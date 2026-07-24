Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (24)
ADELIA LEAL, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAURO LEAL e TEREZINHA LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
ALCIONE COVOLO, 85 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ODETE IVONE COVOLO. Filiação: ALBERTO VICTORIO COVOLO e MARIA SIMONAGIO COVOLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
AMARILDO PEREIRA DA COSTA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARINEIS GARCIA DA COSTA. Filiação: JOSE PEREIRA DA COSTA e MARIA DE SOUZA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
ANA MARIA BATISTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: INAR AMARO BATISTA e ESPERANCA PEREIRA DE SANTIAGO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
ANTONIA COUTINHO PINTO, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WILSON MICHELATO. Filiação: PEDRO ROZAO PINTO e MARIA COUTINHO PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
ANTONIO SERGIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, 61 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOAO FERREIRA ALBUQUERQUE e MARIA ROSA FERREIRA ALBUQUERQUE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
APARECIDO CAETANO DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO BICALHO DOS SANTOS e MARIA MATHIAS DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
CARLOS GILBERTO FABIANI MORGAN, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARCIA DALUZ FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA. Filiação: GERVASIO MORGAN e MAFALDA FABIANI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
CARLOS HENRIQUE ZIMMERMANN, 71 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ARY ZIMMERMANN e CLEONICE ZIMMERMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
DAMIAO GABRIEL SANTOS, 87 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: SEVERINA BARBOSA SANTOS. Filiação: ALCIDES GABRIEL DOS SANTOS e SERGIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (24)
EDSON CARLOS VIERNE, 58 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA BEATRIZ DE FREITAS VIERNE. Filiação: GERONIMO VIERNE e LIDIA DA ROCHA VIERNE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
ERNA ZANDONA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO ZANDONA. Filiação: PEDRO WANSCHER e PAULINA WANSCHER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
ETIENE APARECIDA BALTAZAR DE SOUZA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVIO BALTAZAR DE SOUZA e MARIA CLARIS BALTAZAR DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
EUNICE PEREIRA PALMA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL PEREIRA PALMA e ESTHER GONCALVES PALMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
FABIO RIBEIRO DUMA, 37 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ERNESTO DUMA e SELMA RIBEIRO DO VALE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
FAUSTINO HOMANN, 65 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARLENE DO ROCIO FERREIRA BORGES HOMANN. Filiação: EDMUNDO HOMANN e MARIA LIPKA HOMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
FILOMENA CORREA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEOPOLDO BORA e CATARINA BORA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
FLAVIA DE ASSIS E SOUZA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LAERCIO FERREIRA DE ASSIS. Filiação: CIPRIANO FERREIRA DE SOUZA e CELIA DE ASSIS E SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
FLORENTINA NIEPISUI OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO OLIVEIRA. Filiação: CARLOS NIEPISUI e EMILIA FIRAKOVSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
FLORINDA LUIZA DE FRANCA, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DE BARROS e DIOLINDA LUIZA FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
FRANCISCO CORDEIRO, 93 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: TEREZA CORDEIRO. Filiação: ZACARIAS DE CRISTO e IZAURA CORDEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
HIROSHI SHIMOYAMA, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZA DE CAMPOS. Filiação: KINZABURO SHIMOYAMA e YUMI SHIMOYAMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
IDA FECCHIO STANISCHESK, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ISIDORO STANISCHESK. Filiação: FERNANDO FECCHIO e MARGARIDA CALHERON BONILHA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
IRMTRUD BRUSS, 92 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: TRUDI BRUSS. Sepultamento: DEFINIR, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
IVO DAL JOVEM, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HORTENCIA RODRIGUEZ FIDALGO. Filiação: INDIO DOMINGOS DAL JOVEM e MERCEDES DOMINGOS DAL JOVEM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JAIR FERREIRA FONSECA, 68 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: APARECIDA DIAS DA COSTA. Filiação: JOSE AMARAL FONSECA e VANI FERREIRA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JEANETE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: FLODOALDO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: LUFRIDO COELHO e GENI COELHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JESSICA GOMES PINTO, 34 ano(s). Filiação: HELCIO FERREIRA PINTO e SIRLENE APARECIDA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JOANA DE MIRANDA ARAUJO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALTAMIRO DE FARIAS ARAUJO. Filiação: ABEL ALVES DE MIRANDA e ANA LUZIA CAVALCANTE DE MIRANDA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JOCELI SIEBEN, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE SIEBEN e ADYR SIEBEN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JOCELI TEREZINHA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VIEIRA DA SILVA. Filiação: EDELBERTO DA SILVA TAVARES e ALBERTINA MULLER TAVARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JOSE BARBOZA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOSE BARBOZA DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JUAN PABLO MARTINS DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Filiação: APARECIDO MARTINS DA SILVA e APARECIDA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JULITA POLICARPO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TEODORA CLARA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
JUVENAL CELESTINO FERNANDES, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: OSVALDO FERNANDES DE ALMEIDA e ANESIA FRANCISCA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (24)
LANDI TEREZINHA SCOV MAIO, 69 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: ANA SCOZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
LEONORA TOMAZ DA ROZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE TOMAZ DA ROZA e MARIA IASNOCKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
LUIS CLAUDIR BATISTA, 64 ano(s). Cônjuge: ROSANA MARIA WEIGERT BATISTA. Filiação: AMADOR BATISTA e ESMELINDA GONCALVES BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: IMACULADA MARIA DINIZ DE OLIVEIRA. Filiação: SETIMO AUGUSTO DE OLIVEIRA e CERIZE ALVES VIANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MALTA MENDES MACHADO CZOCHER, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: GABRIEL AMANCIO CZOCHER. Filiação: CARLOS MENDES MACHADO e ANANIA MENDES MACHADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MARCOS ORLANDO MACHADO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA LEITE MACHADO. Filiação: ANTONIO MACHADO e CATARINA BAILA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOTILIO GALDINO DA SILVA. Filiação: JOAO JOSE MARIANO e MARIA FABRICIA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MARIA DE FATIMA CARVALHO, 72 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE CAETANO INACIO DE SOUZA e ANA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MARIA DE LURDES MARTINS DO NASCIMENTO OSTROWSKI, 67 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: MAURICIO OSTROWSKI. Filiação: PARAILIO RIBEIRO DO NASCIMENTO e ADELIR MARTINS DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MARILDA CHIQUIM, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS CHIQUIM. Filiação: WALDEMAR AUCHEWSKI e IZAYRA KRUGUER AUCHEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MARLENE DA SILVA SALES, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ENOQUE VALADARES SALES. Filiação: GERCY DA SILVA OLIVEIRA e MARIA DA SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
MINERVINA RODRIGUES DE AGUILAR, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAMIAO GOMES RIBEIRO. Filiação: ANISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e ANTONIA BARBOSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
NADIR DOS SANTOS BUTTURE, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE FATIMA DANTAS. Filiação: ANTONIO BUTTURE e NAIR SILVA BUTTURE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
NATALIA NORMELIA LEANDRO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL PEDRO LEANDRO. Filiação: PEDRO FELIZARDO PACHECO e NORMELIA ANALIA FELIZARDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
NICOLAS SKROCH PIRES, 25 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: MARCOS MARIA PIRES e ILVA DE FATIMA SKROCH DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
PLINIO NOBUO SASAYA, 55 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: SANDRA EMI NISH SASAYA. Filiação: KOITI SASAYA e SEIKO YAMANAKA SASAYA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
RAMON DE FRANCA BARROS, 30 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JOSUEL PORTES DE BARROS e DIRLENE BATISTA DE FRANCA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
RONALDO MURILO LEAO REGO, 81 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: MURILO LEAO REGO e AURISTELA PRADINES LEAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (24)
SALMA SELEME MARIANO, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: LUIZ CARLOS MARIANO. Filiação: JORGE SELEME e OTILIA BOHLEN SELEME. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
SANDRA LUCIA AMORIM, 65 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: MANOEL DOMINGOS AMORIM e SANTA DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de julho de 2026. Data do Falecimento: 23/07/2026.
SENHORINHA DO ROZARIO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAMIANO ROZARIO DA COSTA e ISABEL MARIA DA COSTA. Sepultamento: TABATINGA, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
TEREZA MARAVIESKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MARAVIESKI e JOANA STOMSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
TEREZINHA DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO MATEUS PINTO e MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ PR, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
VERA LUCIA DA FONSECA RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Filiação: DARCI RODRIGUES e MARIA GENNY DA FONSECA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
YURY SULEYMA VAQUIRO HERRERA, 39 ano(s). Profissão: CARTAZISTA. Filiação: ARGEMIRO VAQUIRO VARGAS e NORMA HERRERA GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.