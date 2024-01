Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (26)

ADELAIDE CASTELLO PONTUAL DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: FORTUNATO BRAZ RIBEIRO e RODI CASTELLO RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO CARLOS MOREIRA, 73 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: ANTONIO MOREIRA e AVELINA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO CARLOS ROSSI, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO ROSSI e OLGA FAVORETTO ROSSI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 10:00h.

CELSO RAFFAELLI, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FELICE TRANQUILLO RAFFAELLI e ANNA ANGELA RAFFAELLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024.

CLAUDIO PIZI, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RAFAELI HORTMANN. Filiação: LUIZ ANTONIO PIZI e MARIA DE LOURDES PIZI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:30h.

CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: NADIR HESS PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE B DOS SANTOS e DURVALINA P DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 14:00h.

CLEUZA IGNEZ LORUSSO MIRANDA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIVONZIR BIALLI. Filiação: MIGUEL ALFREDO LORUSSO e ALEXANDRINA APOLONIA LORUSSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 18:00h.

DEBORA DE SOUZA GURGEL, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FAUSTINO GOMES GURGEL. Filiação: JANDIR DE SOUZA COELHO e MARIA ROSA COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 14:00h.

DENIR FARIAS, 43 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Filiação: ADIR FERNADES DOS SANTOS e JULIA FARIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024.

DILCEU HENRIQUE TAVARES VIANA, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOSE MOACIR VIANA e CAROLINA TAVARES VIANA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 10:00h.

DIRCE DAS GRACAS MAZZAROTTO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO ROBERTO MAZZAROTTO. Filiação: OURIDES SIQUEIRA DA CRUZ e MARIA DE LOURDES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 14:00h.

DONIZETE PEGO DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE PEGO DOS SANTOS e NEUZA SUELY DA COSTA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:30h.

EUGENIO MARQUEVICZ, 74 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MAIA FERREIRA MARQUEVICZ. Filiação: JOSE MARQUEVICZ e PAULINA MARQUEVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 10:00h.

EVELIN FONTES ROLIM, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE ROLIM. Filiação: ANDRE FONTES e HILARIA BELASCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 17:00h.

FRANCELINO FERNANDES DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: INACIO FERNANDES DOS SANTOS e DEJANIRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 15:00h.

FRANCISCA ANASTACIO BARBOSA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON BARBOSA. Filiação: FRANCISCO ANASTACIO DE FARIAS e MARIA LOURDES DE FARIAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PIRAQUARA – PIRAQUARA/PR, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:30h.

GETULIO FERREIRA DUARTE, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: FRANCISCO FERREIRA DUARTE e BARBARA DA SILVA DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

IRIS ROBERTO, 83 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSEMARI FIGURA. Filiação: ANTONIO ROBERTO e LEONILDA ESPGUEL ROBERTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JOSE FRANCISCO RODRIGUES, 104 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: FLORINDA MUNHOZ RODRIGUES. Filiação: FRANCISCO MANOEL RODRIGUES e MARIA ANTONIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOSE GALDINO SOBRINHO, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA CRUZ GALDINO. Filiação: JOAO GALDINO e SEBASTIANA GALANTE GALDINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 22:00h.

JURACI BIZOL MAIA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL MAIA. Filiação: LUIZ BIZOL e GUILHERMINA PEREIRA BIZOL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LACI CARVALHO DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: GERALDO CARVALHO DE SOUZA e JUSTINA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:30h.

LAURO KURT AGGENS, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GUILHERME FREDERICO AGGENS e ADELE RESCHKE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 10:00h.

LUCAS EDIO RAMOS, 32 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: THAIS OLIVIA. Filiação: EDIO HELIO RAMOS e MARY ESTELA CASTILHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JANETE MENDES PEREIRA. Filiação: ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA e ANA MARIA DE CARVALHO ALMEIDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA APARECIDA BATISTA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PUTRIQUE BATISTA. Filiação: JOAQUIM SIQUEIRA e JOSEFA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MARIA AUTA DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DE SOUZA. Filiação: JERONYMO MARTINS TEIXEIRA e ALZIRA FLAVIA TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 10:00h.

MARIA JOSE PRESTES DE BARROS DE A SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENJAMIM FLORENCIO DE BARROS e LEONOR PRESTES DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024.

MARILDA ARACY GLUCK MILEKE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON MILEKE. Filiação: LUIZ CARMELIANO GLUCK e SILVIRA RUPPELL GLUCK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MARTA FERREIRA DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS e IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 10:00h.

PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALDEMIRO HONORIO DE OLIVEIRA e ANGELA GONCALINA BATISTA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ROBERTO MAIA PUPO, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: NEIDE ZAMBERLAN PUPO. Filiação: FRANCISCO PUPO e JOSEFA MAIA PUPO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:45h.

SALETE DOS SANTOS DORNELES, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDOIRO DORNELES e OLIVIA GUILHERME DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

SANTINA ROZA RIBEIRO DE FARIAS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO COIMBRA DE FARIAS. Filiação: JOSE FRANCISCO RIBEIRO e ELENA ROZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 09:00h.

SERGIO SLUSARZ, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADOLPHO SLUSARZ e LEONARDA SLUSARZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SILVIA PEREIRA GOMES, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BENEDITO PEREIRA e MARIA INES PEREIRA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VALDEMAR REMAR, 54 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: VALDOMIRO REMAR e HILDA CORREA REMAR. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 16:30h.

VALDIVINA DA SILVA SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDEMIRO FRANCO DOS SANTOS. Filiação: MATIAS DA SILVA PINTO e FRANCISCA GABARDO PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 10:00h.

VERA LUCIA DE CAMPOS, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO GONCALVES DE CAMPOS e BENEDITA DA SILVA DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024.

VINICIUS JOSE BAGGIO, 47 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: ROSALVO LEOPOLDO BAGGIO e ALICE MARIA BAGGIO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 15:30h.

