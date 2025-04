Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (25)

ADRIANO ANTUNES PUPO, 31 ano(s). Filiação: LODIR ANTUNES PUPO e ILMA PINHEIRO DA SILVA PUPO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 17:00h.

AMERICA CECILIA OLIVEIRA MACIEL, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MACIEL FILHO e ZELINA OLIVEIRA MACIEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 25 de abril de 2025.

CARLOS EDUARDO DE FREITAS PAIM, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NEIL LAMARTINE LOPES PAIM e MARIA REGINA DIAS DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

CLEONICE CAETANO BARBOSA, 62 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: VILSON DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO CAETANO BARBOSA e THEREZA POLIQUINI ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 16:00h.

CLEONICE FERREIRA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA e SIRLEI MARIA FERRERIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 16:30h.

DAVI LUCAS GUERRA, 9 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NATA GUILHERME GUERRA e JESSICA LUCAS GUERRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

DAVID BOELL, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CONCEICAO GARCIA BOELL. Filiação: MANOEL BOELL e GUILHERMINA BOELL. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (25)

DONIZETE JOSIAS DOS SANTOS, 22 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VILMA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

EMA BORNANCIM, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALCEO BONNANCIM. Filiação: HENRIQUE DANDERFER e ANGELA DANDERFER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

HILDO PEREIRA, 94 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: AVANI ROLIM PEREIRA. Filiação: GONCALO RODRIGUES PEREIRA e MARIA DOLOROSA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 10:30h.

JAIRO ROBERTO MEDEIROS DE VARGAS, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LIZETE PLATES DE VARGAS. Filiação: ARACI FERREIRA DE VARGAS e OLINA MEDEIROS DE VARGAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 17:00h.

JESSYCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 32 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO COELHO DE OLIVEIRA e MARIA ANGELICA RODRIGUES BORGES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 18:00h.

JOAO RIBEIRO DE RAMOS, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DERACY PEREIRA RAMOS. Filiação: NICOLAU RIBEIRO DE RAMOS e MARIA RIBAS DOS SANTOS RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 09:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (25)

LEOCADIA DALKE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRITO DALKE. Filiação: INACIO MICHALSKI e FRANCISCA DOMBERQUE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

LUCIA LECHENOVSKI DE FARIAS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO AMADEU BRANCO DE FARIAS. Filiação: LUDOVICO LESCHENOVSKI e ELIZA LECHENOVSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 15:00h.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MATILDE JOAQUINA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES BERTOLDO DE ANDRADE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO APARICIO DE DEUS BUENO. Filiação: PEDRO BERTOLDO e CARLITA BERTOLDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 11:00h.

MARIA DE SOUSA COUTINHO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE COUTINHO. Filiação: JOAQUIM SEVERINO DE SOUSA e CUSTODIA ELIZIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 16:00h.

MARIO SERGIO STIVAL, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MARIO DILCEU STIVAL e ZAIR QUINT STIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 14:00h.

MARIO VEDOVATTO, 89 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARIA DAS DORES SILVA VEDOVATO. Filiação: AMADEU VEDOVATTO e ANA CALLEGARI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 14:00h.

MARLEINE EUGENIA RUANI DANIEL, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA DANIEL. Filiação: AURELIO RUANI e ESPERANCA RUANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (25)

NELCI TEREZINHA AUGUSTIN, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: SEBASTIAO ACIR AUGUSTIN. Filiação: ANTONIO MACIEL DE LIMA e MARIA ROSA MACIEL DE LIMA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 16:00h.

NILZA TOLEDO DO PILAR, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIDNEY RODRIGUES DO PILAR. Filiação: JOAO DA ROCHA TOLEDO e CECILIA LOPES DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 16:30h.

PABLO ULISSES DELAI BASTOS, 42 ano(s). Profissão: BARMAN. Filiação: VANIR JOSE BATISTA BASTOS e LENITA MARIA DELAI BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de abril de 2025.

PAULO CESAR MENGATTO, 60 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ANGELA PEREIRA DE FARIAS MENGATTO. Filiação: ARMINDO ANTONIO MENGATTO e OLGA CASAGRANDE MENGATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 25 de abril de 2025.

RAFAEL CAPASSO JUNIOR, 66 ano(s). Filiação: RAFAEL CAPASSO NETO e ELISIA CAPASSO. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 10:00h.

ROSILENY VIEIRA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE VIEIRA e IVANILDA GUEDES VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

SALETI PEREIRA BANISKI, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PLINIO BERNARDO BANISKI. Filiação: GARIBALDINO ALVES PEREIRA e MALVINA MOOGEM PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 14:00h.

SALOMEA OLEINIK, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BOLESLAU OLEINIK e CASIMIRA KUIAVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 15:00h.

SANDERSON ORLANDO DOS ANTOS, 55 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: ORLANDO DOS SANTOS e SANDRA MARA DA CRUZ DOS SANTOS. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 15:00h.

SANDRA MARCIA WAMBIER, 76 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Filiação: OSMAR WAMBIER e NAIR WAMBIER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:40h.

SILGA JOSE VELHO, 83 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: EURIDES JOSE NUNES VELHO. Filiação: VALENTIM POPP e FRIDALINA POPP. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 09:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (25)

SILVANIRA BUTCHER SILVEIRA, 73 ano(s). Filiação: MARIA DE LOURDES BUTCHER. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 10:00h.

VERA LUCIA VASCONCELLOS JORDANI, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE WALDEMAR JORDANI e ALBERTINA VASCONCELLOS JORDANI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 10:00h.

YVONNE SLONKOWSKYJ, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MYKOLA SLONKOWSKYJ. Filiação: JOAO MALLIMAN e IRACEMA MALLIMAN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (25)