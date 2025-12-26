Falecimentos em Curitiba: obituário desta sexta-feira (26/12)

ALBARI FERRAZ DE ASSIS, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO GONCALVES DE ASSIS e MARIA PEREIRA FERRAZ DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ALCEU CAMARGO DE RAMOS, 73 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: CILEI GONCALVES DA MAIA RAMOS. Filiação: SEBASTIAO ALVES DE RAMOS e EUGENIA CAMARGO DE RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
AMELIA PARANHOS DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE NUNES DOS SANTOS. Filiação: JOSE PARANHOS e MARIA ALVES DE MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ANA JOSEFINA GAMARRA, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ALFREDO DREWS e MARCELA DREWS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ANTONIA BENEDITA RIBEIRO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO RIBEIRO DE SOUZA. Filiação: MARCOLINO VITORINO DE SOUZA e MARIA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
AURI AURELIO MACHADO, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MERI DO ROCIO PURCKOTE MACHADO. Filiação: MANOEL MACHADO e ROMILIA DOS SANTOS MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
BENEDITO RIBAS DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR EXPEDIÇÃO. Cônjuge: ELVIRA NORONHA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e GERTRUDES NATALIA RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
EDIZIR MARIA GUSSO SANTOS, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DIRCEU SANTOS. Filiação: SILVIO GUSSO e DELFINA GUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
EDNA GRANGEIRO JELLER, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSON JELLER. Filiação: ANTONIETO GRANGEIRO SOBRINHO e ALICE TORRES GRANGEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ELISABETE DE FATIMA MATIAS RODRIGUES DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: ROSENO LUIZ MATIAS e ADENIR TEREZINHA PINTO MATIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ERIVELTO JOSE VIANA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Cônjuge: LOURDES APARECIDA BUENO VIANA. Filiação: SAUL DA SILVA VIANA e FILOMENA CELESTE VIANA. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DAS OLIVEIRAS – LONDRINA – PR, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
GERALDO ALVES TEIXEIRA PINHEIRO, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZA APARECIDA PINHEIRO. Filiação: JOAQUIM APARECIDO ANTONIO PINHEIRO e MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
HELIO ROQUE ULRICH SCHUMACKER, 64 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: ALCINDO SCHUMACKER JUNIOR e MARIA ULRICH ACHUMACKER. Sepultamento: CEMITÉRIO TRAVESSA CAPITINGAL – SÃO JOSÉ DOS CAMPO – SP, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
IRENE CAZNOK ALBERGE, 96 ano(s). Profissão: DIVULGADOR(A). Cônjuge: RENATO ALBERGE. Filiação: JOAO CAZNOK e JOANA CAZNOK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
JESSICA DOS SANTOS NOGUEIRA, 37 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LIEZER SILVA NOGUEIRA e NATALINA RODRIGUES DOS SANTOS NOGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
JOSE SOARES PORTELA, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSA SOARES PORTELA. Filiação: CONSTANTINO FRANCO PORTELA e IDALINA SOARES PORTELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
LIESEL ARENDT, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRICK ARENDT. Filiação: JACOB BARG e LENA BARG. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
LUCAS PAULO MACHADO, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO VIDAL MACHADO e RUTE REGINA LEITE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
LUCIA KRAMAR DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: PAULO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: SIMAO KRAMAR e MARIA CORDEIRO KRAMAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
MARCILIO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MADALENA MANTOAN DE OLIVEIRA. Filiação: ADELINO FLORES DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
MARIA DO ROCIO ALMEIDA MUZILLI, 79 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: OSMAR MUZILLI. Filiação: NAEL EVANGELISTA DE ALMEIDA e ELSA DE AQUINO ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
MAURICIO KENNEDY VOGUE, 59 ano(s). Profissão: ATOR. Filiação: MARIA REGINA VOGUE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
NADIR DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADILSON DOS SANTOS. Filiação: LOURENCO ALVES DOS SANTOS e MARIA ANTONIA BECHI DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
PAULO SERGIO VENANCIO, 51 ano(s). Filiação: NELSON VENANCIO e MARIA LEONI FERREIRA VENANCIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
PEDRO DE JESUS BAPTISTA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DIRCE DIAS BAPTISTA. Filiação: ROQUE BAPTISTA e LEONILDA BUONO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
VALDERI GOUVEIA, 32 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: ORLEI GOUVEIA e ANA ROSA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO BOMBA – CERRO AZUL, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
VITORIA DA LUZ DE LIMA, 26 ano(s). Filiação: JOEL RODRIGUES DE LIMA e NILCE MARIA DA LUZ DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ZELINDA BERNINI NUNES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DONATO BENTO NUNES. Filiação: OTAVIANO BERNINI e FLORINDA DAL LAGO BERNINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.