Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (24/10)
ALZIRA CARLOTA TORTATO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDERI ORETES TORTATO. Filiação: JORGE GOEDICKE e ROSALINA GOEDICKE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 25 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
ANA OSTAPECHEN CROMINSKI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELIANO CROMINSKI. Filiação: VALDOMIRO OSTAPECHEN e LUDUVINA OSTAPECHEN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
CLEUNICE DA SILVA RODRIGUES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES. Filiação: JOAQUIM DA SIVA e BENEDITA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
EDNA TEREZINHA DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: FRANCISCA BETINI DE OLIVEIRA e JULIANETE DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 25 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
FRANCISCO PAZ DA CRUZ, 76 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: JACIRA MENDES DA CRUZ. Filiação: SEBASTIAO PAZ DA CRUZ e MARIA LOPES DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
HEINZ VOGEL, 87 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: ALZIRA VOGEL. Filiação: JULIO FERNANDO VOGEL e TECLA FISCHER VOGEL. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
IGOR LEONARD DO MONTE OLIVEIRA JUNIOR, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: IGOR LEONARD DO MONTE OLIVEIRA e MARCELLI CHAGAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
ISRAEL JULIO SOBRINHO, 77 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: NILDE SICHINEL JULIO. Filiação: ILIDIO JULIO e LAURITA RIBEIR JULIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 25 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOAO ANDREOLE NETO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: OLEVARDO ANDREOLE e EBRAEMA SILVEIRA ANDREOLE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
JOÃO TOKARSKI, 95 ano(s). Cônjuge: LEONIDIA PEDRO TOKARSKI. Filiação: JOSE TOKARSKI e VITORIA TOKARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOAQUIM CASTURINO DE FRANÇA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ALVES DE FRANCA Q. Filiação: AMANTINO FERREIRA DE FRANCA e JUSTINA FERREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOSE ALVES DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA DAS DORES BEZERRA DOS ANJOS SILVA. Filiação: DULCE MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 25 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOSE HERMES FIUMARI, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ODETE BORTOLLOTO FIUMARI. Filiação: SALVADOR FIUMARI e ANA CAVALARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JOSE MANOEL DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA HELENA DE CAMPOS SOUZA. Filiação: JANUARIO RODRIGUES DE SOUZA e IDALINA LANGAME DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 25 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
JULIO CESAR PILATIL, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CESAR ANSELMO PILATTI e CARMEN JOSEFINA PILATTI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
LUIZ GONZAGA STREHL, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: CARLOS ALUISIO STREHL e ELMA BARBARA STREHL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
LURDES RIBEIRO DE FREITAS, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE RIBEIRO DE FREITAS FILHO e ANASTACIA TELEGINSKI DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
MARIA ELENA OLIVEROS DE CHATAING, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO JAVIER CHATAING. Filiação: CARMEN FELICIA OLIVEROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 25 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
MARIA NATALINA CRUCIOL, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOISES CRUCIOL. Filiação: MANOEL BENTO FILHO e ANA ERNESTINA DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE ALAMANDAS, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
MARINA ALVES DE RODRIGUES BANS, 64 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: NAO CONSTA e LEONIDIA RICARDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
MAVIE DA CRUZ CAMARGO, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: LUAN DA CRUZ e JANAINA CAMARGO. Sepultamento: CEMITERIO ESPIGAO DAS ANTAS, sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 23/10/2025.
MELISSA ISAURA DE SOUZA BORGES, 50 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: DIVANIR BORGES e JOANA MARTINS DE SOUZA BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
MIRACI MOSSAMBINI BERTOLIN, 60 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EDSON LUIZ BERTOLIN. Filiação: BAPTISTA MSSAMBINI e ILDA PASSE MOSSAMBIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
ODETE AIRES CORDEIRO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CORDEIRO. Filiação: OTAVIO PEDROSO DE MEIRA e JANDIRA AIRES DE MEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 25 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
OLIVIA DA SILVA SILVEIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LOURENCO DA SILVA SILVEIRA e ENFRASIA VERISSIMA DA ROSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 25 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
PAULO CESAR DE LIZ MORAES, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIANE CRISTINA PEREIRA. Filiação: JOSE HELARIO BORGES DE MORAES e CELINA GONCALVES DE LIZ MORAES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
RENI MARTINS DE GOUVEA, 55 ano(s). Filiação: DELFRIDE MARTINS DE GOUVEA e CAROLINA ROGALSKI DE GOLVEA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 25 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
RICARDO LENZ, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: PATRICIA ALINE SALDANHA LENS. Filiação: HENRIQUE WILY LENZ e MARIA EDNILZA LENZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
ROBERTO PINTO DE ALMEIDA, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OIVETI FRIEDRICH. Filiação: ARISTIDES PINTO DE ALMEIDA e JUIA SCHINDOLSKI DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CANOINHAS, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
RUBENS RIBEIRO DE MAGALHAES, 83 ano(s). Cônjuge: RUTHER FONSECA DE MAGALHAES. Filiação: SEBASTIAO PIRES DE ALMEIDA e CARMELITA RIBEIRO DE MAGALHAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 25 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
WAGNER GONCALVES ANGELO, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSMARI DS GRACAS GONCALVES ANGELO. Filiação: HEITOR GONCALVES ANGELO e JOSEFINA MACEDO ANGEO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 25 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 24/10/2025.
WALDOMIRO FAGUNDES DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DE JESUS LIMA. Filiação: SALVADOR FAGUNDES DE LIMA e JOAQUINA LOURENCO DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO VILA SÃO JOÃO / IRATI, sábado, 25 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/10/2025.
