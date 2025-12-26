Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (26/12)
ADHERBAL NEVES CARDOSO, 96 ano(s). Cônjuge: MALVINA OLIVEIRA CARDOSO. Filiação: JULIO DINART CARDOSO e MARIA AUGUSTA NEVES CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
BENADETE IAREK, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FRANCISCO PENKAL e JOANA PENKAL. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
EDMILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE CORREA DE OLIVEIRA e ARCEDILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ELAINE DE CASSIA VASCONCELOS PESATO, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEANDRO MARCOS PESATO. Filiação: JUVENAL VASCONCELOS e MARIA LUCIA MORO VASCONCELOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
EMERSON CARLOS DALAZUANA, 54 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOAO CARLOS DALAZUANA e BENEDITA DE PAULA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
EVERALDO ACHILES FERRI, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARTIN FERRI e HONORINA FERRI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
EZEQUIEL DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EZEQUIEL DOS SANTOS e MARIA JOSE TEIXEIORA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 26/12/2025.
GIZELA BALOG ROSA, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JORGE BALOG e SUZANE BALOG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 26/12/2025.
IZAIAS ZENERE, 70 ano(s). Cônjuge: BEATRIZ DO CVARMO PELANDA ZENERE. Filiação: JOAO ZENERE SOBRINHO e FIORINDA PEDRON ZENERE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
JACKSON LUIS GOMES NOGUEIRA, 23 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: LUIS MARIO NOGUEIRA e ELIANA PEREIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
JOSE CORREIA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Cônjuge: TEREZA MEDNES CORREIA. Filiação: JULIO CORREIA e OTILIA DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
JOSE DONIZETE ARISTIDES, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA IZABEL DE ARAUJO ARISTIDES. Filiação: PEDRO ARISTIDES e TERESINHA ZOCCA ARISTIDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
LUCIANA MARTINS DE PROENCA MACHADO, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL ORTIZ MACHADO. Filiação: JOAO MARIA DE PROENCA e MARIA TIBURCA MARTINS DE PROENCA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 26/12/2025.
LUIKO SHIRAMIJU TOMANAGA, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TADAYOSHI TOMONAGA. Filiação: SHIGETA SHIRAMIJU e MIDORI SHIRAMIJU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MARIA DE OLIVEIRA MELONI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO MELONI. Filiação: JOSE REYNALDO DE OLIVEIRA e CONCEICAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
MIGUEL SWIECH, 69 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: PEDRINA RODRIGUES SWIECH. Filiação: ESTEFANO SWIECH e WILMA SWIECH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
NADYR ADELIO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO CRUKA e GUMERCINDA CRUKA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
OSVALDO DE BASTOS ALVES, 85 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: PEDRO DE BASTOS ALVES e ANA MARIA LOPES ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
PEDRO CRISTINO DE SOUSA, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE PEDRO DE SOUSA e ORCINA DE CARVALHO NETO. Sepultamento: CEMITERIO DE AMPARO – SP, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
PEDRO LOURENCO DE MELLO, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LOURDES PSCHEIDT DE MELLO. Filiação: LOURENCO FERREIRA DE MELLO e DAVINA CALISTO DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
RODRIGO DE PAULA CAMARGO, 41 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MIGUEL CAMARGO e ORLI MARIA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
ROQUE FRANCISCO DE AZEVEDO, 47 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO e CATARINA DE ALMEIDA AZEVEDO. Sepultamento: ADEFINIR, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
RUDEY CREVELIM, 90 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: ALEXANDRINO CREVELIM e MARIA ROSA CREVELIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 26/12/2025.
VERGILIO MOVIO, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANGELO MOVIO e MARIA DE LOURDES FREDERICO MOVIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/12/2025.
