM LOPES e MARIA BENEDITA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
SELMI LEA BAIENSE LEITE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OQUITACILIO DE SOUSA LEITE. Filiação: ARISTOTELES DOS SANTOS BAIENSE e MARIA FERREIRA BAIENSE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (27/02)